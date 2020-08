Au cours des trois dernières décennies, les secrets du succès de Bear Bryant lors d’une course de six championnats en Alabama sont devenus très publics.

D’une part, il est passé au Wishbone à peu près à la moitié de son mandat. Deuxièmement, il a soumis ses joueurs à un régime d’entraînement qui les a transformés en machines à jouer au football (entendu parler des Junction Boys?).

Mais il y a un autre ingrédient dans sa formule gagnante: The Bear a signé autant de bons joueurs que possible, même s’il n’en avait pas besoin, juste pour les empêcher de rejoindre ses rivaux. Sa philosophie: pourquoi jouer contre eux? En fait, dans les années 1960, Bobby Dodd et Georgia Tech ont fameux verrouillé la SEC pour protester contre la signature par Bryant de 45 joueurs par an pour un total d’équipe souvent proche de 150.

Près de 30 ans après la dernière saison de l’ours avec le Crimson Tide, la taille de la liste des bourses d’études dans le football universitaire revient dans les trois chiffres pour la première fois depuis la fin des années 1970, lorsque la NCAA a réduit la limite de la liste de football de 105 à 95, puis, enfin, à ses 85 actuels en 1992.

Le Conseil de la Division I de la NCAA a approuvé mercredi une proposition visant à accorder à tous les athlètes d’automne une année supplémentaire d’admissibilité, qu’ils jouent ou non une saison 2020–21. L’approbation finale devrait intervenir vendredi lors d’une réunion du conseil d’administration de la Division I.

Ainsi, tous les athlètes qui jouent au football, au soccer, au volleyball et au cross-country ont une cinquième et, dans certains cas, une sixième année d’admissibilité. Les seniors de ces équipes ne compteront pas dans les limites d’alignement de ces équipes. Par exemple, si 20 seniors boursiers d’une équipe de football décidaient de revenir pour la saison 2021, la liste de ce programme pourrait être concevable, sauf attrition, de 105 joueurs.

Le forfait dans les 35 programmes sans rendez-vous FBS est autorisé et les listes dans certains endroits pourraient monter bien au-dessus de 140, si la NCAA ne diminue pas le nombre de participants.

«C’est comme à l’époque de Tom Osborne et de Bear Bryant», déclare un directeur sportif.

Et vous pensiez que les années 70 étaient mortes.

Bien que la décision de la NCAA soit un énorme positif – dans un monde touché par le COVID, tous les athlètes méritent d’être refaits – il y a des ramifications négatives. Plus de joueurs sur une liste signifie plus d’argent, et dans une période de stress financier – certaines universités prévoient des pertes de dizaines de millions – l’accessibilité financière est en question. Peut-on s’attendre à ce que les écoles qui réduisent déjà le personnel, les salaires et les sports financent 10 à 30 bourses supplémentaires? La valeur des bourses varie considérablement selon l’école. Certains coûtent 30 000 $ la pop. D’autres sont de 80 000 $. Cela n’inclut pas les autres nécessités: l’équipement, les voyages, les plans de repas, les soins médicaux et la formation. Contrairement à un récit récent à travers l’Amérique, les départements du sport dépensent des millions pour leurs athlètes (ils gagnent aussi des millions, bien sûr).

«Toutes les universités pourront-elles se le permettre?» demande le directeur exécutif de l’AFCA Todd Berry, qui siège au comité de surveillance du football de la NCAA. « Probablement pas. »

Et cela signifie que le fossé entre les nantis (Power 5) et les démunis (Groupe des cinq) est appelé à se creuser encore plus qu’il ne l’est déjà. Les écoles avec le plus d’argent et le plus de motivation pour gagner sur un terrain de football (ahem, SEC) pourraient très bien avoir des listes de bourses à trois chiffres. Dans les programmes de la centrale, cependant, les classes seniors sont assez petites, parfois aussi petites que 12 membres. Tous ne reviendront pas pour une cinquième ou sixième année, en particulier ceux de calibre NFL.

La décision du Conseil de la Division I de la NCAA n’est pas si surprenante. Il a créé un précédent en accordant des libertés similaires aux athlètes de printemps dont la saison a été annulée en raison de l’épidémie originale de COVID-19 en mars. Il y avait même certains programmes Power 5 qui ne financaient pas les bourses pour les aînés de retour du printemps, y compris un membre de Big Ten comme le Wisconsin.

Alors, que faire si les sports d’hiver ne sont pas pratiqués et que ces athlètes bénéficient également d’une année supplémentaire? Et si la même chose se reproduisait pour les seniors du printemps? Les frais de bourse pour financer chaque personne âgée une année supplémentaire pourraient être de 2 à 4 millions de dollars, estime un administrateur.

«L’inconvénient de cette décision est l’arrière-plan», reconnaît Shane Lyons, directeur sportif de Virginie-Occidentale et membre du Conseil de division I, qui a contribué publiquement à diriger le mouvement. «Eh bien, c’est pour cela que nous sommes payés. Nous devons faire face aux ramifications. Tout cela fonctionnera. Je préfère m’en occuper plutôt que les étudiants athlètes qui ne savent pas à quoi ressemble leur admissibilité.

«Ce qui préoccupe les entraîneurs, c’est la gestion de la liste», poursuit-il. « Il y aura des discussions difficiles sur la gestion de votre liste. »

Déjà ces conversations existent dans l’athlétisme universitaire, principalement le football. Dans la NFL, ces conversations se terminent par un joueur coupé d’une équipe. Au collège, ils se terminent par un joueur entrant dans le portail de transfert. Dans les endroits incapables de financer les bourses supplémentaires, les personnes âgées seront soit expulsées, soit occuperont une place autrefois réservée à un étudiant de première année ou à un sous-classe. C’est un effet domino. «L’histoire inédite en ce moment, ce sont les défis de la gestion de la liste», déclare un groupe de cinq AD. «Il y a des défis budgétaires énormes auxquels de nombreux programmes P5 et G5 sont confrontés qu’ils n’augmenteront pas la taille de leur liste.»

Alors peut-être que nous n’aurons pas autant de listes gonflées comme celles des années 70? Mais, oh, il y en aura – peut-être même en Alabama.