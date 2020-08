Les front-offices de la NBA se demandent depuis des mois quand ils connaîtront le projet de commande final. Jeudi soir, ils apprendront leur sort.

Il n’y a pas un talent à ne pas manquer comme Zion Williamson en tête de la liste des prospects de cette année, mais la loterie NBA Draft 2020 pourrait avoir un impact majeur sur l’avenir de plusieurs franchises.

Les Warriors chercheront à ajouter une aide immédiate ou à échanger leur choix avec le noyau de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green toujours en place. Les Cavaliers, les Timberwolves et d’autres escouades en difficulté sont simplement à la recherche d’une autre pièce pour les aider à remonter le classement.

Quelle équipe remportera le premier choix du repêchage de la NBA 2020? Consultez les résultats de la loterie et l’ordre complet des choix ci-dessous.

NBA DRAFT BIG BOARD: Classement des 60 meilleurs espoirs en 2020

Résultats de la loterie NBA Draft 2020

Le tirage au sort de la loterie NBA Draft 2020 se déroulera virtuellement le 20 août et sera diffusé sur ESPN après la conclusion du match 2 entre les Bucks et Magic.

Les résultats complets seront mis à jour ci-dessous lors du dessin.

Choisir

Équipe

1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. –

Tableau des cotes de la loterie NBA Draft

Dans le format 2020, les trois pires équipes (Warriors, Cavaliers et Timberwolves) auront chacune 14% de chances de gagner à la loterie. L’équipe avec le pire bilan global (Warriors) ne chutera pas plus bas que cinquième dans l’ordre du repêchage.

Voici les cotes de loterie de chaque équipe avec le pourcentage de chances de remporter chaque choix (via Tankathon).

ÉQUIPE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dix

11

12

13

14

AVG

Guerriers 14,0 13,4 12,7 12,0 47,9 3,7 Cavaliers 14,0 13,4 12,7 12,0 27,8 20,0 3,9 Timberwolves 14,0 13,4 12,7 12,0 14,8 26,0 7,0 4,1 Hawks 12,5 12,2 11,9 11,5 7,2 25,7 16,7 2,2 4,4 Pistons 10,5 10,5 10,6 10,5 2,2 19,6 26,7 8,7 0,6 5,0 Knicks 9,0 9,4 9,6 8,6 29,8 20,6 3,7 0,1 5,5 Taureaux 7,5 7,8 8,1 8,5 19,7 34,1 12,9 1,3> 0,0 6,2 Frelons 6,0 6,3 6,7 7,2 34,5 32,1 6,8 0,4> 0,0 7,0 Assistants 4,5 4,8 5,2 5,7 50,7 25,9 3,0 0,1> 0,0 8,0 Soleils 3,0 3,3 3,6 4,0 65,9 19,0 1,2 > 0,0> 0,0 9,2 Éperons 2,0 2,2 2,4 2,8 77,6 12,6 0,4> 0,0 10,3 Rois 1,3 1,4 1,6 1,8 86,1 7,6 0,1 11,5 Pélicans 1,2 1,3 1,5 1,7 92,0 2,3 12,4 Grizzlis 0,5 0,6 0,6 0,7 97,6 13,7

NBA Draft: les meilleures perspectives à connaître pour 2020

Deni Avdija (6-9, 225 livres): Un attaquant capable de créer hors du pick-and-roll comme un meneur. La forme et la cohérence de la prise de vue sont un problème.

LaMelo Ball (6-7, 190 livres): Garde de QI élevé et passeur incroyablement doué. Pas assez athlétique pour compenser le manque de concentration et d’effort du côté défensif.

Anthony Edwards (6-3, 235 livres): Un buteur explosif qui peut finir fort à l’intérieur et dépasser son défenseur avec des pull-up jumpers. Haut et bas avec efficacité et effort, mais a un énorme avantage.

Onyeka Okongwu (6-9, 245 livres): Attrape-lob formidable, bloqueur de tir et rebondeur. Peut lutter contre plus de grands physiques au niveau suivant.

Isaac Okoro (6-6, 225 livres): Sans doute le meilleur défenseur de périmètre de cette classe de draft. Pas un buteur ou un tireur individuel exceptionnel.

Obi Toppin (6-9, 220 livres): Une star polyvalente au collège avec un répertoire offensif impressionnant. L’âge vaut la peine d’être noté (22 ans), mais il projette d’être au moins une pièce de rotation solide.

James Wiseman (7-1, 247 livres): Grande combinaison de taille et de vitesse au centre. Un film de jeu minimal laisse des questions sans réponse sur son jeu.

Représentants de l’équipe de la loterie NBA Draft 2020

Voici les représentants qui apparaîtront à la caméra pour chaque équipe de loterie.

Équipe

Représentant

Position

Atlanta Hawks Jami Gertz Groupe de propriété Charlotte Hornets Devonte ‘Graham Joueur actuel Chicago Bulls Arturas Karnisovas Vice-président exécutif des opérations de basket-ball Cleveland Cavaliers Brad Daugherty Ancien joueur Detroit Pistons Troy Weaver Directeur général Golden State Warriors Stephen Curry Joueur actuel Memphis Grizzlies Elliot Perry Propriétaire et directeur de la minorité du support des joueurs Minnesota Timberwolves D’Angelo Russell Joueur actuel New Orleans Pelicans Trajan Langdon Directeur général New York Knicks Leon Rose Président Phoenix Suns James Jones Directeur général Sacramento Kings De’Aaron Fox Joueur actuel San Antonio Spurs Peter J. Holt Président Washington Wizards Rui Hachimura Joueur actuel