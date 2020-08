Il semble que tout le lanceur des Mariners de Seattle Justus Sheffield avait besoin d’un peu de confiance.

Sheffield (1-2, 4.12 ERA), sans victoire à ses neuf premiers départs dans les ligues majeures, s’est finalement retrouvé sans suivi avec une victoire contre le Colorado le 9 août, lançant six manches sans but sans toucher un frappeur et en retirant sept. Il a suivi cela avec une non-décision à Houston malgré n’accorder que deux points (un mérité) sur six coups sûrs en six manches, avec une marche et quatre retraits au bâton.

Le gaucher de 24 ans devrait repartir samedi soir lorsque les Mariners accueillent les Texas Rangers. Il est de 0-0 avec une MPM de 6,00 dans une apparition de relève en carrière contre les Rangers.

« Il lance des frappes et il amène sa balle rapide du côté des gants, ce qui lui a ouvert la voie », a déclaré le manager des Mariners, Scott Servais, à propos de Sheffield. « Nous sommes vraiment enthousiasmés par la croissance et la direction vers laquelle il se dirige. La projection va dans la bonne direction. Espérons qu’il continuera à s’appuyer sur celles-ci. Une fois que vous aurez commencé à organiser trois, quatre ou cinq de ces types de sorties ensemble. , votre confiance devrait grandir. Il a une tonne de confiance en ce moment. «

Dans un signe de maturité et d’équilibre, Sheffield a limité un rallye de Houston à une course après une erreur sur le terrain.

« Vous devez creuser profondément, » dit Sheffield. «Je fais juste un pas du monticule, je reprends mon souffle et je me remets au travail. Tu sais que des choses vont se passer. Tu dois t’attendre à ce qu’elles arrivent et ne pas les laisser prendre le contrôle de ton jeu. Je voulais juste continuer faire mes présentations. «

Les Rangers devraient contrer avec le droitier Jordan Lyles (1-2, 7,52) dont les résultats au cours de ses deux derniers départs ont été à l’opposé de ceux de Sheffield.

Lyles a accordé 10 points mérités en neuf manches lors de ses deux dernières sorties. Il est 1-2 avec une MPM de 5,17 en sept apparitions en carrière contre les Mariners, dont cinq départs. Il n’a pris aucune décision le 12 août contre Seattle, accordant quatre points sur six coups sûrs en cinq manches avec quatre buts et quatre retraits au bâton.

« Dans l’ensemble, je dois faire un meilleur travail pour empêcher ce chiffre tordu », a déclaré Lyles après son dernier départ à San Diego, une défaite 14-4 lundi au cours de laquelle Fernando Tatis Jr. des Padres a frappé un grand chelem avec un 3- 0 compte et une avance de sept points en huitième manche, enfreignant l’une des règles non écrites du baseball. « Je dois arrêter de mettre notre équipe dans une mauvaise position. »

Le gaucher des Rangers Kolby Allard a fait ce vendredi soir dans le match d’ouverture de la série, incapable de se sortir de la première manche d’une défaite 7-4, sixième défaite consécutive du Texas.

« Ces derniers temps, c’est comme si nous ne pouvions tout simplement pas arrêter le saignement », a déclaré le manager des Rangers Chris Woodward. « Nous continuons à abandonner les coups sûrs, nous continuons à abandonner les coups sûrs. Nous devons sortir les gars du jeu. Nous étions dans une impasse là-bas, entrer dans l’enclos des releveurs dès la première manche, ce n’est jamais une bonne chose. »

Le voltigeur des Rangers / frappeur désigné Shin-Soo Choo devrait rater quelques matchs avec « principalement un problème de mollet » « , a déclaré Woodward. » Il est juste un peu défoncé. «

– Médias au niveau du champ