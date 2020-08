Quelque chose semble normal à propos d’un Andretti en pole pour l’Indy 500. La course 2020 du Greatest Spectacle in Racing (dimanche, 13 h HE, NBC) commencera ainsi pour la première fois depuis 1987.

Plus de 33 ans après que son grand-père Mario ait remporté la pole pour l’Indianapolis 500, Marco Andretti a terminé dimanche le Fast Nine Shootout avec les meilleurs temps au tour, une moyenne de quatre tours de 231,068 mph. Le moment était tout aussi spécial qu’on pourrait l’imaginer après que la famille Andretti a perdu John (le neveu de Mario) en janvier à cause d’un cancer du côlon.

«J’étais ému», a déclaré Marco Andretti après avoir remporté la pole. «C’est drôle parce que je criais après la course, donc je n’ai pas de voix. Tout le monde pense que je pleure, mais je ne peux pas parler maintenant. J’étais ému. Nous y mettons tellement. Cet endroit compte beaucoup pour nous en tant que famille. Nous venons de traverser tant de hauts et de bas à cet endroit.

« De toute évidence, mon cousin, John est avec moi, mon grand-père de chez nous. Nous savons que la famille tire pour nous. Nous vivons et respirons ce sport, cette course en particulier. »

La 104e course de l’Indy 500 a été reportée de sa date typique de mai au milieu de la pandémie COVID-19 et reportée au 23 août. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la formation de départ pour la course de dimanche et plus sur la façon dont Andretti a remporté la pole.

Qui a remporté la pole pour l’Indy 500?

Marco Andretti a remporté la pole pour l’Indy 500 2020 en devançant Scott Dixon de 0,017 mi / h, la troisième marge la plus proche de l’histoire des qualifications d’Indianapolis. Il l’a fait dimanche après avoir terminé la séance de qualification de samedi avec les meilleurs temps au tour et s’être donné la dernière manche du Fast Nine Shootout.

«Le premier tour était bon», a déclaré Andretti. «Le deuxième tour a commencé à me donner l’indice que les tours 3 et 4 allaient être difficiles. Je savais que ça allait être intéressant. Je savais que ça allait être proche aussi, parce que je regardais les vitesses, je savais ce que (Dixon) courait.

«Le luxe d’aller en dernier, c’est que vous connaissez la référence. Heureusement, nous étions juste du bon côté.»

La pole d’Andretti à Indianapolis est la sixième pole de sa carrière IndyCar. Son équipe, qui appartient à son père Michael, compte désormais 42 poteaux en IndyCar.

Résultats des qualifications pour l’Indy 500, composition de départ

La majorité des 33 voitures de départ de l’Indy 500 a été établie samedi, lorsque tous les pilotes sauf les neuf plus rapides ont consolidé leurs positions. Colton Herta s’est qualifié 10e et a à peine manqué la coupure pour Fast Nine Shootout dimanche.

Chacun des neuf premiers pilotes s’est qualifié dimanche avec des descentes de quatre tours. En incluant les résultats des deux séances de qualification, vous trouverez ci-dessous la liste complète de départ pour l’Indy 500 2020.

Pos.

N ° de voiture

Chauffeur

1. 98 Marco Andretti 2. 9 Scott Dixon 3. 30 Takuma Sato 4. 21 Rinus VeeKay 5. 28 Ryan Hunter-Reay 6. 29 James Hinchcliffe 7. 55 Alex Palau 8. 15 Graham Rahal 9. 27 Alexander Rossi 10. 88 Colton Herta 11. 8 Marcus Ericsson 12. 45 Spencer Pigot 13. 1 Josef Newgarden 14. 10 Felix Rosenqvist 15. 5 Pato O’Ward 16. 20 Ed Carpenter 17. 26 Zach Veach 18. 47 Conor Daly 19. 18 Santino Ferruchi 20 60 Jack Harvey 21. 7 Oliver Askew 22. 12 Will Power 23. 14 Tony Kanaan 24. 41 Dalton Kellett 25. 22 Simon Pagenaud 26. 66 Fernando Alonso 27. 51 James Davison 28. 3 Helio Castroneves 29. 4 Charlie Kimball 30 . 59 Max Chilton 31. 24 Sage Karam 32. 67 JR Hildebrand 33. 81 Ben Hanley