Les 365 derniers jours ont été insensés pour Seth Rollins. Cette fois l’année dernière, il battait Brock Lesnar pour le WWE Universal Championship à SummerSlam et maintenant il entre dans SummerSlam en tant que personnage totalement différent dans un monde totalement différent avec un bébé en route.

Avant que Rollins ne monte sur le ring avec Dominik Mysterio dans un combat de rue au SummerSlam de cette année le 23 août, le Monday Night Messiah a parlé avec Sporting News de la façon dont il passe le meilleur moment de sa vie dans et hors du ring malgré ce qui se passe. dans le monde, traitant avec des fans de lutte inconstants, pourquoi il est prêt à relever le défi d’être le premier véritable match de lutte professionnelle pour le fils de Rey Mysterio, les origines du personnage et de vivre à l’âge d’or de la lutte professionnelle.

SN: En 2005, nous avons vu Eddie Guerrero et Rey Mysterio se battre pour la garde de Dominik Mysterio. Quinze ans plus tard, vous aurez un combat de rue avec lui à SummerSlam. Est-ce étrange de le voir comme un homme adulte dans un match?

SR: C’est vraiment étrange. C’est à la fois une recrue et un vétéran. Il a cette affaire dans le sang et ça se voit. Vous pouvez voir les instincts qu’il a. Il ne fait aucun doute qu’il possède les actifs incorporels pour le fabriquer. C’est fou combien de temps s’est écoulé depuis et Rey joue toujours à un niveau élevé.

SN: Il a également pris beaucoup de punitions de votre part sur RAW la semaine dernière. Comment avez-vous été la personne qui a infligé ce niveau de brutalité au fils de Rey?

SR: C’était brutal et intense. Parfois, c’est comme ça que ça doit être. Il l’a pris comme un homme et est parti avec des cicatrices. Il ira bien. C’était assez difficile mais il l’a géré du mieux qu’il pouvait.

SN: Quelle a été l’ambiance dans les coulisses avec lui qui a obtenu un match aussi important à SummerSlam?

SR: C’est tellement fou maintenant parce que tout est tellement isolé. Il n’y a pas beaucoup d’interaction dans les coulisses car chacun essaie de rester dans sa propre bulle. C’est une atmosphère totalement différente. Mais je pense qu’il y a pas mal de soutien pour lui et je n’ai pas l’impression qu’il y ait d’animosité. Je pense que les gens sont très curieux de voir à quoi va ressembler ce match.

SN: Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous travailleriez avec Dominik pour son premier match officiel en simple?

SR: Quand l’idée m’a été abordée, cela ressemblait à la progression naturelle de notre scénario et je l’ai considérée comme un défi. Lui donner son premier match sur cette immense scène est quelque chose pour lequel je suis certainement partant. C’est un défi et je cherche à amener l’enfant à mon niveau ou quelque chose de proche tout en lui offrant un super match à SummerSlam. Je n’y vais certainement pas avec John Cena. C’est un animal différent et j’ai hâte de relever le défi.

SN: Qu’est-ce qui vous a le plus surpris chez Dominik?

SR: J’ai été surpris de voir à quel point il est instinctif lorsqu’il s’agit de raconter des histoires. C’est quelque chose qui est vraiment difficile à enseigner et en tant que propriétaire d’une école de lutte, c’est la chose la plus difficile à intégrer aux jeunes hommes et femmes de cette industrie.

SN: Pouvez-vous parler de ce que l’année dernière a été pour vous? De battre Brock Lesnar à SummerSlam à perdre contre The Fiend, puis de devenir le Messie du lundi soir.

SR: Oh mince! Si vous m’aviez dit à la même époque l’année dernière, lorsque j’ai battu Lesnar dans l’un de mes matchs préférés de ma carrière, que j’allais travailler avec Dominik Mysterio un an plus tard, je n’aurais pas pu prédire tout ce qui s’est passé. entre alors. J’ai un bébé en route et il y a une pandémie avec des troubles civils en cours dans ce pays. Tout a été si sauvage. Même le personnage tourne. Tout a été incroyable en un an. Ça a été un sacré tour.

SN: John Cena a loué votre travail pendant la pandémie, en particulier avec des promotions. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la façon dont vous avez réussi à prospérer en ce moment sans foule présente?

SR: L’aspect promo est bien différent. Il n’y a pas cette interaction avec le public qui change la dynamique de votre promo. Personne ne vous empêche de raconter vos histoires, personne pour vous arrêter, au milieu d’une phrase avec « Quoi? » chants. Vous avez un microphone ouvert aussi longtemps que vous en avez besoin pour raconter votre histoire. Cela offre une liberté que je n’ai jamais eue en tant que causeur. C’est différent. Ce n’est pas autant une émission de cascades en direct que c’est un drame télévisé de nos jours.

SN: À qui l’idée était le Messie du lundi soir?

SR: C’est un travail en cours qui a commencé après Survivor Series l’année dernière et les graines ont vraiment été plantées après Hell in a Cell. C’était une idée entre moi et Paul Heyman. Il est passé sous différentes itérations où nous avions de fortes connotations religieuses au début mais je ne voulais pas vraiment cela. Cela a été un travail en cours par rapport aux vêtements et à mon objectif. Cela a été épanouissant au sens artistique.

SN: Où est Austin Theory?

SR: Il avait des problèmes personnels qui se sont posés alors il a pris un peu de temps pour les régler pendant un mois ou deux. C’est difficile en ce moment mais nous espérons que tout va bien pour lui alors nous espérons le retrouver le plus tôt possible.

SN: Les fans ont tellement chaud et froid sur vous à tout moment. Ils veulent que vous soyez un babyface et ensuite ils hueront dans l’espoir que vous deveniez un talon. Pensez-vous que vous êtes peut-être l’un des talents les plus incompris de mémoire récente?

SR: C’est drôle comment ça marche. Je ne sais pas ce que veulent les fans. Vous leur donnez ce qu’ils veulent et ils le rejettent. Ensuite, vous leur donnez ce qu’ils veulent encore et après deux semaines et ils veulent ce qu’ils ont rejeté. C’est une montagne russe tellement bizarre. Le fandom de lutte est l’une des choses les plus folles au monde. Nous devons faire les choses semaine après semaine parce que nous n’avons vraiment pas de choses planifiées et faites pendant des semaines comme une émission de télévision. Tout change de semaine en semaine. Je ne peux pas imaginer être quelqu’un qui doit écrire un spectacle de lutte; vous devez perdre vos cheveux. Je peux simplement faire mon travail du mieux que je peux.

SN: Comment va Becky Lynch au milieu de toute cette folie?

SR: Fou et effrayant et certainement pas normal pour votre premier enfant. Cela a en quelque sorte fonctionné pour elle parce qu’elle a pu prendre un congé. Il aurait été plus difficile pour elle de prendre un congé si les choses étaient normales. Elle a trouvé des choses à faire en matière de carrière qui la tiennent occupée. Le bébé arrive en décembre. Nous allons très bien. C’est une nouvelle expérience pour moi de la voir faire cette humaine.

SN: Le monde est un endroit fou en ce moment. Une pandémie mondiale où les gens luttent contre des problèmes de santé mentale et s’inquiètent pour la sécurité de l’emploi, des troubles civils où les manifestations font rage à travers le monde. Mais vous faites peut-être le meilleur travail de votre carrière avec une relation et un bébé en route. Êtes-vous heureux malgré toute la tourmente juste devant votre porte?

SR: Je suis vraiment content. Il y a certaines étapes de ma carrière où j’ai été malheureux malgré des succès insensés. Il y a beaucoup d’amour autour de moi. J’ai un enfant sur le chemin auquel je vais pouvoir me donner et ne pas être égoïste. Souvent, nous devons parfois être égoïstes dans cette industrie. Je suis le plus honnête avec qui je suis que je n’ai jamais été avec tout ce que je fais. La nouvelle nous dit que le monde est en feu mais je dois être positif, prendre cette positivité et la donner aux autres.

SN: Le monde de la lutte est à un endroit où il est incroyablement compétitif, mais il y a des emplois pour tout le monde. Quelle est votre opinion sur l’industrie? Pouvez-vous dire que c’est la plus grande richesse de talents que nous ayons jamais vue dans toutes les promotions?

SR: Je regarde tous ces endroits avec tout ce talent à la WWE, NXT, AEW, New Japan, Impact, la scène indie et partout. Il y a tellement de lutte incroyable. Vous êtes gâtés. Tout n’est pas là; vous pouvez l’obtenir tout le temps. C’est accessible! Nous vivons juste à l’âge d’or de la lutte professionnelle.

SN: Avez-vous un message pour les fans?

SR: Regardez ce que vous voulez mais regardez-le pour en profiter. C’est juste un spectacle de lutte stupide à la fin de la journée. Ce n’est pas si important que ça. Il se passe tellement de choses dans le monde qui nécessitent votre attention. Vous pouvez pinailler et ne pas aimer tant d’autres choses dans le monde. Regardez ce que vous aimez et profitez-en. Il n’est pas nécessaire que ce soit aussi grave que nous le prétendons parfois.