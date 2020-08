À première vue, Cornhole à la télévision semble assez basique: personne, appareil photo, sac, trou. Ensuite, vous entendez la voix de Trey Ryder, l’analyste des couleurs cornhole. Ryder est le rare annonceur sportif capable de prédire l’avenir. « Beaucoup de gens l’ont décrit comme le Kirk Herbstreit de Cornhole », a déclaré Jeff McCarragher, son partenaire play-by-play. «Mais j’aime l’appeler le Tony Romo.»

Le mois dernier, lors d’un tournoi à Philadelphie, un joueur de cornhole nommé Lester Price a fait face à un tir délicat. Deux des sacs turquoise de Price pendaient au-dessus de la moitié supérieure du trou. Un des sacs rouges de son adversaire pendait au-dessus de la moitié inférieure. Sur ESPN, Ryder a utilisé un Telestrator pour dessiner un X à l’endroit précis où le prochain sac de Price devrait atterrir – un endroit qui amènerait les trois sacs de Price dans le trou et lui donnerait le score maximum.

Price, dont le masque COVID avait un dessin de squelette, lança son sac haut en l’air. Il a atterri à l’endroit que Ryder avait choisi et, bien sûr, ses trois sacs sont entrés dans le trou. Quelqu’un a dû dire un mot joyeux, car l’émission était coupée.

Ryder est modeste au sujet de ces prophéties. Ce qu’il dit à la télévision, m’a-t-il dit, est de notoriété publique au sein de la «communauté cornhole». Mais c’est ce que font des analystes comme Romo: ils transforment les mystères d’un sport en extraits sonores pour les masses. Ou comme Ryder l’a dit: «Ce que j’essaie de livrer, c’est:« Il va mettre le sac ici. »»

Si vous avez activé ESPN pendant la pandémie, vous avez probablement vu Cornhole. La soif du réseau pour tous les sports en direct a contribué à l’élever au rang du poker et des fléchettes. Ce printemps, l’American Cornhole League n’avait organisé qu’un de ses quatre événements nationaux lorsque le virus a étranglé le pays. «Nous devions tous nous réunir en équipe et nous dire: qu’est-ce que nous allons faire?» a déclaré Ryder, qui est également le directeur des médias de l’ACL.

Contrairement à la NFL ou à la NBA, Cornhole ne pouvait même pas abandonner une partie de son engagement envers ses sponsors de bratwurst et de baked bean. Stacey Moore, la fondatrice de l’ACL, a proposé quelque chose d’assez radical. Plutôt que de reculer, Cornhole reviendrait pendant la pandémie avec plus de tournois – une série de qualifications régionales tenues dans des arènes vides. ESPN, qui avait à peu près extrait chaque morceau de contenu de The Last Dance, a accepté de téléviser le premier tournoi le 9 mai. Cornhole est revenu le même jour que l’UFC.

ESPN a télévisé un deuxième qualificatif Cornhole le week-end du 16 mai et un autre le week-end suivant. Le réseau a fini par diffuser les sept tournois ACL; pendant cinq de ces week-ends, toute la couverture était diffusée sur le réseau principal, ou «E1». Sans exagération, Ryder l’a qualifié de «la plus grande exposition que nous puissions jamais demander dans l’histoire de notre sport». Récemment, a déclaré Ryder, un professionnel a été reconnu par le personnel du Best Western à Erie, en Pennsylvanie. Ils ont surclassé sa chambre en suite.

Ryder, qui n’a que 26 ans, avait un chemin vers le micro que Romo ou Cris Collinsworth reconnaîtraient. C’était un très bon joueur qui n’a résumé sa profession que lorsqu’il en est devenu l’analyste.

Ryder a grandi dans le Massachusetts et en Caroline du Nord avec un père passionné de sport nommé Eric. Quand Trey était jeune, Eric l’a poussé à suivre ses traces et à jouer au football et au baseball. Trey préférait utiliser son cerveau pour analyser le sport de loin. Lorsqu’il est allé à Clemson, il s’est spécialisé en génie chimique.

Quand Trey avait 15 ans, lui et Eric sont tombés sur un tournoi de cornhole lors d’un match de baseball de ligue mineure. «Nous nous sommes fait botter les fesses», a déclaré Eric. Avec cet encouragement, le père et le fils se sont adaptés à leurs rôles traditionnels. Eric a plongé la tête la première dans le sport en pleine croissance – l’ACL a été fondée en 2015 – jusqu’à ce qu’il soit assez bon pour devenir professionnel. (Il est actuellement l’un des meilleurs joueurs de la Conférence de la Caroline.) Trey était satisfait de jouer des matchs locaux à Charlotte.

« Ce que j’essaie de faire, c’est: » Il va mettre le sac ici. « » – Trey Ryder

« Si vous me mettez contre un Joe moyen, je vais gagner », a déclaré Trey. «Mais tu m’as mis contre un pro et ils me battront 21-2, 21-3 presque à chaque fois.» Malgré cela, Cornhole est devenu la passion permanente de Trey. Quand lui et sa femme Shelby se sont mariés, les participants au mariage ont signé des planches de cornhole au lieu d’un livre d’or. Shelby est devenue elle-même une bonne joueuse de cornhole. «Vous vous mariez dedans et commencez à jouer», a déclaré Eric. «Je vois beaucoup ça.»

En 2016, ESPN a diffusé un événement de l’American Cornhole League sur ses chaînes numériques. Un an plus tard, l’ACL a lancé un appel à des analystes couleur. Eric pensait que son fils serait parfait. Il y avait quelqu’un qui n’était pas le meilleur joueur de cornhole du monde, mais qui savait tout sur le sport. Deux semaines après que Trey a annoncé son premier tournoi, ESPN a donné à l’ACL un créneau horaire sur la télévision linéaire.

En fait, Cornhole n’est pas un sport d’analyste. Ryder a généralement environ cinq secondes pour faire valoir son point, moins d’un quart du temps alloué aux annonceurs de football. En 2018, le producteur David Harris a présenté à Ryder un Telestrator. «Mes yeux se sont éclairés comme si j’avais un cadeau de Noël», a déclaré Ryder.

Il pouvait maintenant esquisser une stratégie de cornhole en temps réel. À la télévision, Ryder utilise fréquemment le terme «poste aérienne». La poste aérienne est à cornhole ce qu’un swish est au basket-ball. Un «sac du harceleur» est un sac qui est jeté pour pousser le sac d’un adversaire hors du chemin. Un «four-bagger», c’est quand un joueur coule les quatre sacs en un tour. Un « flop shot » – la spécialité du phénomène Noah Wooten, 22 ans, atterrit sur le plateau et saute par-dessus le sac d’un adversaire en route vers un trou.

Ni McCarragher ni Harris ne connaissaient aucun de ces termes lorsqu’ils sont arrivés à Cornhole. « Il va dire: » Oh, quel flop « , m’a dit Harris. « Je suis comme, » Flop shot? « » Cela importait peu, car Ryder pouvait pré-analyser l’action, tracer le chemin d’un sac avant même qu’il ne prenne son envol. «Même si ce n’est pas un tir difficile, cela ajoute presque ce facteur« wow »», a déclaré Ryder.

Ryder a associé son gribouillage à des observations subtiles. Lors d’un match récent, il a noté qu’un joueur avait jeté ses sacs avec un arc particulièrement élevé. Cela a provoqué des vibrations sur la planche qui pourraient cogner dans les sacs de ses adversaires, s’ils étaient accrochés au bord du trou. Vous n’avez pas besoin d’être un grand joueur de cornhole – lecteur, je n’étais pas – pour trouver que Ryder fait de vous un expert de la façon dont les World Series of Poker ont transformé tout le monde en requins de cartes il y a 20 ans. Bientôt, vous commencez à parler comme Ryder: je comprends pourquoi il veut pousser ce sac, mais personnellement, j’irais par avion.

Ryder a une certaine stature au sein de la communauté Cornhole. McCarragher et Ryder sont généralement assis entre 15 et 20 pieds des joueurs. Lorsque COVID-19 a banni les foules des matchs, une chose amusante s’est produite. Les joueurs ont commencé à pouvoir entendre les commentaires de Ryder en temps réel. Alors qu’ils envisageaient un tir délicat, la voix de Cornhole Romo résonnait à travers l’arène, expliquant ce que le joueur devrait faire.

« Parfois, » dit Harris, « ils sont comme, » Oh, tu lis dans mes pensées, Trey. « Ou le joueur trouve que lui et Ryder ont des idées opposées sur ce qu’il devrait faire. Parfois, le joueur repense sa stratégie. C’est comme Andy Reid qui choisit une pièce de quatrième down, entendant le point de vue de Romo sur CBS et pensant, vous savez quoi? Allons-y avec l’idée de Tony.

Ryder a deux emplois en tant qu’analyste couleur Cornhole. Premièrement, il veut convaincre les téléspectateurs que le sport est relatable. Laissez-moi dire: mission accomplie. Les joueurs de Cornhole ont des noms comme McGuffin. Ils viennent de villes comme Hamlet, en Caroline du Nord. Leurs masques obligatoires ressemblent parfois à des drapeaux américains translucides. Ils portent des écouteurs.

Les joueurs de Cornhole peuvent boire de l’alcool pendant qu’ils jouent. Ils ont des emplois normaux. (« Lester travaille en fait comme couvreur pendant la semaine. ») Au moins quand j’ai regardé, les matchs étaient suivis de publicités pour le Egg Pod, Alien Tape et un supplément qui promettait de « revigorer votre libido ».

Lorsque vous regardez des matchs de la NFL, vous voyez rarement un Patrick Mahomes passer et pensez que je peux le faire. « Alors que dans le trou du cul », a expliqué Ryder, « si quelqu’un jette un four-bagger et que vous le regardez à la télévision, vous donnez probablement un coup de coude à votre copain, » Hé, vous vous souvenez quand je vous ai mis quatre sacs à ce hayon? « »

En même temps, Ryder essaie de rendre le trou de balle accessible, il essaie de convaincre les téléspectateurs de le prendre au sérieux. «Je veux que cela ressemble à un sport professionnel», a-t-il déclaré. En partie, il le fait avec le Telestrator. En partie, il affiche une autre qualité romo-esque: il devient étourdi quand il est témoin de la grandeur.

Le mois dernier, à Philadelphie, un cornholer nommé James Baldwin a coulé un étonnant 38 de ses 40 derniers sacs. À un moment donné, son adversaire, Jamie Graham, a posé un sac devant le trou pour tenter de le ralentir. Baldwin a envoyé un sac survoler le sac de Graham et l’a envoyé par avion dans le trou. « Oh oh oh! » Ryder a déclaré à la télédiffusion, gloussant de joie. «Pas même une hésitation.»

Vous connaissez la façon dont Romo parle de Mahomes, dont il peut décrire le talent mais pas, à un certain niveau, comprendre? C’est ainsi que Ryder a parlé de Baldwin. «Il pense probablement au fond de son esprit, Mon Dieu, je n’ai même jamais fait ça auparavant», a déclaré McCarragher. Dans ces moments-là, Ryder se transforme de prophète en fan.

En mai, lors d’un match de qualification à Rock Hill, en Caroline du Sud, Ryder s’est retrouvé à analyser le jeu d’un autre joueur qu’il vénère: son père. Eric Ryder, qui s’était récemment rétabli d’un cancer de l’œsophage, s’est rendu à la partie télévisée de l’événement. Les joueurs de Cornhole deviennent souvent nerveux lorsqu’ils jouent «sous les lumières». Mais Eric Ryder a trouvé qu’entendre l’analyse de son fils était apaisant, comme s’ils avaient une conversation dans la cour.

C’était une torsion dans la dynamique père-fils des Ryders. Trey n’a jamais développé un jeu de cornhole aussi génial que celui de son père. Mais maintenant, il avait une plate-forme pour expliquer la grandeur de son père au monde. « Qui aurait pensé, » dit Eric, « que ce serait lui qui appellerait tout à la télé? »