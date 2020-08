Rooney soutient le PSG (Photo: AMA / .)

Wayne Rooney soutient le Paris Saint-Germain pour battre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions dimanche soir.

Rooney, qui a remporté la compétition lors de ses années à Manchester United, attend avec impatience le choc des poids lourds européens.

Bien que le PSG vante Neymar et Kylian Mbappe dans ses rangs, la plupart des spectateurs considèrent le Bayern comme le favori pour remporter leur sixième Coupe d’Europe.

Mais Rooney, qui joue actuellement pour la formation de championnat Derby County, a le sentiment que le PSG va bouleverser les chances et remporter un premier titre en Ligue des champions.

« Le Bayern a l’avantage que la plupart de son équipe de départ a déjà disputé la finale de la Ligue des champions et saura comment gérer le côté mental », a déclaré Rooney au Times. «Mais j’ai un sentiment pour le PSG.

Ce sera un match ouvert, entre deux équipes qui sont très douées pour attaquer et qui causeront des problèmes l’une à l’autre. Ce sera une fusillade et je pense qu’avec Neymar, Kylian Mbappé et Ángel Di María, le PSG va exploiter la ligne haute que joue le Bayern. Ils auront des chances et les saisiront – d’une manière que Lyon n’a pas fait en demi-finale.

Mbappe et Neymar constitueront une menace majeure (Photo: . via .)

«Le PSG a le meilleur équilibre. Défensivement, ils sont assez solides, plus que leur opposition. Pour le Bayern, ce n’est pas aussi simple que d’abandonner cette ligne haute pour un match, car c’est la clé de la façon dont ils jouent.

«Ils ont une très bonne presse, ce qui implique que Robert Lewandowski montre un centre en retrait, puis Serge Gnabry ou Ivan Perisic pressant et Thomas Müller venant de derrière. Les milieux de terrain reviennent alors qui font pression. Mais pour que tout fonctionne, ils ont besoin de leur dos à quatre haut, sinon les écarts seront trop grands.

« Je ne doute pas que la presse créera des chances pour le Bayern – mais le PSG est assez bien en possession pour y faire face la plupart du temps et une fois qu’il y aura joué, ses attaquants auront l’occasion de courir derrière.

Plus: Manchester United FC



«La course qui fait mal au Bayern pourrait être une course profonde, impliquant Mbappé traînant les défenseurs sur le côté et Di María venant d’une position plus profonde.

«Mbappé est si rapide et il marque des buts. C’est le type de joueur qui pénètre dans la tête des défenseurs. Même un petit doute – « s’il prend du retard, nous avons des problèmes ici » – peut avoir un effet important dans un match. »

L’ancien attaquant d’Everton soupçonne que cela pourrait être le début d’une phase importante de l’histoire du PSG.

Rooney a ajouté: «C’est le prix que les deux équipes ont construit leurs équipes pour gagner sur une période de plusieurs années, mais aussi le prix que les propriétaires du PSG attendent. La victoire serait importante pour eux.

Lewandowski sera la principale menace du Bayern (Photo: UEFA via .)

« Le PSG est un club massif avec de grands joueurs, mais si vous demandiez à la plupart des footballeurs s’ils préféraient y aller ou au Real Madrid, neuf sur dix diraient le Real Madrid. Pourtant, remportez la Ligue des champions et cela vous donne ce pouvoir de traction supplémentaire pour attirer des talents.

«Lorsque vous soulevez ce trophée en tant que joueur, vous savez que vous avez remporté le plus dur de tous les tournois de club, le plus gros que vous puissiez gagner, et c’est une sortie. Cela vous donne tellement de confiance.

«Si le PSG gagne à Lisbonne ce soir, je pourrais voir que c’est le début de quelque chose et qu’il gagne à nouveau.»

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();