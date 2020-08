Il n’a pas fallu longtemps samedi pour que le troisième tour de Rory McIlroy au Northern Trust passe de bon à absolument terrible.

McIlroy, le champion en titre de la FedEx Cup, a triplé non pas une fois, mais deux fois dans les neuf premiers au TPC Boston samedi, le faisant passer de 1 sous pour le tour à 4 plus. Tout coup que McIlroy avait pour se hisser au sommet du classement se terminait à peu près là et là.

Le problème a commencé sur le deuxième trou 2 de la normale 5: Depuis le rugueux gauche, McIlroy a tenté de frapper le green à partir de 221 mètres, mais a plutôt évité de justesse l’obstacle d’eau. Mais son troisième tir – qui se trouvait à l’intérieur de la surface de réparation – a rebondi sur un rocher et est revenu dans l’obstacle.

McIlroy a repris le jeu depuis la zone de largage de l’autre côté de l’obstacle – a chuté à 110 mètres – et a continué à frapper le centre du green, à retarder le putt à moins de 5 pieds du trou et enfin, heureusement, à couler le putt pour un triple. bogey. Malheureusement pour lui, les ennuis ne se sont pas arrêtés là: quatre trous plus tard sur la sixième par-4, McIlroy a subi un autre triple bogey pour faire un 4-over par six trous.

Heureusement pour lui, il a fait la coupe du week-end, il gagnera donc quelques points de la FedEx Cup quel que soit son résultat. De plus, il est actuellement n ° 8 au classement de la FedEx Cup, ce qui signifie qu’il est assuré d’une place au championnat BMW la semaine prochaine dans le match retour des séries éliminatoires de la FedEx Cup.

S’il veut une vraie chance de défendre son championnat, cependant, il devra jouer mieux qu’il ne l’a fait sur les neuf premiers au Northern Trust.