Maurizio Sarri, entraîneur de la Juventus, a assuré ce jeudi que Il ne sait toujours pas si l’Argentin Paulo Dybala, qui a des problèmes dans le ravisseur de la cuisse gauche, parviendra à se remettre à temps pour le match retour des huitièmes de finale contre Lyon ce vendredi, mais a promis d’essayer jusqu’au bout.

08/06/2020

Allumé à 18:36

CEST

« Nous ne savons toujours pas (si Dybala sera là). C’est entre les mains de notre corps médical. Je sais juste que On va essayer de le ramener jusqu’à ce vendredi matin, c’est sûr. Nous verrons ce qu’il fera ce jeudi et vendredi matin. Nous verrons quel est son niveau et nous en parlerons avec le joueur », a déclaré Sarri lors de la conférence de presse de la veille.

Si le « Jewel », élu meilleur joueur de la saison en Serie A, ne récupère pas à temps, Sarri peut compter sur l’Argentin Gonzalo Higuain pour accompagner Cristiano Ronaldo à l’avant. « Higuaín grandit. Sur le plan physique, il va mieux », a déclaré Sarri, qui a également salué un Cristiano qui « s’est reposé pendant deux jours et s’entraîne désormais avec une bonne intensité ».

La Juventus est dans les cordes car elle doit surmonter le 1-0 adverse subi au match aller contre Lyon, donc, a souligné Sarri, un match lucide sera nécessaire. « Il faut un excellent service. Lyon, une équipe qui s’est solidement développée au cours de la saison. Ils ont des joueurs techniques. C’est un match dans lequel nous sommes sortis avec un résultat difficile au match aller. Il est impossible de jouer à la légère, il faut de la lucidité », a-t-il déclaré.

Aussi carrément nié que cela pourrait être, en cas d’élimination, son dernier match à la tête de la Juventus. « Avec cette question (si vous avez pensé que cela pourrait être votre dernier match), vous dites que les managers de la Juventus sont des fans. Je pense que la décision a déjà été prise, au-delà du résultat du match de ce vendredi. Avec cela question il semble que ce soient des fans qui ne suivent que la vague émotionnelle, en tant que fans », dit-il agacé.

Sarri était accompagné lors d’une conférence de presse par le capitaine Leonardo Bonucci, qui a promis que son équipe donnerait « 110% » pour retourner le tableau de bord. « L’adrénaline et l’énergie dans le vestiaire peuvent faire la différence. Nous pouvons bien jouer en équipe, ce sont les détails qui font la différence », a-t-il déclaré.

«Dans ces jeux, la tension et la concentration viennent seules. Nous jouons une partie importante de la saison. Nous avons la volonté de faire un grand match « , a-t-il poursuivi. Le défenseur international italien a reconnu que le manque de supporters » vous enlève quelque chose « , mais n’a pas cherché d’excuses et a souligné que » chacun doit faire de son mieux pour regagner le désavantage et atteindre Lisbonne. « .