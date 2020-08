L’un des meilleurs pilotes de course sur route de NASCAR a remporté la première course de la Cup Series sur le circuit de Daytona International Speedway.

Chase Elliott a dominé de grandes parties du Go Bowling 235 dimanche pour prolonger sa séquence de parcours sur route à trois. Il a remporté la première étape avant de repartir devant le peloton au milieu de la troisième étape. Il aurait gagné plus de 10 secondes si Kyle Busch n’avait pas provoqué un avertissement à six tours de la fin. Elliott a résisté à Denny Hamlin après le redémarrage et s’est contenté d’une victoire plus étroite que l’éruption pour laquelle il avait été sur le rythme.

PLUS: Mise à jour de l’image des séries éliminatoires NASCAR

Derrière Elliott et Hamlin, le top cinq a été complété par Martin Truex Jr., Jimmie Johnson et Chris Buescher. Busch n’a pas terminé au milieu de plusieurs problèmes de véhicule – il a eu un pneu crevé, une panne de frein et un accident au cours de la course, le dernier incident mettant fin à son après-midi frustrant.

Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires sur la victoire d’Elliott sur le parcours routier de Daytona, y compris l’ordre d’arrivée complet:

Qui a remporté la course NASCAR hier?

Chase Elliott a remporté le Go Bowling 235 de dimanche et s’est hissé à la quatrième place du classement par points de la série Cup.

La course a été plutôt tiède. Peu de conducteurs ont fait des mouvements agressifs et il n’y a pas eu d’épaves multicar importantes. Cela dit, Elliott a dû gérer l’adversité d’un redémarrage tardif.

Elliott a déclaré qu’il s’attendait à ce que quelque chose se produise lorsqu’il détenait une énorme avance dans les derniers tours.

« Tome, [it] Ce n’était pas quand, mais combien de pions verts et blancs nous allions devoir faire d’affilée et être meilleurs pour les exécuter « , a déclaré Elliott aux journalistes. » Toute victoire à Daytona est spéciale. (Chef d’équipe) Alan (Gustafson) et moi plaisantions en disant que nous devions le changer pour un parcours routier pour gagner à Daytona. … Juste une belle journée. «

Hamlin s’est assuré de ne pas abandonner sa position de fuite, sachant qu’Elliott pourrait faiblir sous sa pression.

« Nous l’avons au moins gardé honnête là-bas pour lui faire pousser sa voiture et gagner la victoire », a déclaré Hamlin.

Denny Hamlin évoque le manque de chaos sur le parcours routier de Daytona malgré l’absence de pratique et la rencontre d’avant-course entre les pilotes des deux premiers rangs pour le départ: pic.twitter.com/az6Q1zoug4 – Bob Pockrass (@bobpockrass) 17 août 2020

Résultats NASCAR à Daytona

Parmi les noms familiers en tête des résultats de Daytona figurait le nouveau venu Kaz Grala, qui a terminé septième lors de son premier départ en Cup Series. Il a remplacé Austin Dillon, qui était absent après avoir signalé un test COVID-19 positif.

Vous trouverez ci-dessous l’ordre d’arrivée complet de la course:

Pos.

Chauffeur

1 Chase Elliott 2 Denny Hamlin 3 Martin Truex Jr.4 Jimmie Johnson 5 Chris Buescher 6 Clint Bowyer 7 Kaz Grala 8 William Byron 9 Joey Logano 10 Michael McDowell 11 Erik Jones 12 Alex Bowman 13 Brad Keselowski 14 Kurt Busch 15 Matt DiBenedetto 16 Ricky Stenhouse 17 Kevin Harvick 18 Tyler Reddick 19 Ryan Newman 20 Ty Dillon 21 Christopher Bell 22 Cole Custer 23 Ryan Preece 24 Aric Almirola 25 Bubba Wallace 26 Matt Kenseth 27 Daniel Suárez 28 Brennan Poole 29 Timmy Hill 30 James Davison 31 Ryan Blaney 32 Corey LaJoie 33 Quin Houff 34 JJ Yeley 35 John Hunter Nemechek 36 Garrett Smithley 37 Kyle Busch 38 Stanton Barrett 39 Brendan Gaughan