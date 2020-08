L’Olympique Lyonnais entame le match de demi-finale de l’UEFA Champions League mercredi contre le Bayern Munich dans l’espoir de se qualifier pour la finale, bien sûr. Mais la partie française doit aussi espérer ne pas être gênée par le club allemand qui a déchiré le tournoi avec facilité.

Après avoir remporté tous ses matchs de phase de groupes de la Ligue des champions, le Bayern a effacé Chelsea en huitièmes de finale, puis Barcelone en quarts de finale pour atteindre sa 12e apparition en demi-finale. Ils sont clairement les favoris pour se qualifier pour la finale de cette année, où le Paris Saint-Germain, vainqueur de la demi-finale n ° 1, attend.

Le Bayern n’est que la deuxième équipe de l’histoire de la Ligue des champions (Barca, 2002-03) à remporter ses neuf premiers matchs d’une campagne. Une victoire contre Lyon les mettrait à égalité pour la plus longue séquence de ce genre avec l’équipe du Bayern 2013-14 et le Real Madrid en 2014-15. Rien qu’en Ligue des champions cette saison, ils ont marqué 39 buts, avec seulement trois équipes marquant plus en une seule campagne dans l’histoire de la compétition.

Le Bayern et Lyon se sont rencontrés huit fois en compétition européenne, le Bayern ayant remporté le dernier match, une victoire 4-0 au total en demi-finale de la Ligue des champions 2010. La demi-finale de cette année est simplement un match simple, donc le perdant mercredi sera éliminé du tournoi.

Sporting News suit en direct les mises à jour des scores de la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi à Lisbonne, au Portugal. Voici les faits saillants de Bayern vs Lyon.

Score Bayern vs Lyon, mises à jour, faits saillants

(Le match devrait débuter à 15 h HE.)

Chaîne Bayern vs Lyon aux USA

CBS détient désormais les droits exclusifs en anglais pour la Ligue des champions aux États-Unis, mais le match de demi-finale de mercredi ne sera pas diffusé en direct à la télévision (sauf sur Univision, qui reste le domicile en espagnol des matchs de la Ligue des champions aux États-Unis). CBS a repris les droits des matchs de la Ligue des champions aux États-Unis avant la date prévue après que Turner Sports a mis fin prématurément à son accord en juin.

Tous les matchs de la Ligue des champions, y compris Bayern vs Lyon, sont disponibles en direct sur CBS All Access, le service de streaming en ligne du réseau. La finale de la Ligue des champions sera diffusée à la télévision via CBS Sports Network.

CBS All Access commence à 5,99 $ par mois, mais il offre une promotion d’essai gratuite d’un mois pour les nouveaux abonnés jusqu’à la mi-août. Les utilisateurs peuvent annuler les abonnements à tout moment.

Vous trouverez ci-dessous les appareils sur lesquels CBS All Access peut être diffusé:

AndroidiPhoneiPadApple TVGoogle ChromecastAmazon FireTVLGPlayStation 4Xbox OneRokuSamsungVisioXfinity

Pour la finale de la Ligue des champions à la télévision, CBS Sports Network propose une fonction de recherche de chaînes pour les utilisateurs de tout le pays. CBS Sports Network est disponible sur la plupart des systèmes de câblodistribution. Il est également disponible auprès des fournisseurs de satellites DirecTV (canal 221) et Dish Network (canal 158).

En ce qui concerne les services de diffusion télévisée en direct, CBS Sports Network est disponible sur fuboTV, YouTube TV et Hulu, et tous les trois sont livrés avec des essais gratuits pour les nouveaux abonnés. Vous trouverez ci-dessous des liens vers chacun d’eux.

Calendrier de la Ligue des champions 2020

Le coronavirus a arrêté les sports en direct le 11 mars avec quatre huitièmes de finale restants au programme. L’UEFA a déterminé que les huitièmes de finale restants pourraient se jouer à leurs emplacements initialement prévus avant que le tournoi ne se dirige vers Lisbonne, au Portugal, site neutre pour tous les quarts de finale et demi-finales ainsi que pour la finale.

Leipzig, le PSG, le Bayern et Lyon sont sortis victorieux en quart de finale, qui, comme les demi-finales, se sont déroulés dans un format de match simple.

Tous les matchs de la Ligue des champions doivent débuter à 15 h HE. Vous trouverez ci-dessous le calendrier restant de la Ligue des champions de la demi-finale à la finale à la fin du mois

Mardi 18 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Paris vs Leipzig 15 h HE N / A CBS All Access

Mercredi 19 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Bayern vs Lyon 15 h HE N / A CBS All Access

Dimanche 23 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Paris vs Bayern / Lyon 15 h HE CBS Sports Network CBS All Access / fuboTV