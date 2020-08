Les champions d’Allemagne se sont qualifiés pour les quarts de finale en martelant Chelsea (Photo: .)

Rio Ferdinand et Owen Hargreaves ont tous deux soutenu le PSG pour se qualifier pour sa première finale de Ligue des champions, bien que l’autre moitié du match nul soit un peu plus difficile à prévoir.

Les huit derniers ont maintenant été confirmés après les victoires de Barcelone et du Bayern Munich vendredi soir, qui s’affrontent ensuite pour avoir la chance de jouer à Manchester City ou à Lyon en demi-finale.

Dans l’autre moitié du tirage au sort, le PSG affrontera l’Atalanta et le RB Leipzig contre l’Atletico Madrid – qui a éliminé Liverpool avant la suspension de la saison.

Le PSG a de nouveau dominé au niveau national, remportant la ligue et la coupe (Photo: .)

Ferdinand et Hargreaves estiment que les champions de France sont la vedette de la moitié du match nul et les deux experts s’attendent à ce qu’ils attendent le Bayern en finale après que l’équipe allemande a battu Chelsea, remportant 7-1 au total.

S’adressant à BT Sport après les résultats d’hier, Ferdinand a déclaré: « Je veux que le Paris Saint-Germain y arrive à cause de [Kylian] Mbappe et Neymar. Vous voulez que ces joueurs glamour soient là.

« Et je vais pour le Bayern avec la façon dont ils ont performé au cours de la saison. »

Hargreaves est intervenu: «Je pense que le PSG sera en finale mais je pense que le Bayern sera trop bon pour eux.»

Lorsqu’on lui a demandé si cela faisait une différence d’être sur une jambe, Ferdinand a répondu: «Oui, cela ajoute à cela. Cela améliore les choses.

«Un match, c’est comme la FA Cup. Des tueurs géants. N’importe qui peut battre n’importe qui n’importe quel jour et vous n’avez pas cette sauvegarde et cette sécurité: «Oh, nous pouvons les ramener à la maison au prochain match». »

Man City affrontera le Bayern ou Barcelone en demi-finale s’ils battent Lyon (Photo: .)

Hargreaves a ajouté: «Cela enlève cet objectif et la pensée tactique. Allez-y. »

Quant à savoir si Manchester City a une chance, il a déclaré: «Oui, bien sûr. C’est l’une des meilleures équipes de la compétition. Mais je pense juste que le Bayern a quelques variables supplémentaires dans son jeu. »

