Lorsque nous parlons de Roger Federer et Rafael Nadal, nous parlons de deux des plus grandes légendes de l’histoire de ce sport. 39 titres du Grand Chelem en deux qui ont pourtant marqué l’histoire avant tout sur des surfaces différentes: le Suisse sur l’herbe de Wimbledon a atteint des chiffres incroyables et en même temps son grand rival (et grand ami hors du terrain) a fait l’histoire de Roland Garros .

S’adressant à MatchTenis, les anciens joueurs colombiens Manuel Liveano et Nicolas Laverde se sont souvenus d’avoir joué contre Roger Federer chez les juniors. Liveano a également affirmé que faire face à Federer est un souvenir qu’il chérira pour le reste de sa vie.

Lievano a également affronté Roger Federer en double, avec son partenaire Nicolas Laverde. Ce dernier a également révélé à quel point il n’était pas particulièrement impressionné par le 20 fois champion du Grand Chelem.

Laverde sur Roger Federer

« C’était juste un autre joueur.

Plusieurs avec un meilleur niveau ont participé à ce tournoi comme Nicolás Massú, Luis Horna, Fernando González lui-même; en fait, son partenaire était meilleur « , a déclaré Nicolas Laverde. » Je n’ai pas eu l’occasion de partager grand chose avec lui, à de nombreuses reprises la barrière de la langue limite beaucoup, ceux d’Amérique du Sud d’un côté et les Européens de l’autre.

Les meilleurs de mon âge étaient Mariano Puerta, Mariano Zabaleta et Tommy Haas. »Mais Manuel Lievano chérit le souvenir d’avoir affronté le désormais légendaire Roger Federer, même si le Suisse était un joueur inconnu à l’époque.

« C’est une anecdote de vie, à raconter aux enfants, à chaque fois qu’il parlait avec Nicolás on se souvient de lui, et on pense toujours qu’on n’aurait jamais dû perdre ce match, on a très mal joué », a affirmé le Colombien.

La dernière fois qu’il y a eu un US Open sans Roger Federer et Rafael Nadal, c’était en 1999. Novak Djokovic avait 12 ans à l’époque, et encore quatre ans avant de devenir professionnel. Andre Agassi a remporté le titre cette année-là. Maintenant, le «Big Three» du tennis masculin a été réduit à un «Big One» pour les États-Unis de cette année.

Open, avec Djokovic le seul membre de la troïka à New York pour l’événement débutant le 31 août. Il jouera également au Western & Southern Open à New York, avec son premier match dimanche ou lundi. Djokovic sera le favori à New York alors qu’il vise son 18e titre du Grand Chelem.