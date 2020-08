Il y a donc un nouveau film B VOD d’AF appelé The Tax Collector dans lequel Shia LaBeouf joue un vicieux policier de la guerre contre la drogue de LA nommé Creeper qui dit des choses comme: «Mettez les putains de fetti sur la table maintenant, c’est votre dernier souper Je te le promets, mon garçon.

LaBeouf a obtenu un tatouage géant sur la poitrine IRL pour le rôle, ainsi que le nom de son personnage sur son abdomen; Creeper a également un cas épouvantable d’oreille de chou-fleur et un accent suffisamment flamboyant pour que la bande-annonce du film suscite des accusations de visage brun. (Creeper est censé être blanc, mais les descriptions du personnage dans les premières critiques vont du «dialogue savoureux» à la «caricature raciste».) Et je vous dis de ne pas regarder ce film, car il est très mauvais, et pourtant Je comprends tout à fait pourquoi vous voudrez peut-être le regarder, parce que tout cela est un gâchis, et juste le genre de gâchis dont nous avons toujours apprécié en regardant Shia LaBeouf essayer de se frayer un chemin.

The Tax Collector, sorti vendredi, a été écrit et réalisé par David Ayer, lui de la Suicide Squad 2016 (ne pas #ReleaseTheAyerCut) et la situation déconcertante de Netflix 2017 Will Smith-comme-un-licorne-flic Bright. (J’exagère, mais pas de beaucoup.) LaBeouf et Ayer se sont rencontrés pour la première fois pour le drame de chars super-noueux de la Seconde Guerre mondiale Fury en 2014, et The Tax Collector est également dédié à le mener trop loin comme principe de fonctionnement.

Creeper sert d’homme de main extrêmement menaçant à David (Bobby Soto), un père de famille semi-coriace dont le travail consiste à collecter les impôts d’exactement 43 gangs de rue de L.A. Cela implique beaucoup de conduite et de regarder les gens agir avec une grande peur de LaBeouf. «Je t’ai entendu le diable», marmonne un prolixe tremblant; «Je pourrais l’être», répond Creeper d’un air menaçant.

Je me plaindrais de ne jamais découvrir ce qui rend ce type si terrifiant – sauf quelques photos abstraites rapides de lui, disons, fumant calmement dans une combinaison de protection contre les matières dangereuses à côté d’un mur éclaboussé de sang – mais je ne veux pas vraiment les détails, et vous non plus. «Prenons leur argent», s’enthousiasme Creeper, faisant référence à l’un des 43 gangs de rue de L.A. «J’ai déjà baisé toutes les salopes de leur capot.» Il a un costume gris svelte et une barbiche sévère et une manière excessivement formelle et un goût pour les discours venteux faux-badass. Ici, il se détend à un mariage de type parrain:

Dieu n’existe pas. Je suis un produit de l’évolution, David. Je suis censé terroriser le troupeau. C’est ma fonction. C’est la connaissance avec laquelle je suis né. Vous savez, j’ai vu tant d’enculés mourir, tant d’enculés, et quand les lumières s’éteignent, il ne reste qu’un tas de putain de viande. C’est tout. Alors je sais que quand je meurs, je meurs, c’est la fin du livre. J’ai vu tant de fils de pute mendier, pisser, se chier une putain de seconde de vie de plus, et quand je suis là en train de tirer leur carte, je suis leur dieu, quand je suis là. Quand je suis là, je suis dieu.

C’est Shia LaBeouf qui dit tout cela, juste pour le répéter. Une femme méchante avec un fusil interrompt cette rêverie; divers types de menaces sont véhiculés. La dame s’en va. «Je ne vais pas mentir, mon garçon,» autorise Creeper. « Je suis intrigué comme de la merde. »

Également! Vous ne décririez pas exactement les trois dernières années comme un «LaBeoufaissance», mais il reste un homme de premier plan exceptionnellement étrange qui fait de son mieux quand il laisse quelqu’un d’autre diriger. Le collecteur d’impôts ne vaut ni votre temps ni ses tatouages. Mais prendre de grosses balançoires – comme des balançoires énormes, malavisées et flagrantes de Method-y – c’est ce que fait ce type, et même quand il respire entièrement, vous pouvez toujours profiter d’une bonne brise.

Il a remporté un Daytime Emmy à 16 ans, pour la farce adorable de Disney Channel Even Stevens; il a gagné le cœur du reste des États-Unis quelques années plus tard, dans Transformers de 2007, qui a terriblement vieilli à tous égards, sauf son séduisant petit mouvement de bouche-oh-mon-dieu-et-mordez-votre-avant-bras. Quelle boule de fromage. Quelle étoile. Le monde avait besoin de quelqu’un pour livrer la ligne de manière crédible, « Je suis cool avec, vous savez, les femmes travaillant sur mon moteur – je préfère cela, en fait. » Alors pourquoi pas lui?

Le très bref passage de LaBeouf en tant qu’idole de matinée conventionnelle – Disturbia, oui; Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, absolument pas du tout – doublé comme la mort de l’idée même d’une idole de matinée conventionnelle. C’était le Wild Wild West du milieu à la fin des années 2000, avec sa surabondance de films bruyants et stupides tout aussi terribles que Wild Wild West, et la domination totale de l’univers cinématographique Marvel – dans lequel les rôles comptent beaucoup plus que les étoiles qui les jouaient – était, comme on dit, inévitable. LaBeouf a fait trois films Transformers à des rendements décroissants et a essayé de saisir diverses torches de Leading Man comme Harrison Ford (absolument pas), Michael Douglas (pas vraiment) et Brad Pitt à son plus grave (peut-être). Mais il a toujours eu beaucoup plus de sens dans un film intitulé Nymphomaniac que dans un film intitulé Wall Street: Money Never Sleeps.

Pendant ce temps, l’art de la performance. (Ce peu de 2015 où il s’est retransmis en direct en regardant tous ses films dans l’ordre chronologique inverse était assez dope.) Les folies tabloïd et les brutes brutales avec ses différents coéquipiers. (Ford l’a traité de «putain d’idiot» pour avoir saccagé Crystal Skull.) La méthode fait des cascades. (Pour Fury, LaBeouf s’est coupé le visage et s’est fait arracher une des dents de devant.) Et bien sûr, les différentes rencontres policières, culminant dans sa diatribe raciste mortifiante après son arrestation en 2017, à Savannah, en Géorgie, pour ivresse publique, conduite désordonnée et l’obstruction. «Privilège des blancs, désespoir et désastre», comme l’expliquait LaBeouf à Esquire dans un article de couverture de 2018, après un passage bien documenté en cure de désintoxication. «Cela venait d’un lieu d’illusion égocentrique.» Aussi: «C’était moi qui essayais de m’absoudre de ma culpabilité d’avoir été arrêté.» Aussi: « J’ai merdé. »

À ce moment-là, LaBeouf était sur la piste de la rédemption / du retour, faisant la promotion de son rôle de John McEnroe dans le drame de tennis sombre de 2017 Borg vs McEnroe comme lui seul le pouvait. «Je n’ai aucun intérêt pour le tennis», a-t-il déclaré à Esquire. « Zéro. Je déteste seulement plus depuis que j’ai fait ce film. C’est un sport élitiste. » (Le vrai John McEnroe, quant à lui, se plaignait du fait que LaBeouf «n’avait pas de muscles dans les jambes».) Mais sa renaissance théorique a vraiment commencé avec American Honey de 2016, la longue et sinistre saga de road-trip pour adolescents d’Andrea Arnold qui éclate. en fleur à la seconde où vous posez les yeux sur LaBeouf, dansant sur «We Found Love» de Rihanna dans un Kmart délabré, sourcil percé, bretelles claquant, téléphone étincelant, queue de sonnette élégamment tressée. Pour l’amour de Dieu, qui est-ce? Que diable se passe-t-il? Saviez-vous que pendant le tournage de ce film, LaBeouf a eu deux tatouages ​​de Missy Elliott sur les genoux?

American Honey met en vedette Sasha Lane, alors étudiante inconnue découverte pendant les vacances de printemps par Arnold elle-même; avec Riley Keough, LaBeouf est l’une des rares stars du film à ne pas être castée dans un club de strip-tease ou sur un parking Walmart. Mais ce qui vous frappe immédiatement, c’est à quel point il peut être un partenaire de scène généreux, magnétique mais pas autoritaire: comme Brad Pitt (oui!), Il fait un ailier fantastique. Le rapport de LaBeouf avec Lane, même dans les scènes de sexe qui pourraient très facilement paraître effrayantes à l’extrême, est non forcé et discrètement prodigieux. À un moment donné, il explique comment vendre des magazines aux riches: «Il faut les travailler. Tu dois les lire. Vous devez être capable de les scanner et de les comprendre. Déterminez quel genre de personne cette personne veut dans sa vie, alors vous devez être cette personne. » Parlé comme un gars qui a survécu à trois films de Transformers.

Ses deux films de 2019 étaient bien plus effrontés et tout aussi gratifiants à leur manière. The Peanut Butter Falcon, réalisé par Tyler Nilson et Michael Schwartz, est le conte salé et absurdement sucré d’un jeune fanatique de lutte professionnelle atteint du syndrome de Down (joué par Zack Gottsagen) qui fuit une résidence-services et se lance dans un Huck Finn-type River Odyssey à une école de lutte en Caroline du Nord. LaBeouf joue le deadbeat avec le bateau, aux prises avec sa trame de fond tragique et flirtant avec Dakota Johnson.

Nous sommes dans un territoire périlleux de Twee-dramedy Little Miss Sunshine ici; ce film est comme si un ukulélé écrivait un film. Mais les scènes copieuses de LaBeouf et Gottsagen chevauchant autour d’un feu de joie et pratiquant leurs poignées de main secrètes vous tirent directement hors du film et dans un film bien meilleur et moins envahissant. Ils ressemblent juste à des copains. (Vous vous souvenez peut-être qu’ils étaient présentateurs aux Oscars 2020.) C’est choquant de voir à quel point cela se produit rarement dans les films. Ne regardez jamais les interviews de presse, jamais, à moins que ces deux gaffes ne soient impliqués.

Et puis il y a Honey Boy, réalisé par Alma Har’el et écrit LaBeouf. Ce dernier fait est assez évident, à commencer par la première scène dans laquelle le grand acteur Otis Lort, joué par Lucas Hedges, est arrêté après un accident de voiture ivre et envoyé en cure de désintoxication. Puis nous revenons 10 ans en arrière à Lort en tant qu’adorable enfant star de 12 ans (joué par Noah Jupe) travaillant sur une émission pour enfants de type Even Stevens. LaBeouf incarne le père alcoolique volatil, abusif et en convalescence de l’enfant, c’est-à-dire son propre père, c’est-à-dire à la fin de ce film Hedges (jouant Fake LaBeouf en jeune star troublée) raconte la star du vétéran en difficulté Real LaBeouf ( jouant son propre père) qu’il va faire un film sur lui.

Vous regardez Honey Boy dans un accroupi protecteur, émerveillé par la pure indulgence de soi. (Bonus: FKA Twigs, qui est sorti avec LaBeouf dans la vraie vie, joue un personnage nommé Shy Girl et flirte avec le jeune Otis.) Mais la chimie entre Jupe et LaBeouf, même dans les moments les plus sombres du film, est incroyable: ensemble et avec l’enfant En prenant les devants, ils se frayent un chemin à travers toute l’estime de soi thérapeutique et la méta audace, sortant de la prison Look At Us Acting construite par la star et scénariste volatile du film. Ce ne sont pas des copains très explicitement, mais plus la construction de Honey Boy est artificielle, plus ils semblent être de vraies personnes travaillant dans des circonstances ridicules.

La tragédie de The Tax Collector – l’une d’elles, en tout cas – est que LaBeouf n’a pas cette occasion de vibrer avec qui que ce soit. Soto est une star d’action décente et maussade, et George Lopez arrive à annoncer que «je n’ai peur d’aucun enfoiré de pute». Mais notre garçon Creeper n’arrive même jamais à montrer ses tatouages, et ses diverses divagations sur le yoga et la méditation et la pleine conscience et le microdosage sont un remplissage douloureux sous-Tarantino. «Il veut vous couper le cœur à coup sûr», observe-t-il alors que le méchant du film apparaît enfin. «Tu dis le mot, je repousserai la perruque de cette salope. Je suis dessus. »

Réponse vraiment importante – Shia joue un garçon blanc qui a grandi dans le quartier. C’est un mec juif jouant un personnage blanc. Aussi le seul mec blanc dans le film ‍♂️ https://t.co/PS6foJwQXV – David Ayer (@DavidAyerMovies) 1 juillet 2020

L’accent, en effet, est immédiatement disqualifiant. (Il est vraisemblable qu’un sadique blanc imiterait les modèles de discours des personnes qu’il intimide et brutalise, mais cela ne le rend pas supportable.) Ayer a tenté de contrôler les dégâts, mais ce n’est pas un bon signe lorsque les tweets d’un réalisateur expliquent ceux d’un personnage. backstory mieux que le film. The Tax Collector est le film que Redbox vous oblige à louer si vous accumulez trop de frais de retard; c’est la dinde sans joie qu’une idole de matinée déchue fait quand il n’y a littéralement pas d’autres options, et c’est avant que vous n’arriviez à la question des tatouages. Ne le regardez pas. Mais ne comptez pas le type qui en souffre, aussi ridicule qu’il puisse paraître. Parce qu’il y a une petite victoire dans le fait que Shia LaBeouf est encore une fois assez élevée pour vous laisser tomber une fois de plus.