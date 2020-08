Pour la deuxième fois de sa carrière, Rafael Nadal ne défendra pas le titre à l’US Open. Le deuxième Major de la saison est prévu pour la fin du mois d’août si le coronavirus permet l’action à New York, rassemblant certains des meilleurs joueurs du monde mais pas Rafael Nadal et Roger Federer.

La décision de Nadal n’a pas été une surprise, car le 19 fois champion majeur n’a jamais imaginé toutes les mesures liées au virus et à la sécurité des joueurs. Rafa pratiquait sur terre battue au cours des deux dernières semaines, se préparant pour le swing sur terre battue qui n’inclura pas son Open de Madrid à domicile, le laissant en lice pour les titres à Rome et à Paris.

En route pour l’US Open de l’an dernier après le titre à Montréal, Rafa était parmi les favoris et a fait tout son possible pour remporter son quatrième trophée à New York et 19e aux Majors. Au quatrième tour, l’Espagnol a livré son meilleur tennis dans les sets trois et quatre pour renverser l’ancien champion Marin Cilic, établissant le choc contre Diego Schwartzman.

N ° mondial 2 a dû creuser profondément pour marquer un triomphe en deux sets en moins de trois heures, offrant une performance solide comme le roc contre Matteo Berrettini pour se qualifier pour la finale. Là, Rafa a battu Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en quatre heures et 49 minutes de tennis incroyable.

Il est devenu le cinquième joueur de l’ère Open avec quatre titres à New York, donnant ses 120% pour renverser le jeune qui a refusé de se rendre lors de sa première finale majeure. Aux côtés de Nadal, Medvedev a été le joueur à battre cet été-là, économisant suffisamment d’énergie pour défier le rival le plus expérimenté des trois derniers sets et donner à la foule sur Arthur Ashe de quoi se réjouir.

Rafael Nadal ne défendra pas le titre à New York.

Nadal avait deux sets à aimer et une rupture lorsque Daniil a commencé à se battre, volant le troisième set et mettant en place un décideur dans ce qui aurait pu être le revirement le plus miraculeux des sept dernières décennies à New York.

À la manière d’un vrai champion, Nadal a survécu au premier match de service dans le cinquième set et est passé au sommet avec une double pause, ramenant la victoire à la maison et célébrant l’un des titres les plus essentiels d’une carrière. Le directeur du tournoi de l’US Open, Stacey Allaster, a déclaré qu’il soutenait la décision de Nadal de sauter l’événement, le qualifiant de l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Elle a ajouté qu’ils ont tous hâte de le voir au tirage au sort l’année prochaine et dans d’autres tournois auxquels il participerait dans le reste de 2020. « Rafael Nadal est l’un des plus grands champions de l’histoire de notre sport, et nous soutenons cette décision ». a déclaré Stacey Allaster, le directeur du tournoi de l’US Open.

« Je sais que nos fans seront déçus de ne pas voir Rafa jouer au Western & Southern Open et à l’US Open de cette année. Cependant, pour les fans et le sport, nous avons hâte d’être inspirés par lui quand il décidera qu’il est prêt à jouer. »