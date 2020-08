Les Angels de Los Angeles et les Giants de San Francisco continueront leur série à domicile et à domicile, se dirigeant vers le nord de la Bay Area pour deux matchs à compter de mercredi.

Alors que les deux équipes ont du mal à rester dans l’image des séries éliminatoires après une séparation de deux matchs à Anaheim, les Angels ont deux joueurs qui joueront mercredi avec des numéros individuels à l’esprit.

Le joueur de premier but / frappeur désigné Albert Pujols n’est pas entré sur le terrain mardi malgré deux coups sûrs lundi, il est donc probable qu’il sera dans l’alignement mercredi. Il a participé à 659 circuits en carrière depuis son dernier match du 4 août, il en a besoin d’un de plus pour égaler l’ancien géant Willie Mays avec 660 pour la cinquième place sur la liste de tous les temps.

Pujols a également besoin d’un autre point produit pour égaler Alex Rodriguez (2086) au troisième rang de la liste de tous les temps. Seuls Babe Ruth (2297) et Hank Aaron (2214) en avaient plus.

Le gaucher Patrick Sandoval débutera sur le monticule pour Los Angeles, à la recherche de la première victoire de sa carrière dans les ligues majeures. Il a fait 12 départs (et une apparition de secours) depuis la saison dernière. C’est la plus longue séquence sans victoire pour un lanceur partant pour commencer une carrière dans l’histoire des Angels.

« J’essaie de ne pas trop y penser », a déclaré Sandoval, qui a une fiche de 0-2 avec une MPM de 3,94 en trois départs cette saison. « Je veux juste sortir et donner à notre équipe les meilleures chances de gagner. C’est mon objectif à chaque fois que je sors. »

Ce n’est pas que Sandoval n’ait pas assez bien lancé pour gagner. Il a perdu le 8 août contre les Rangers du Texas, bien qu’il n’ait accordé que deux points sur quatre coups sûrs en six manches. Les Angels sont tombés 2-0.

La dernière fois, il a été confronté au gaucher Clayton Kershaw et à l’attaque des Dodgers de Los Angeles, qui mène les majors au score. Il a abandonné cinq points (quatre mérités), mais a réussi à lancer la septième manche pour la première fois dans la cour des grands.

« J’adore ses affaires », a déclaré le manager des Angels Joe Maddon. « Je pense qu’en faisant cela plus, il va créer un package sachant ce qu’il veut faire contre les droitiers et les gauchers. Il a un joli curseur, une belle courbe et un très bon changement qui joue des deux côtés. Il a besoin de bien. santé et il a besoin d’opportunités car il est vraiment un jeune lanceur intéressant. C’est une opportunité et du temps, et il va être vraiment bon. «

Avec les Angels commençant un gaucher, l’arrêt-court des Giants Brandon Crawford, un frappeur gaucher, sera probablement sur le banc. Il n’a commencé que deux des neuf matchs lorsque les Giants ont affronté un partant gaucher, et il est 0 pour 10 contre les gauchers cette saison.

« Je suis peut-être un peu trop pressé pour montrer peut-être quelque chose pour pouvoir entrer contre le prochain gaucher que nous affrontons », a déclaré Crawford, qui est allé 2 en 5 avec un double de deux points mardi dans les Giants. ‘8-2 victoire. « Peut-être mettre un peu trop de pression, mais je pense que je continue à mettre de bons au-bats ensemble et à frapper la balle fort. »

Mauricio Dubon a commencé à l’arrêt-court à la place de Crawford. Qu’il s’agisse ou non d’un «peloton» strict, Crawford, le court-circuit partant des Giants lors de leurs championnats de la Série mondiale en 2012 et 2014, n’en est pas content.

« Ce n’est pas quelque chose auquel je suis habitué », a déclaré Crawford, qui frappe .242 avec un circuit et six points produits au total. « Ce n’est pas quelque chose dont je suis forcément ravi. Je travaille aussi dur que possible pour essayer d’y entrer chaque jour. »

Johnny Cueto (1-0, 4.62 ERA) débutera sur le monticule pour San Francisco mercredi, après une solide sortie contre les Oakland A’s sans décision vendredi dernier. Il a abandonné deux points sur trois coups sûrs en sept manches, en marchant deux et en retirant cinq.

Cueto a un record de carrière stellaire contre les Angels, 2-0 avec une MPM de 0,86 en trois départs.

– Médias au niveau du champ