▲ L’équipe andalouse a affirmé son statut de favoris dans ce tournoi, avec un bilan de six finales disputées et le même nombre de trophées qu’elle remporte.

Journal La Jornada

Samedi 22 août 2020, p. 9

Banlieue. Séville a prolongé son idylle historique avec la Ligue Europa, où ils ont porté leur record de titre à six après avoir battu l’Inter Milan 3-2, dans une finale passionnante sans public dans les tribunes en raison de la pandémie de coronavirus, hier à Cologne, en Allemagne. .

Il a fini par être décisif un ballon terminé par derrière, de manière acrobatique, par le Brésilien Diego Carlos, à la 74e minute, et que Romelu Lukaku a dévié avant de devenir le troisième but de l’Espagnol.

Jusque-là, le match était égalé par un doublé pour Séville du Néerlandais Luuk de Jong (aux minutes 12 et 33), auteur du but qui a servi à éliminer Manchester United en demi-finale, et par les buts de Lukaku. (à 5, sur penalty) et par l’Uruguayen Diego Godín (36) pour l’Inter.

Je le dédie à tous les fans de Séville, j’en suis très reconnaissant. Les joueurs sont énormes, à cause de ce qu’ils croient, travaillent et transmettent, s’ils n’avaient pas gagné ils seraient tout aussi grands, a célébré le sélectionneur de l’équipe ibérique, Julen Lopetegui, qui a fondu en larmes après le coup de sifflet final.

C’était un match équilibré. En seconde période, tout jeu isolé pourrait déconcentrer. Nous avons eu quelques occasions dont nous avons pu profiter, a déploré l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte.

Le duel a commencé à un rythme effréné et le tableau d’affichage n’a bougé qu’à la cinquième minute, lorsque Lukaku a transformé un penalty que Diego Carlos avait commis sur lui et qui a été décrété après la révision du VAR.

Après avoir réagi avec colère, Séville a rapidement rendu l’égalité au tableau grâce à un centre de Jesús Navas que De Jong a dirigé dans le filet de l’Inter à la 12e minute.

Le jeu ralentit légèrement, mais continua avec le danger dans les zones.

De Jong était à nouveau mortel avec sa tête à la 33e minute, cette fois, il a surpris tout le monde en terminant un coup franc d’Ever Banega.

Si auparavant l’Inter n’avait pas eu beaucoup de temps pour célébrer son avantage, Séville a également vu comment son rival a très vite équilibré la situation: ils sont passés à 36, avec une autre tête, cette fois par Godín contre une faute de son coéquipier croate Marcelo Brozovic.

Juste avant la pause, l’Argentin Lucas Ocampos, une fois de plus en tête, a eu une autre belle chance, sur un coup franc servi par Banega.

En seconde période, Lukaku a eu un heads-up avec Yassine Bounou Bono, que le gardien marocain a sauvé à 61 ans.

Ocampos, qui avait des problèmes au genou, a demandé son changement à 64 et quand tout semblait se compliquer pour Séville, le but final est venu, avec ce tir chilien de Diego Carlos (74), où le ballon a touché Lukaku et est entré dans le but. le finaliste de la dernière Serie A.

Jules Koundé, à la 81e minute, a sauvé une tentative d’égalité de l’Inter sur la ligne, et Diego Carlos a été remplacé à 85.

Antonio Candreva avait la dernière balle pour les Italiens (90 + 1), mais Bono, comme en demi-finale, a écarté le danger pour confirmer le sacre de l’équipe andalouse.

Six finales et six titres: c’est le bilan impressionnant de l’équipe de Séville en Ligue Europa, où elle a été championne en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016.

Dans le dossier, il a déjà trois titres sur le groupe de poursuivants le plus direct, composé de la Juventus, de l’Inter, de Liverpool et de l’Atlético de Madrid. Les trois de l’Inter Milan remontent à l’époque où le tournoi était connu sous le nom de Coupe UEFA (1991, 1994 et 1998).

Le football espagnol revient ainsi célébrer un titre européen, après être resté en dehors de la finale de la campagne 2018-2019 et, surtout, atténue la déception de ses représentants en Ligue des champions, où ce parcours aucun d’entre eux n’est même arrivé aux demi-finales.

L’Italie devra attendre pour sortir de sa sécheresse européenne. Il n’a pas gagné de compétition sur le vieux continent depuis une décennie, juste depuis que l’Inter a remporté la Ligue des champions en 2010 sous les ordres de José Mourinho.

Lukaku a égalé le record de 34 buts de l’ancien attaquant brésilien Ronaldo dans toutes les compétitions en une saison, mais c’était une consolation mineure contre un Séville audacieux qui a remporté une sixième couronne européenne en seulement 14 ans.