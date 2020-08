Image via @edmenshahbazyan sur Instagram

L’ancienne championne de l’UFC, Ronda Rousey, a profité des médias sociaux cet après-midi pour remercier Derek Brunson d’avoir enseigné à son élève Edmen Shahbazyan de précieuses leçons.

Shahbazyan (13-1 MMA) a subi la première défaite de sa carrière professionnelle contre Brunson (21-7 MMA) en tête d’affiche de l’UFC Vegas le week-end dernier.

Après un premier tour de va-et-vient d’ouverture, Derek Brunson a réussi à renverser la vapeur en sa faveur au deuxième tour et a presque terminé Edmen Shahbazyan à la fin du tour. Cependant, en dépit d’être gravement blessé, la star en herbe de Shahbazyan a choisi de revenir pour le troisième et dernier tour où il a été rapidement terminé par le vétéran chevronné.

L’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Ronda Rousey, qui gère Shahbazyan, s’est rendue sur Twitter cet après-midi où elle a évoqué son premier revers en carrière.

Merci @DerekBrunson, félicitations pour votre victoire bien méritée et merci d’avoir enseigné les leçons @edmenshahbazyan dont il avait besoin pour apprendre pour être un champion

🙏🏼🙇🏼‍♀️ https://t.co/sB1haYysmf – Ronda Rousey (@RondaRousey) 8 août 2020

Semblable à sa cliente, Ronda Rousey a commencé sa carrière d’arts martiaux mixtes avec un parfait 12-0 avant de finalement céder sa première défaite en carrière à Holly Holm à l’UFC 193. Il sera donc intéressant de voir quels conseils elle peut offrir à Edmen Shahbazyan suite à son première défaite en carrière.

Avant son combat avec Brunson à l’UFC Vegas 5, Shahbazyan a parlé de sa relation avec «Rowdy» dans un épisode récent de Just Scrap Radio de BJPENN.com.

«C’est vraiment cool car j’ai consacré ma vie à ce sport et je poursuis mes rêves. Mais, ouais, Ronda et moi nous suivons toujours. Nous parlons juste et c’est toujours motivant de lui parler et d’obtenir des conseils incroyables de sa part. Chaque fois qu’elle est en ville, nous nous voyons », a-t-il conclu. «Cela a été motivant car je l’ai vu de première main sur la façon dont elle l’a fait. Elle m’a inspiré.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 8 août 2020