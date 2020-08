L’équipe de football de Washington a annoncé une embauche historique lundi matin, nommant Jason Wright comme son nouveau président d’équipe. Il est le tout premier président de l’équipe noire de la NFL.

Au moment de l’annonce, Wright est apparu sur Good Morning America pour discuter de son nouveau rôle et de ses projets pour l’équipe.

« Je pense avant tout que c’est évidemment très personnel pour moi », a déclaré Wright. « [I] a joué un temps décent dans la ligue, puis est devenu un homme d’affaires et s’est fait les dents dans certaines des meilleures écoles de commerce. J’ai aidé certaines des organisations les plus complexes et les plus importantes du monde à se transformer au cours des dernières années, donc pour moi, c’est personnel et c’est l’occasion de réunir mes deux mondes d’une manière vraiment unique, à un moment unique. «

« Le fait que je sois noir et que je sois la personne la plus qualifiée pour cela est un coup de pouce. »

L’équipe de football de Washington est assise à la croisée des chemins du changement cet été après avoir supprimé son surnom et son logo controversés et avoir traité des allégations d’inconduite sexuelle sur le lieu de travail.

Wright est prêt à aider l’organisation à subir une transformation significative. Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau président de l’équipe.

Il a joué dans la NFL pendant sept saisons

Les 49ers ont signé Wright en tant qu’agent libre non repêché de Northwestern avant de continuer à jouer pour les Falcons, les Browns et les Cardinals. Le porteur de ballon a même servi de capitaine et de représentant syndical des Cardinals lors du lock-out de 2011. Au cours de sa carrière, il a récolté 1 214 verges au sol et à la réception combinées et cinq touchés.

Les antécédents commerciaux de Wright sont solides

Après avoir pris sa retraite de la NFL, Wright a obtenu son MBA de l’Université de Chicago. Avant que l’équipe de football de Washington ne l’engage, il a travaillé pour le cabinet de conseil international McKinsey & Company en tant qu’associé dans la pratique des opérations.

Le propriétaire de Washington, Dan Snyder, a fait l’éloge de l’expérience commerciale de Wright dans un communiqué de l’équipe lundi matin.

« Si je pouvais concevoir un leader sur mesure pour cette période importante de notre histoire, ce serait Jason. Son expérience en tant qu’ancien joueur, couplée à son sens des affaires, lui donne une perspective sans égal dans la ligue », a déclaré Snyder. « Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne serons pas une équipe de calibre de championnat, sur le terrain et en dehors. Jason a fait ses preuves en aidant les entreprises à se transformer culturellement, opérationnellement et financièrement. Il est un défenseur proactif et assertif de l’inclusion de tout le monde. de nouvelles normes pour notre organisation et pour la ligue. «

Wright rejoint un groupe d’élite d’anciens joueurs de la NFL dans son nouveau rôle

À seulement 38 ans, Wright est actuellement le plus jeune président de l’équipe de la NFL et n’est que le quatrième ancien joueur à occuper ce poste.

Il est prêt à faire partie de la transformation culturelle de Washington

Au cours de son entretien avec Good Morning America, Wright a abordé la tourmente actuelle de l’équipe et comment il prévoit d’instaurer des changements au sein de l’organisation.

« Une partie de ce qui m’a motivé à assumer ce rôle – nous avions une phrase quand nous avons joué qui disait: ‘Vous n’en parlez pas, vous en parlez’ – et je pense à ce que j’ai vu de Dan et Tonya Snyder dans l’embauche de l’entraîneur Rivera et certaines des décisions qu’ils ont prises, pour qu’un enquêteur indépendant intervienne autour des allégations de harcèlement sexuel, il y a de réels changements dans l’action qui suggèrent que c’est un nouveau jour, et c’est pourquoi je suis ravi de prenez ceci sur, »a dit Wright.

«C’est d’abord une transformation culturelle pour nous assurer que nous avons une organisation à laquelle les gens veulent faire partie et qui elle-même commencera à accroître la valeur de la franchise et à réaliser les bonnes choses.»

L’entraîneur Ron Rivera a hâte de travailler avec Wright

Wright se chargera des opérations commerciales de l’équipe, permettant à l’entraîneur Ron Rivera de se concentrer sur les décisions sur le terrain. Avec les deux hommes travaillant ensemble, Washington espère renverser la futilité qui a caractérisé le mandat de Dan Snyder en tant que propriétaire. Wright et Rivera devraient bien travailler ensemble en raison de leur vision commune de l’équipe, ainsi que de leur relation de longue date qui remonte à la carrière de Wright dans la NFL.

« Je me souviens de Jason en tant que joueur, et je ne suis pas surpris qu’il ait continué à atteindre le calibre de succès que Jason a connu à son époque dans le monde des affaires », a déclaré Rivera. « De mes conversations avec ses anciens coéquipiers et entraîneurs ainsi que les miennes avec Jason, je suis venu pour voir que nous partageons bon nombre des mêmes valeurs et croyances fondamentales. Parce qu’il connaît la NFL de première main et à quelle vitesse elle évolue, je suis ravi d’avoir lui à bord pour diriger le front office et les opérations, afin que je puisse me concentrer sur ce qui est le plus important pour les fans dans nos matchs de football gagnants dans notre communauté. «