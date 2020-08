Oui Fernando Alonso veut entrer dans l’histoire et devenir le deuxième pilote à atteindre la Triple Couronne après Graham Hill, vous devez faire quelque chose d’historique à l’Indianapolis 500. Et c’est que l’Asturien devra revenir de la vingt-sixième position, ce que personne n’a réalisé à Indianapolis dans les 103 éditions disputées.

En partant de l’arrière, seuls trois pilotes ont réussi à s’imposer dans la course emblématique de l’Indy 500, un passant de la vingt-septième position et deux de la vingt-huitième. Ceux qui ont réalisé cet exploit étaient Ray Harroun, en 1911, et Louis Meyeren 1936. Depuis lors, aucun pilote n’a gagné d’une position plus arriérée.

Même si Fernando Alonso Il précise que la position de départ n’est pas décisive dans l’Indianapolis 500, et que l’important est d’affronter entre les dix premiers et les quinze premiers les 30 derniers tours de l’ovale, seuls dix pilotes ont gagné à partir de la vingtième position ou pire. L’un d’eux était Johnny Rutherford, qui en 1974, à partir du vingt-cinquième, a réussi à gagner avec une McLaren, une équipe avec laquelle il concourra Alonso l’Indy 500.

Ce qui n’a pas non plus d’importance dans l’Indianapolis 500, c’est d’obtenir la pole, car seuls 21 pilotes ont remporté la victoire à partir de la première position. De leur côté, 11 ont gagné en partant deuxième sur la grille et 12 en troisième. Outre Fernando Alonso, un autre Espagnol, Álex Palou, partira septième, position à partir de laquelle cinq pilotes ont remporté la victoire dans l’Indy 500.

L’optimisme d’Alonso et Palou

«Évidemment, il est très difficile de gagner cette course, il y a des pilotes qui passent des années et des années à essayer et quittent parfois Indycar sans le faire. Commencer septième vous offre de nombreuses options et plus encore d’avoir une bonne voiture. Ça va être dur mais nous devons nous battre pour la course. Nous avons une voiture à gagner et je pense que nous pouvons aussi », a déclaré le pilote catalan interrogé sur ses chances de victoire. « Je pense que oui, on peut le gagner, on va essayer« , a ajouté Alex Palou.

Fernando Alonso, pour sa part, a déclaré: «On peut y retourner, allons-y». « Je suis venu essayer de gagner pour la victoire, ce qui est un énorme défi. J’aurais pu être à Barcelone pour assister aux qualifications de Formule 1 avec mon équipe Renault mais je suis venu ici, comme je suis allé au Dakar, dans une discipline étrangère à mon environnement. C’est un processus d’apprentissage, j’ai beaucoup à améliorer dans cette carrière et je le sais. Mais nous allons l’essayer car la chance peut nous sourire. Je préfère être ici plutôt que de regarder la télévision à la maison », a-t-il ajouté.