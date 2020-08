En attendant de comprendre qui couvrira les vacances du personnel grâce au repêchage (Cliquez ici pour les critères), les Lega Pro a officialisé l’inscription régulière de 52 clubs au prochain championnat de Série C, sur les 55 ayant droit actuellement.

En fait, rien à faire pour trois clubs, c’est-à-dire Campodarsego, Robur Sienne est Sicula Leonzio. Ci-dessous le communiqué de presse officiel sur le sujet, avec le président de la Lega Pro, Francesco Ghirelli, qui revient également sur des problèmes liés à des problèmes critiques en vue de la saison prochaine:

le Conseil d’administration Lega Pro a examiné les demandes d’admission au championnat de Lega Pro 2020-2021, qui débutera le 27 septembre, présentés par 52 clubs des 55 éligibles. le 52 questionset avoir une documentation complète.

Il y a 3 entreprises qui n’ont pas soumis de demande d’enregistrement: Campodarsego, Robur Siena et Sicula Leonzio. La date limite de dépôt de la documentation pour l’enregistrement du Juventus Moins de 23 ans tandis que la date limite pour les entreprises reléguées de la Serie B est 24 août prochain.

« Je suis, tout d’abord, désolé pour les trois clubs qui ne se sont pas inscrits », dit-il Francesco Ghirelli, Président Lega Pro. Il y a eu un nombre élevé d’inscriptions même dans une période difficile pour tout le pays: ceci est principalement dû à l’attractivité de Lega Pro et son championnat en plus des mesures adoptées telles que la réduction des coûts « .

«La plus grande peur – il continue Ghirelli– est liée à la récupération pour une série de facteurs: si le protocole sanitaire n’est pas assoupli, si les stades ne sont pas rouverts et s’il n’y a pas de sponsors. A l’automne, s’ajoutera la restitution de ce qui a été reporté pour les impôts et taxes ».

Lors des communications du président Ghirelli il a également été fait référence au décret législatif d’août. «En Dl août – conclut le président Ghirelli– des réponses doivent être trouvées sur le crédit d’impôt et sur les procédures de mise à pied. Nous avons reconfirmé la nécessité de vérifier les mesures du protocole sanitaire ainsi que la nécessité de la réouverture progressive des stades. Les thèmes, qui ont été exposés la semaine dernière par la Lega Pro en collaboration avec le comité 4.0, qui regroupe les ligues masculines et féminines de basketball et de volleyball et d’athlétisme, pour Ministres Gualtieri et Spadafora et les groupes parlementaires.

Il n’y a plus de temps, il y a un risque d’effondrement. La situation pourrait devenir insupportable pour les clubs et pour la fonction sociale que Lega Pro opère dans la région ».

Ballon Serie C 19-20 ph Cavese Calcio