Les Trail Blazers n’auront pas besoin d’un jeu supplémentaire pour éliminer les Grizzlies.

Portland s’est qualifié pour le premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 avec une victoire de 126-122 sur Memphis samedi après-midi. Damian Lillard (31 points) et CJ McCollum (29 points) ont été productifs tout au long du tout premier match de play-in de la ligue, mais Jusuf Nurkic était sans doute le meilleur joueur sur le terrain. Le centre de 25 ans, jouant le cœur lourd après avoir annoncé la mort de sa grand-mère, a totalisé 22 points, 21 rebonds, six passes, deux interceptions et deux blocs en 41 minutes.

La recrue des Grizzlies, Ja Morant, a marqué 35 points, un sommet du match, pour garder le match serré, mais les Trail Blazers ont fait plus de jeux d’embrayage et ont obtenu leur billet pour les séries éliminatoires. Ils entreront maintenant dans la fourchette des séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 8 de la Conférence Ouest et affronteront les Lakers, tête de série.

Sporting News a fourni des mises à jour pendant le match de play-in entre les Trail Blazers et les Grizzlies. Découvrez tous les faits saillants que vous avez manqués ci-dessous.

Score de Trail Blazers contre Grizzlies

Équipe

Q1

Q2

Q3

T4

Total

Grizzlies 19 33 42 28122 Trail Blazers 31 27 31 37126

Suivez le tableau des scores en direct de SN pour en savoir plus.

Mises à jour Trail Blazers vs Grizzlies, faits saillants du premier match

(Toutes les heures de l’Est)

Finale: Trail Blazers 126, Grizzlies 122

17 h 05 – Un vaillant effort des Grizzlies, mais les Trail Blazers accèderont au premier tour des éliminatoires NBA 2020.

17h00 – Damian Lillard trouve Carmelo Anthony dans le coin et … poignard.

16 h 55 – CJ McCollum avec quelques coups durs. Il frappe deux cavaliers disputés d’affilée sur Ja Morant. Trail Blazers 119, Grizzlies 113 avec un peu plus d’une minute à faire en règlement.

16h45 – JA MORANT TOUCHE LE BOUTON TURBO.

16h35 – Des appels douteux sur Grayson Allen. Tout d’abord, il est frappé d’une faute personnelle après avoir semblé bloquer la tentative de tir de Damian Lillard. Ensuite, il reçoit une faute technique pour … être trop démonstratif? Étrange séquence.

Fin du troisième trimestre: Grizzlies 94, Trail Blazers 89

16 h 25 – Les recrues brillent. Ja Morant (21 points, huit passes) et Brandon Clarke (20 points, 4 sur 5 sur 3 points) contribuent à donner une avance aux Grizzlies avant le quatrième quart.

16h15 – OH MON. DAMIAN LILLARD NE MESSAGE PAS AUTOUR.

16 h 05 – Dillon Brooks a lancé celui-ci depuis Animal Kingdom.

16h00 – Après avoir raté ses trois premières tentatives au-delà de l’arc, Ja Morant entre en toute confiance dans un 3 points. Il devra prendre ces coups si son défenseur choisit de passer sous les écrans.

Mi-temps: Trail Blazers 58, Grizzlies 52

15h40 – Quelle performance de Jusuf Nurkic. Il est déjà à 15 points, 17 rebonds, deux passes et deux interceptions.

15h25 – Kyle Anderson a été formidable jusqu’à présent. Il a obtenu six points et cinq passes en 12 minutes. Il a l’air extrêmement à l’aise dans le pick-and-roll.

15h20 – Une forte réponse des Grizzlies pour débuter le deuxième quart-temps. Ils ont réduit l’avance des Trail Blazers à un point avec une course de 13-2.

Fin du premier trimestre: Trail Blazers 31, Grizzlies 19

15 h 05 – Donc Jusuf Nurkic frappe maintenant 3 points? Les Grizzlies pourraient être en difficulté.

14h55 – OK, Dame. C’est juste impoli.

14h45 – Et c’est reparti. CJ McCollum réussit quelques lancers francs sur la possession d’ouverture.

14h25 – Le centre de Trail Blazers Jusuf Nurkic, qui a annoncé samedi matin que sa grand-mère était décédée du coronavirus (COVID-19), débutera dans le match de play-in.

13 h 55 – Le football de Memphis est là pour soutenir les Grizzlies.

13h45 – Il y avait un certain espoir que Tyus Jones serait disponible pour le match de play-in, mais il est répertorié comme sur le rapport officiel de blessure.