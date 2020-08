Peu de temps après avoir mis fin à son contrat avec l’ancien club Tianjin Teda, Sandro Wagner a officiellement pris sa retraite du football, malgré les offres de plusieurs clubs allemands.

Dans une interview avec Bild, il a annoncé sa retraite, affirmant qu’il «était capable de réaliser tous ses (mes) objectifs et rêves».

Wagner a poursuivi en disant: «Je suis extrêmement reconnaissant que le football m’ait donné une vie merveilleuse.» Il n’a pas hésité à exprimer sa gratitude aux personnes qui m’ont aidé dans sa carrière. «J’ai vraiment apprécié le long voyage et je veux juste dire merci à tous mes entraîneurs et coéquipiers», et a remercié les fans, ajoutant également une touche de fierté nationale, «Merci à tous les fans. Nous avons les meilleurs stades et les meilleurs supporters du monde en Allemagne. »

Né à Munich, Wagner a gravi les échelons des jeunes du Bayern Munich, puis a passé cinq saisons dans les échelons inférieurs de la Bundesliga, d’abord avec le MSV Duisburg puis avec la deuxième équipe du Werder Brême. Wagner a également obtenu un temps de jeu décent avec la première équipe de Brême avant de passer au Hertha BSC et d’alterner entre leurs première et deuxième équipes. Pendant son séjour à Berlin, Wagner a remporté la 2. Bundesliga en 2012-13.

Le potentiel de Wagner a finalement atteint son point d’ébullition à Darmstadt 98, d’où il a été transféré au TSG Hoffenheim et a conservé sa bonne forme. C’est là que le Bayern l’a signé en 2018 en tant qu’attaquant remplaçant de Robert Lewandowski. Wagner est resté au Bayern pendant un an, faisant 30 apparitions et marquant 10 buts, pas trop minable pour une sauvegarde. Il a également remporté son deuxième titre de Bundesliga avec les Bavarois cette année-là, dix ans après son premier, qui était également avec le Bayern.

Après avoir quitté Munich en janvier 2019, Wagner a passé une saison en Chine avant d’annuler sa carrière. Il avait déjà refusé de retourner en Chine car il ne se sentait pas à l’aise de laisser sa famille seule en Allemagne au milieu de la pandémie COVID-19.

Bien que la carrière internationale de Wagner se soit peut-être terminée sur un bas (sans jeu de mots), il a été exclu de l’équipe allemande de la Coupe du monde 2018, il a déclaré que porter le maillot de l’équipe nationale lui procurait néanmoins un sentiment de fierté particulier. Wagner a remporté la Coupe des Confédérations 2017 avec l’équipe nationale senior et le Championnat d’Europe U-21 de l’UEFA en 2009, ce dernier avec les futurs coéquipiers du Bayern Manuel Neuer, Jerome Boateng et Mats Hummels.

Wagner a toujours été un joueur passionné, donnant à fond, peu importe combien de temps il était sur le terrain. C’était aussi un homme très franc, qui n’avait jamais peur d’exprimer ses opinions sur certains sujets. Par exemple, il a appelé les personnes qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux et s’est même déclaré le meilleur attaquant allemand à un moment donné. Fait amusant, comme il l’a démontré lors de l’Audi Summer Tour 2018 du Bayern, il connaît également sa juste part de l’histoire américaine, peut-être même plus que certains Américains!

Après avoir mis fin à son contrat avec Tianjin TEDA, Sandro Wagner pourrait se retirer du football et commencer une carrière d’entraîneur. Wagner a un accord avec le Bayern pour commencer à travailler dans le club en tant qu’entraîneur de la jeunesse après la fin de sa carrière active [Bild] pic.twitter.com/lM3WzqBKzk – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 25 juillet 2020

Alors, quelle est la prochaine étape pour cette personne unique? Wagner a déclaré à Bild qu’il prévoyait de commencer à préparer sa licence d’entraîneur avec la DFB en septembre. «Mon objectif est de devenir entraîneur l’été prochain», a-t-il déclaré. Il reste à voir si Wagner reviendra au Bayern pour lancer sa carrière d’entraîneur. Selon Bild, il a apparemment un accord avec le Bayern pour travailler avec leur équipe de jeunes en tant qu’entraîneur, il n’est donc pas exagéré d’imaginer le revoir à Munich dans un proche avenir.

En attendant, Wagner a déclaré qu’il passerait du temps avec sa famille, avec qui il ne pouvait pas toujours être pendant ses jours de jeu.

Chez BFW, nous souhaitons à Sandro une retraite heureuse et bonne chance dans sa carrière d’entraîneur, et nous espérons également le revoir bientôt à Munich!