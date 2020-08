WASHINGTON (AP) Sixto Sanchez a accordé six coups sûrs en cinq manches pour remporter ses débuts dans les ligues majeures, et les Marlins de Miami ont battu les Nationals de Washington 5-3 samedi soir pour se séparer d’un double.

«C’était excitant de le voir présenter et de voir ses affaires, a dit le gérant Don Mattingly. «C’est amusant à regarder et ça va être amusant de le voir grandir. Il continuera de s’améliorer avec le temps. »

Les Nationals ont remporté le premier match 5-4 alors que leur enclos a retiré les sept frappeurs auxquels il a été confronté pour interrompre un rallye des Marlins.

Sanchez (1-0), qui a été acquis dans le cadre de l’échange qui a envoyé le receveur JT Realmuto à Philadelphie la saison dernière, a touché 100 mph avec sa balle rapide dans la première manche et était à l’aise pendant une grande partie de sa sortie. Il en a retiré quatre sans toucher un frappeur, et le seul dommage que Washington a fait a été le circuit solo de Yan Gomes au troisième et le tir de deux points de Victor Robles au cinquième.

«C’était tout ce à quoi je m’attendais, a dit Sanchez, âgé de 22 ans. « J’ai travaillé si dur pour ce jour à venir. »

Brandon Kintzler a lancé le septième pour récolter son cinquième arrêt en autant d’essais.

Washington avait également l’un de ses meilleurs espoirs faisant ses débuts dans la grande ligue dans le dernier verre. Le droitier Wil Crowe (0-1) a accordé quatre points en 3 2/3 manches. Corey Dickerson a réussi un circuit de deux points dans le troisième et le releveur des Nationals Seth Romero a permis à deux coureurs hérités de marquer après être entrés dans le quatrième.

«Je pensais qu’il avait très bien lancé, a dit le gérant Dave Martinez à propos de Crowe. Il a pris du retard à quelques reprises face aux frappeurs, mais il est revenu tout de suite. J’ai bien lancé la balle. Nous n’avons pas joué une bonne défense aujourd’hui, nous aurions dû jouer certains de ces jeux. Des jeux faciles à faire. »

Dans le premier match, Kyle Finnegan (1-0) a éliminé Jorge Alfaro pour échapper à un jam à deux retraits et chargé de bases qu’il avait hérité du partant Max Scherzer au cinquième pour remporter sa première victoire en championnat majeur. Tanner Rainey a lancé un 1-2-3 sixième, et Daniel Hudson a obtenu son sixième arrêt avec une septième parfaite.

Scherzer a rendu quatre points tout en lançant 108 lancers en 4 2/3 manches. C’était la troisième fois en six départs, le triple vainqueur du prix Cy Young a accordé au moins quatre points.

«Je crois aux moments difficiles du match, même lorsque le nombre de lancers est supérieur à 100, je peux exceller dans ces situations, a dit Scherzer. Malheureusement, au cours des deux derniers matchs, je n’ai pas fait ça et je dois m’améliorer. »

Le partant de Miami, Daniel Castano (0-2), n’a obtenu qu’un seul retrait contre quatre frappeurs, accordant deux points.

Washington a joué en tant qu’équipe à domicile dans le premier match régulier. Les Marlins ont servi comme équipe locale pour un dernier verre, qui faisait à l’origine partie d’un 31 juillet-août. La série 2 à Miami a été reportée en raison d’une épidémie de COVID-19 qui a entraîné des séjours sur la liste des blessés pour 17 joueurs de Marlins.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Marlins: C Francisco Cervelli a subi une commotion cérébrale lors d’une apparition au marbre dans la deuxième manche et sera placé sur la liste des blessés par commotion cérébrale de 7 jours. «Il a eu des antécédents de commotions cérébrales, a dit Mattingly. » Il le savait tout de suite. Je me sens juste mal pour lui. ». Le LHP Caleb Smith et le RHP Jose Urena ont tous deux eu des séances de lancer samedi sur le site d’entraînement alternatif de Miami.

Nationaux: Nationaux: RHP Stephen Strasburg (0-1, 10,80 ERA) a été transféré sur la liste des blessés de 60 jours, mettant ainsi fin à sa saison. Strasbourg, le MVP des World Series l’année dernière, était limité à deux départs et subira une opération du canal carpien sur sa main lanceuse la semaine prochaine. . Martinez a déclaré que le LHP Sean Doolittle (genou droit) lancerait aux frappeurs sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe dimanche. . INF Howie Kendrick (ischio-jambiers) était le DH dans le match d’ouverture, sa première fois dans l’alignement depuis le 14 août.

MARLINS DÉPLACE

Les Marlins ont opté pour le LHP Josh D. Smith sur son site alternatif entre les matchs. . Miami a présenté RHP Jesus Tinoco comme son 29e homme. Tinoco a lancé deux manches sans but dans le match d’ouverture.

SUIVANT

Marlins: RHP Humberto Mejia (0-1, 5,68 ERA) affronte une équipe autre que les Mets pour la première fois de sa brève carrière dans les ligues majeures lorsque la série se poursuit dimanche.

Nationaux: RHP Anibal Sanchez (0-3, 8,50) a accordé 39 baserunners (29 coups sûrs, neuf buts, un batteur) en 18 manches lors de ses quatre premiers départs de 2020.

—

