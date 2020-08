Les Big 3 ont remporté 56 titres du Grand Chelem sur les 67 joués au cours des 17 dernières années. Roger Federer est toujours en tête du classement de tous les temps avec 20 Majeurs, mais Rafael Nadal pourrait l’égaler en cas de 13e victoire à Roland Garros.

Le phénomène espagnol a décidé de renoncer à défendre son titre à l’US Open, avec précisément l’intention de concentrer toutes ses énergies sur le Grand Chelem parisien. Novak Djokovic sera le seul Big 3 au tirage au sort de l’US Open, où il pourrait remporter son 18e Grand Chelem.

Le numéro 1 mondial veut également dépasser Federer au classement des semaines en tête du classement mondial. Dans une longue interview accordée à Sportskeeda, Leander Paes a expliqué ce qui a permis aux trois monstres sacrés de dominer le tennis masculin pendant si longtemps.

L’Indien a exprimé à plusieurs reprises son désir de jouer un double avec Federer.

Paes sur le Big 3

« Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ces trois-là ont réussi à prolonger si joliment leur carrière. Ils se sont réinventés à plusieurs reprises et cela aussi dans le domaine du simple.

J’ai énormément de respect pour tous ces athlètes car ils ont résisté à l’épreuve du temps et ont continué à se réinventer « – a déclaré Leander Paes. » Les vraies légendes du sport peuvent résister à l’épreuve du temps en se réinventant « , a déclaré Paes.

« Beaucoup de gens peuvent gagner un tournoi une fois, beaucoup de gens peuvent avoir de la chance et gagner un Grand Chelem une fois, mais quand vous avez de vraies légendes, de vrais joueurs comme Roger Federer, Djokovic, Serena Williams, Venus Williams, Navratilova, Hingis » – il ajouta.

Leander Paes a souligné que la fierté de représenter le pays lui est venue à travers sa lignée puisqu’il est issu de la famille du grand poète bengali Michael Madhusudan Dutt. « La plupart des gens le comprennent vraiment, ils comprennent le fait que je viens d’une famille de patriotes, ils comprennent le fait que je viens d’une lignée de gens qui ont joué pour le pays, qui se sont battus pour le pays, que ce soit Michael Madhusudan Dutt , que ce soit ma mère qui dirigeait l’équipe indienne de basket-ball, si c’était mon père qui avait remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1972 à Munich.

Et aussi le fait que je sois un bébé olympique, j’ai été conçu à Munich et né en juin 1973. Je pense qu’il y a un naturel, ça vient très bien, donc je ne me bats pas vraiment ou je ne discute pas avec des gens qui ne le font pas le comprendre parce qu’ils ne savent tout simplement pas. Pour moi, c’est quelque chose qui me motive énormément. »