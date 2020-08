Alors que la NBA reprend la saison 2019-20 au milieu d’un énorme mouvement des droits civiques qui continue de prendre de l’ampleur, il peut être difficile de se concentrer sur le basket-ball pour ces joueurs qui ont tous un intérêt dans ce mouvement. Cependant, ils peuvent également utiliser leur plate-forme au mieux de leurs capacités pour maintenir le message.

Dans le cas du gardien des Philadelphia 76ers, Shake Milton, il a largement utilisé sa plateforme dimanche en plaidant pour la justice dans le cas de Breonna Taylor qui a été tuée alors qu’elle dormait dans sa propre maison par des policiers. Aucune arrestation n’a été effectuée dans l’affaire et les Sixers ont été dégoûtés par l’absence de mesures prises par le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron.

«Je suis venu ici pour dire à quiconque me regarde ou m’écoute de continuer à se battre pour ce qui se passe», a déclaré Milton. «Le fer à repasser en ce moment est chaud sur ce qui se passe dans ce pays. Les injustices raciales qui se produisent. Je voulais juste dire à la famille de Breonna Taylor que nous sommes désolés que cela prenne si longtemps. Nous savons que Daniel Cameron a le pouvoir, nous devons donc continuer à pousser et garder son siège chaud pour qu’il prenne une décision.

Les Sixers ont pris un genou avec leur adversaire – les Indiana Pacers – dans une manifestation pacifique pendant l’hymne national avant leur match de samedi. Milton a donné un aperçu de ce que les Sixers vont faire.

«Les Sixers mettent sur pied quelque chose», a-t-il ajouté. «Nous essayons d’éduquer les gens, puis je pense que nous allons le décomposer en piliers et, espérons-le, tout le monde pourra partager quelque chose qui est important pour eux et ce qu’ils sont. En plus d’éduquer les gens et de diffuser ce message, nous allons leur offrir des choses tangibles qu’ils peuvent faire pour agir. Faire dans leurs communautés et agir. C’est notre plan. »

Malheureusement, Taylor est loin d’être le seul cas de brutalité policière. Milton voulait faire savoir à tout le monde qu’il n’avait pas oublié les autres victimes.

« Je vais aussi dire repos en paix à Breonna Taylor, repose en paix à Ahmaud Arbery, repose en paix à Kalief Browder également, c’est tout ce que j’ai à dire », a-t-il ajouté.