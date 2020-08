Les Houston Rockets n’ont pas vu un pointeur à 3 points qu’ils n’aimaient pas lors du premier match de leur série éliminatoire de premier tour de la Conférence de l’Ouest contre le Thunder d’Oklahoma City.

Les Rockets ont lancé 52 tirs de derrière l’arc lors de leur victoire 123-108 mardi près d’Orlando, et ne cherchent pas vraiment à changer beaucoup la situation avant le match 2 de jeudi.

« J’ai vraiment l’impression que quand on est sur, quand on a raison, quand on roule, on ne devrait pas prendre de mauvais coups », a déclaré l’entraîneur des Rockets Mike D’Antoni. « Il ne devrait y avoir que de bons coups. C’est ainsi que nous devons jouer. »

L’approche de Houston en petit alignement et en tirant de n’importe où a fonctionné dans le premier match même sans Russell Westbrook dans l’alignement. Westbrook est sorti avec un quadriceps droit tendu.

James Harden (37 points, 11 rebonds) a pris le relais pendant des étirements et Houston a obtenu beaucoup de production de son banc.

Au lieu de Westbrook aspirant des défenses pour ouvrir les choses à l’extérieur, c’était Eric Gordon qui jouait ce rôle.

Gordon, à la place de Westbrook, a récolté 21 points et quatre passes.

« Nous essayons juste de mettre la défense sur leurs talons, de leur donner un look différent », a déclaré l’attaquant des Rockets Jeff Green. « Nous savons que l’accent sera mis sur James. C’est juste une autre opportunité de lui enlever cette pression avec Russell pour impliquer tout le monde. »

Westbrook manquera également le match 2 et il n’y a pas de calendrier pour son retour.

« Personne ne le sait encore », a déclaré D’Antoni. « La cuisse le lui dira. Il progresse. Il se sent beaucoup mieux. Il fait beaucoup de conditionnement physique, de vélo et d’autres choses. Il n’est pas encore sur le terrain. Une fois qu’il sera sur le terrain, il sera être en mesure de préciser le nombre de jours. «

Pour le Thunder, la façon dont ils abordent le ralentissement de l’attaque de Houston n’est pas compliquée. Mais cela ne veut pas dire que son exécution n’est pas délicate.

« C’est en fait assez simple », a déclaré le centre d’Oklahoma City Steven Adams, « mais ce n’est pas parce que c’est simple que c’est facile. Chacun est espacé dans son équipe. Ils ouvrent simplement la voie. Ce qui revient à être discipliné. quand vous devriez aider. Une fois qu’ils ont fait voler le ballon à qui que ce soit, c’est vraiment très difficile à garder. «

Adams a une mission particulièrement difficile, devant souvent sortir du périmètre tout en essayant de gérer la voie également.

Les Rockets ont rendu la tâche difficile à Adams dans le match d’ouverture. Adams avait 17 points et 12 rebonds mais était souvent contraint à des décisions difficiles.

« Nous devons faire un meilleur travail au point d’attaque, en particulier pour garder le ballon de basket », a déclaré l’entraîneur du Thunder Billy Donovan. « Je pensais que nous avions été battus, nous avons été mis en rotation, et ils ont trouvé des tireurs ouverts. Nous devons faire un meilleur travail pour contenir le ballon de basket hors du dribble. »

Le Thunder pourrait bientôt obtenir de l’aide défensive, même si le temps presse. La recrue Luguentz Dort, qui était l’un des meilleurs défenseurs du périmètre d’Oklahoma City à la fin de la saison, se remet d’une entorse du genou droit. Le statut de Dort pour le match de jeudi est inconnu.

Sans Dort, Terrance Ferguson a débuté mais n’a contribué que six points en 15 minutes.

– Médias au niveau du champ