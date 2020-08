En 2004, Andre Agassi a remporté le dernier titre du Masters 1000 à Cincinnati à l’âge de 34 ans, et nous avons dû attendre 11 ans pour voir un autre joueur de cet âge détenir le trophée dans l’Ohio. Le 23 août 2015, Roger Federer a renversé Novak Djokovic 7-6, 6-3 en une heure et 31 minutes pour son septième et jusqu’à présent la dernière couronne à Cincinnati, le remportant deux semaines seulement après le 34e anniversaire.

L’âge n’était pas un obstacle pour le Suisse, qui a livré une performance époustouflante pour vaincre cinq rivaux sans perdre un match de service, y compris des victoires consécutives sur les géants de retour Andy Murray et Novak Djokovic!

Federer a dû jouer contre seulement trois balles de rupture en un seul match contre Feliciano Lopez. Les rivaux ont poussé son service à seulement deux deux pendant toute la semaine après les chiffres incroyables derrière le tir initial et ont introduit le SABR qui a maintenu ses adversaires sous une pression constante.

Malgré un effort solide dans le premier set, Novak n’avait aucune chance dans le match pour le titre, connaissant une défaite contre Roger après trois victoires consécutives. Le Serbe n’a créé aucune chance de pause pour la première fois depuis Doha cette année-là quand il a affronté Karlovic, repoussant sept des huit balles de pause qu’il a données à Roger pour rester en contact avant de se briser une fois dans le deuxième set.

Federer n’a perdu que 11 points en dix matchs de service, frappant 32 gagnants avec 23 erreurs directes, gardant Novak sur un ratio de 19-22, ce qui n’était pas suffisant pour au moins un set. Le Serbe avait l’avantage dans les rallyes plus longs avec neuf coups ou plus, mais il n’y en avait que 17, avec Roger comme figure dominante dans les points les plus rapides jusqu’à quatre coups et dans les rallyes de milieu de gamme pour mériter son triomphe. et carré.

Djokovic a dû travailler dur dès le début, ce qui n’est jamais bon signe, repoussant trois occasions de pause dans le troisième match et une autre à 2-2 lorsque Roger a marqué un coup droit pour rester devant.

À Cincinnati 2015, Roger Federer a résisté à Novak Djokovic.

Ils ont atteint 4-4 sans pause, Federer ayant un net avantage sur le terrain après avoir cédé trois points derrière le tir initial et maintenu la pression sur Novak, qui a dû faire un effort supplémentaire dans ses matchs de service pour rester du côté positif. du tableau de bord!

Les deux joueurs ont bien servi lors des quatre derniers matchs pour mettre en place un tie-break que Federer a ouvert avec une mini-pause après une erreur forcée de Novak, perdant également le point au service après un coup droit lâche pour garder le Serbe en lice.

Un revers fantastique sur le vainqueur de la ligne et un SABR réussi ont poussé Roger 4-1 vers le haut, gagnant cinq points de set après deux gagnants au service. Djokovic a perdu un autre point au service à 1-6 pour donner le set à Federer, qui était encore plus désireux d’attaquer dans le reste de la rencontre.

Son chemin vers le titre est devenu beaucoup plus détendu lorsque Novak a frappé une double faute dans le deuxième match du deuxième set, se retrouvant 3-0 après avoir décroché quatre vainqueurs dans le troisième match. Djokovic est resté amoureux dans le quatrième match pour mettre fin à sa chute, mais sans rien travailler sur le retour, permettant à Roger de clôturer le cinquième match avec deux gagnants pour un avantage de 4-1, alors que le Suisse marchait vers la ligne d’arrivée.

Novak a défendu trois points de rupture dans le match suivant et a fait une dernière poussée sur le retour dans le septième match, ne forçant que le deuxième deux des matchs de Roger pendant le tournoi! Il a raté un revers facile qui aurait pu lui donner une chance de faire une pause, et Federer a ramené le match à la maison avec un vainqueur de volée, devançant 5-2 et forçant Novak à servir pour rester dans le tournoi.

Djokovic a réduit le déficit à 3-5, ce qui était tout de lui pour cette année-là à Cincinnati, Federer faisant exploser trois vainqueurs de service dans le neuvième match pour franchir la ligne d’arrivée et terminer une semaine parfaite valant la septième couronne à Cincinnati.