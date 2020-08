Six mois se sont écoulés depuis que Ryan Newman a été impliqué dans un accident potentiellement mortel lors du dernier tour du Daytona 500 en février. Pourtant, le pilote de la Ford Mustang n ° 6 Roush Fenway Racing est arrivé à Daytona International Speedway pour le GoBowling 235 de dimanche avec l’impression de ne jamais partir.

Newman, 42 ans, a été assommé lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée dans le 500, de sorte que les agents de sécurité de NASCAR à Daytona ont dû le couper de la voiture pour qu’il puisse être transporté vers un hôpital voisin.

Dimanche, alors qu’il se préparait à prendre le drapeau vert lors du retour de NASCAR à Daytona pour la toute première course de la Cup Series sur le parcours routier de la piste, Newman a profité de sa radio pour remercier ces mêmes travailleurs qui ont aidé à sauver sa vie en février. Il ne pouvait pas le faire en personne à cause des protocoles de distance COVID-19 de NASCAR.

« Salut tout le monde, je veux juste dire un grand merci », a déclaré Newman. « C’est une journée spéciale pour moi, en grande partie à cause de tout ce que vous avez fait en février.

«Merci pour votre soutien, non seulement pour moi personnellement, mais pour toutes les choses que vous faites pour nous tous les conducteurs. Cela va très loin, et je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur. Merci. «

Newman a terminé 19e de la course de dimanche. Chase Elliott a gagné.

Quelques heures après l’accident de Newman dans le dernier tour du Daytona 500, NASCAR a annoncé qu’il était dans un état grave mais que ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger. Newman a été libéré de l’hôpital deux jours après l’accident.

« Je déteste rire et le dire parce que je suis vraiment reconnaissant de tout ce que j’ai fait », a déclaré Newman avant la course de dimanche. « Mais je ne me souviens pas être parti la dernière fois. Donc, quand je suis retourné dans le tunnel aujourd’hui, c’était un peu le moment spécial que j’ai partagé avec moi-même était – la dernière fois que je suis parti d’ici, il ne s’est jamais enregistré. Alors je me sentais comme Je ne suis jamais parti, et c’est pourquoi je suis de retour parce que j’ai toujours l’impression que c’est ce que je veux faire et que j’aime faire. «