Houston Rockets a gagné Kings de Sacramento par 112-129 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Sacramento Kings ont subi une défaite contre Filets de Brooklyn 119-106 et après le match, ils ajoutent une séquence de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les Houston Rockets ont battu Les Lakers de Los Angeles 113-97, obtenant un total de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Houston Rockets il reste en play-off avec 44 victoires en 69 matchs disputés. Pour sa part, Kings de SacramentoAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 29 matchs gagnés sur 70 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Sacramento Kings, ils sont arrivés à mener par 13 points (33-20) et ont conclu avec un 36-23. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé une course de 14-0 au cours du quart, qui s’est terminé avec un score partiel de 20-38. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 56-61 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre Houston Rockets a été distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-1 et a élargi l’écart à un maximum de 22 points (69-91) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 15-32 et 71 -93 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réduit les distances, en fait, elle a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 41- 36. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 112-129 pour Houston Rockets.

Pendant le match, Houston Rockets a remporté la victoire grâce à 41 points, quatre passes et six rebonds Rivières Austin et les 32 points, sept passes et huit rebonds de James durcit. Les 26 points, neuf passes et deux rebonds de De’Aaron Fox et les 11 points et 10 rebonds de Harrison Barnes ils n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre San Antonio Spurs dans le Maison de campagne Hp. De son côté, le prochain jeu de Kings de Sacramento sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le L’arène. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.