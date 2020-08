La WWE franchit une étape majeure dans son ère de fans virtuels ce soir avec SummerSlam dans le ThunderDome.

Ce sera différent de tous les SummerSlam que nous avons vus, et il aurait été incroyable il y a un an de penser que la version 2020 de l’événement se tiendrait dans un Amway Center vide. Mais nous y sommes, et la WWE a adopté une approche créative de la pandémie avec sa création du ThunderDome.

Les matchs de ce soir façonneront les trois prochains mois de programmation de la WWE. Randy Orton regagne-t-il le titre de la WWE, ou la WWE cherchera-t-elle à solidifier le règne de Drew McIntyre avec une victoire? Asuka a des matchs pour le titre contre Bayley et Sasha Banks, et les attentes sont élevées pour les deux. Dominik Mysterio fait ses débuts contre Seth Rollins, Mandy Rose et Sonya Deville se rencontrent dans un match à l’ancienne, et nous avons ce qui devrait être le gain entre Braun Strowman et The Fiend pour le championnat universel.

Apollo Crews a battu MVP sur le pré-spectacle, conservant le championnat des États-Unis. Renee Young a également fait ses adieux à sa course à la WWE alors que la pré-émission avait cessé de diffuser.

Quant au reste de la nuit, verrons-nous des surprises? Keith Lee fait-il son arrivée sur la liste principale? Ce soir est-il le bon moment pour un retour de Roman Reigns? Ou est-ce que l’accent restera sur les étoiles actuellement sur la carte? On a l’impression qu’un écart arrive avec Strowman et Bray Wyatt. Étant donné que The Fiend change tous ses adversaires (à l’exception, bien sûr, de Bill Goldberg), il y a peut-être plus à l’histoire que ce que nous voyons.

SummerSlam commence maintenant, et je vais bloguer en direct avec des mises à jour et des résultats toute la nuit. Profite du spectacle!