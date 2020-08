La meilleure équipe de baseball reviendra sur son propre terrain vendredi lorsque les Dodgers de Los Angeles ouvriront une série de trois matchs contre les Rockies du Colorado en difficulté.

Il y a moins de deux semaines, la série Rockies-Dodgers s’alignait comme un match entre les titans de la Ligue nationale, cette perception prenant un coup en raison de la récente période perdante du Colorado.

Alors que les Dodgers entrent dans la série avec une fiche de 19-8 et tout juste après une victoire de 6-1 sur la route contre les Mariners de Seattle, les Rockies arrivent après une défaite de 10-8 contre les Astros qui a terminé quatre matchs à domicile et à domicile. Balayage de Houston.

Après un départ brûlant, les Rockies n’ont que 2-9 depuis le 9 août, tandis que les Dodgers reviennent à Los Angeles, où ils sont 8-5 cette saison. Les Rocheuses font leur plus longue séquence de défaites de la saison, quatre matchs.

Comme prévu, les Dodgers ont montré un équilibre exceptionnel entre l’attaque et le lancer. Los Angeles mène les majors dans les circuits (50), les points marqués (151) et le différentiel de points (plus-66). Ils sont également les leaders NL dans l’équipe ERA (2,72) et WHIP (1,06).

Même avec toute cette infraction, les producteurs attendus des Dodgers tels que Cody Bellinger, Max Muncy et Joc Pederson démarrent plus lentement que prévu. Bellinger, cependant, commence à émerger, effectuant un circuit lors de chacun des deux derniers matchs, et les trois chauves-souris gauches ont été profondément défaites contre les Mariners mercredi.

« Nous allons commencer à voir beaucoup plus de lancers pour droitiers que pour gauchers, et ce sont des gars sur lesquels nous comptons », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts jeudi. « Muncy, je pense, a évolué dans la bonne direction depuis la semaine dernière. (Bellinger) doit continuer à croire que les choses évoluent dans le bon sens. »

Le match de vendredi sera un duel entre des droitiers cherchant à tourner un coin. Jon Gray des Rocheuses a une fiche de 1-2 avec une MPM de 5,74 en cinq départs, tandis que Walker Buehler des Dodgers a une fiche de 0-0 avec une MPM de 5,21 en quatre sorties.

« Il y a une partie de mon esprit qui sait que c’est un match très important », a déclaré Gray. « Cette série ne vaut pas seulement trois (matchs), mais c’est la même division donc il y a beaucoup derrière ce (premier) match. Rien ne changera à ce sujet. Je continuerai de concourir aussi dur que n’importe quel autre match, sinon plus. . Je veux juste attaquer mon plan de match. «

Gray vient de terminer sa plus longue sortie de la saison, lorsqu’il a abandonné trois points sur trois coups sûrs en sept manches d’une éventuelle victoire 10-6 contre les Rangers du Texas dimanche. Il a une fiche de 5-5 à vie contre les Dodgers avec une MPM de 4,36 sur 14 départs. En cinq sorties au Dodger Stadium, il est 1-4 avec une MPM de 6,35.

Buehler entamera sa pire sortie de la saison. Il a abandonné cinq points (quatre mérités) sur six coups sûrs en 4 2/3 manches contre les Angels de Los Angeles samedi. Il a une fiche de 4-2 à vie contre les Rocheuses avec une MPM de 4,28 en 15 apparitions (11 départs).

Malgré leur défaite mercredi, les Rocheuses ont eu leur attaque. Ryan McMahon a disputé le cinquième match à plusieurs circuits de sa carrière, Sam Hilliard a réussi quatre coups sûrs, un sommet en carrière, et Raimel Tapia a atteint la base cinq fois (quatre marches). Charlie Blackmon est allé 2-en-5 et est au bâton .424.

Les Rocheuses seront sans joueur de champ intérieur / voltigeur Chris Owings, qui a été placé sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une tension aux ischio-jambiers gauche. Les Dodgers ont placé le droitier Pedro Baez sur l’IL en raison d’une souche à l’aine droite.

– Médias au niveau du champ