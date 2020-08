Le Barça a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions dans un match très efficace pour les Catalans. Un temps de Messi inspiré a permis aux Catalans de marquer trois buts et de condamner un Naples qui était meilleur en seconde période, mais qui n’avait pas assez de qualité pour faire peur dans le corps de Setién.

Les azulgranas, marchant à nouveau, Ils ont pu contenir des Italiens qui ont pardonné excessivement dans un match où le VAR a joué un rôle de premier plan annulant un but à Messi, concédant un but douteux à Lenglet et déterminant un penalty à Leo à la fin de la première mi-temps.

Le jeu a commencé avec un Naples très impliqué et harcelant un Barça qui semblait être dans sa version Liga. Dans une pièce tenace, Insigne a pardonné le carillon après avoir relâché un coup de fouet à la troisième minute, il a percuté le poteau. Les culés, par miracle, ont été sauvés d’avoir à escalader une montagne.

Les culés se sont calmés peu à peu en récupérant la possession et à travers elle, ils se sont approchés des environs de la région de Naples. Après 10 minutes de jeu, Lenglet s’est débarrassé de Demme et a fini tête baissée dans le bas du collant le premier but du match. Sans rien faire, les Catalans ont remis le duel sur les rails.

Naples avait des doutes quant à l’attaque ou à l’attente car un seul but les mettait en prolongation. Messi ne leur a pas laissé beaucoup de temps pour y réfléchir car dans une pièce dans laquelle il jouait Juan Palomo, il est parti en raison de sa détermination et de sa technique. de quatre rivaux avec un certain rebond le favorisant, mais prenant un tir déséquilibré qui montre que l’Argentin a beaucoup de rue dans ses bottes. Ospina aurait pu faire autre chose.

La star du culé s’est affinée davantage au désespoir d’un Gattuso qui semblait vouloir entrer sur le terrain en raison du manque de sang de son équipe. Messi, et si cela ne suffisait pas, il a failli condamner le match à une demi-heure avec un but qui a été annulé à la main à la demande du VAR. L’Argentin a reçu une excellente passe de Frenkie de Jong avec l’extérieur, mais tout a été invalidé.

Le Barça, jouant à la marche, a dominé Naples à des niveaux extrêmes. L’équipe napolitaine a été totalement intimidée par un Messi déchaîné. L’Argentin a même insisté sur le jeu qui a conduit au 3-0 et que c’était un vol de portefeuille de Koulibaly qui a dégagé le tendon d’Achille d’un Lion qui a laissé le jeu battu en déclenchant toutes les alarmes. Suárez était chargé de marquer le 3-0 et la chose semblait être vue pour la sentence.

Le Naples, également dans le rabais, s’est accroché à la vie avec une pénalité stupide de Rakitic pour obliger Insigne à combler l’écart. L’équipe italienne, sur le jeu suivant, a même eu l’occasion de réduire le score une deuxième fois avant la pause, mais Callejón était à quelques millimètres de l’atteindre.

Blackout culé

La seconde mi-temps a permis à un Barça de voir les coutures qui ont abaissé ses performances physiques de manière alarmante. L’équipe culé a abandonné la possession et Naples a eu la chance, même s’il a été noté que ce n’est pas une équipe de premier plan en Europe comme les rivaux qui attendent les Catalans en route.

Messi, qui a continué malgré son inconfort, était très absent, tout comme l’ensemble de l’attaquant du Barça en seconde période. Particulièrement inquiétant est le cas d’un Griezmann qui est revenu à sa version apathique d’ailier gaucher.

Insigne est devenu un cauchemar pour la défense culé portant tout le poids de l’attaque de Naples, mais Gattuso a peut-être péché en tant que joueur d’amarrage en mettant peu de poudre pour le retour. L’équipe italienne a pris plus de danger dans les virages qu’en jeu, mais Piqué était un fronton dans le jeu aérien.

Naples était sur le point de mettre la peur d’un Barça en mode économie à 10 minutes de la fin. Milik a signé un superbe but, mais le juge de touche a déterminé qu’il était clairement hors-jeu. Setién et son banc respiraient parce qu’ils n’étaient pas clairs à ce sujet. À ce stade du jeu, ils n’avaient pas fait un seul changement.

Le Barça s’est consacré à défendre avec possession alors qu’il le pouvait avec Napoli en désespoir de cause. Les culés n’ont pas fini par demander l’heure, mais ils ont montré que physiquement ils ne peuvent pas tenir les 90 minutes à 100%. La bonne nouvelle pour Setién et son équipe est qu’un certain temps de Messi vaut la peine de mettre les rivaux dans la panique, mais la question reste de savoir si cela leur donne de gagner la Ligue des champions. Regarder les rivaux peut être compliqué, mais avec l’Argentin branché, on ne sait jamais.