Le quadruple champion de l’ATP, Sergiy Stakhovsky, a publié une longue note sur son compte Twitter, soulignant certaines de ses préoccupations pour le jeu et pour l’avenir du sport. Stakhovsky, classé au 169e rang mondial, a suggéré que le fait de pousser pour un redémarrage de la saison était principalement pour des raisons financières, mais a ajouté que les plus touchés par la suspension du Tour – les joueurs les moins bien classés – ne bénéficient pas d’un traitement équitable.

«Après une longue réflexion, j’ai décidé de l’écrire», a lancé Stakhovsky dans la note qu’il a publiée sur son compte Twitter. «Ne vous inquiétez pas, ma famille et moi allons bien et les nouvelles troublantes ne concernent pas moi mais notre sport et la direction que nous prenons.

« Je ne veux pas rédiger un essai, donc pour l’instant je vais commencer par deux sujets qui soulèvent mes inquiétudes: » 1. Les suppléants en simple du tableau principal de l’US Open seront le joueur de double le mieux classé en simple dans le tableau du double de l’US Open.

(C’est un marché conclu). Nous pouvons parler de (la) qualité du terrain, de l’injustice envers les joueurs qui viennent de sortir et qui aimeraient s’envoler pour New York et essayer de se connecter, mais nous ne le ferons pas parce qu’on leur a refusé cette opportunité.

« 2. Roland Garros sera avec 96 nuls de qualification au lieu de 128 (je pense que c’est aussi une affaire faite, j’espère que je me trompe). (L’impact sur la vie de ces 32 joueurs qui seront éliminés? Nous parlons de 32 personnes avec des familles, des enfants, leurs propres besoins.

Stakhovsky « vraiment déçu » de la représentation des joueurs les moins bien classés

«Je sais qu’une pandémie mondiale est en cours et je suis conscient que des milliers de personnes sont sans emploi et que des millions de personnes souffrent.

Mais nous parlons de compétitions qui se déroulent, qui offrent le divertissement et surtout font des profits (et même si cette année ça va être nettement moins, la moyenne de 100 millions + un an dans le passé), « l’ancien n ° mondial.

31 Stakhovsky ajouté. « C’est très égoïste de couper les gens qui essaient de joindre les deux bouts. Et donc vous savez qu’aucun de ces problèmes n’a rien à voir avec moi personnellement, je suis loin du (le) tirage principal de (l’US Open) et Je serai en qualification pour Roland Garros.

« Mais je suis vraiment déçu de la façon dont les joueurs les moins bien classés sont représentés dans la structure du tennis. » Je suis venu autour de cette information aujourd’hui car je ne fais plus partie du conseil (des joueurs) … Mais je crois que je qui avait toutes ces informations de la case départ. »