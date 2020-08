LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Goran Dragic avait un petit conseil simple pour Duncan Robinson avant le deuxième match: il suffit de tirer.

Robinson a écouté, frappant ses six premiers tirs – tous à 3 points. Il a terminé avec 24 points et le Miami Heat a battu les Indiana Pacers 109-100 jeudi pour une avance de 2-0 dans leur série éliminatoire de premier tour de la Conférence Est.

«Je m’en fiche s’il manque 18 tirs, 18 3s, a dit Dragic. » « Je veux que vous tiriez à chaque fois. Ne pompez pas de faux. Nous avons besoin de vous et vous pouvez le voir. Il n’a pas hésité aujourd’hui, et c’est comme ça que nous le voulons. »

Robinson a ouvert le jeu en faisant les trois premiers seaux du Heat, tous les 3. Il n’a pas manqué jusqu’à la mi-chemin du troisième quart et Robinson a égalé le record de chaleur pendant 3 secondes dans un match éliminatoire avec sept. Il a terminé 7 tirs sur 8, tous au-delà de l’arc, dans une grande amélioration par rapport à mardi quand il était 2 sur 8.

«Je viens de ressentir un meilleur rythme dans celui-ci pour une raison quelconque, a dit Robinson. » Mais cela ne peut pas être le cas pour moi. Je dois en quelque sorte m’affirmer et non seulement faire venir le jeu, mais être plus agressif. Alors j’ai pensé que c’était gros et puis évidemment, vous en voyez partir tôt, le cerceau commence à paraître un peu plus grand. »

Dragic a marqué 20 points, Jimmy Butler avait 18 points et six passes, la recrue Tyler Herro a ajouté 15 points sur le banc et Jae Crowder a marqué 10.

Victor Oladipo, qui avait été discutable avec un œil gauche blessé, a mené l’Indiana avec 22 points. Myles Turner et Malcolm Brogdon avaient chacun 17 points. TJ Warren en avait 14 et Aaron Holiday en avait 12.

L’entraîneur des Pacers, Nate McMillan, a déclaré qu’ils savaient que Robinson était un tireur d’élite et qu’ils s’attendaient à ce que le Heat essaie de l’impliquer. Robinson a fait un record d’équipe de 270 3 pendant la saison régulière.

«Nous nous sommes vraiment fixés et avons parlé du premier jeu du match, a dit McMillan. «Nous savions que ça lui allait, et bien sûr, ça lui est allé d’essayer de le faire avancer. C’est une grande partie de ce qu’ils font, et il a pu abattre les 3 premiers et est resté chaud derrière la ligne des 3 points toute la nuit. »

Le Heat, cinquième tête de série, est allé 3-1 contre les Pacers en saison régulière. Maintenant, Miami a remporté les deux premiers de la première série d’ouverture entre ces franchises. Le Heat cherche à s’améliorer à 4-1 contre Indiana en séries éliminatoires.

Les premiers 3 de Robinson ont donné une avance de 12-3 au Heat. Indiana menait 24-22 à la fin du premier quart-temps. Les Pacers menaient pour la dernière fois 39-38 sur un sauteur de Warren avec 3:43 à faire dans la seconde.

Butler a frappé un 3 alors que Miami prenait le contrôle. Le Heat menait 51-46 à la mi-temps, puis a utilisé une course de 11-2 pour sa plus grande avance du match à 79-63 sur un 3 points par Crowder avec 4:51 à faire au troisième. Indiana n’a pas pu se rapprocher de huit dans le quatrième.

TIP-INS

Chaleur: Non seulement Robinson a frappé ses trois premiers 3, mais toute l’équipe a bien tiré à longue distance. Ils ont frappé 8 sur 16 en première mi-temps pour compenser leur piètre tir sur la ligne des lancers francs (11 sur 18). Le Heat a terminé 18 sur 35 sur une fourchette de 3 points (51,4%), établissant un record en séries éliminatoires par équipe pour 3 secondes.

Pacers: La troisième meilleure équipe de tir à 3 points de la NBA au cours de la saison a eu du mal, ne touchant que 12 sur 34 (35,3%). … Les Pacers ont battu Miami 40-34 dans la peinture.

STAT RCR

Dragic a fait semblant de donner Butler CPR après que Butler ait pris une charge de Warren avec 1:22 à gauche, renversant le All-Star en arrière avec sa tête cognant le genou gauche de l’avant de Heat Bam Adebayo. Dragic a déclaré que Butler et lui avaient une excellente chimie et que les Heat essayaient de profiter de cette séries éliminatoires.

«J’ai vu que Jimmy était vraiment fatigué, et je lui donne un peu de RCR, j’essaie de nous donner de l’énergie et j’essaie juste d’être moi, a dit Dragic.

SUIVANT

Le troisième match aura lieu samedi.

—

