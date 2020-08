Stephen Curry et sa femme Ayesha ont officiellement approuvé Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020.

Le couple – rejoint par leurs filles Riley, 8 ans, et Ryan, 5 ans – a annoncé son approbation le quatrième jour de la Convention nationale démocrate, qui s’est tenue pratiquement cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Les Currys ont annoncé leur choix dans un segment intitulé « Keeping the Faith w / The Currys ».

«Nous voulons nous assurer que nos enfants vivent dans une nation sûre, heureuse, saine et juste», commence Ayesha Curry. «Et donc cette élection…»

«… Nous votons pour Joe Biden», conclut Stephen Curry.

PLUS: LeBron James dit que la NBA continuera, que Donald Trump la regarde ou non

L’approbation de Biden par Stephen Curry ne devrait pas surprendre après son dédain vocal pour le président Donald Trump. Le triple champion de la NBA et le double MVP ont déclaré que les Warriors ne se rendraient pas à la Maison Blanche après avoir remporté la finale de la NBA 2017, qu’ils aient ou non reçu une invitation. Trump, qui n’en avait pas encore publié, l’a annulé en réponse.

Plus tôt cette année-là, Curry a essentiellement qualifié Trump d’âne lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec la sommation du PDG d’Under Armour, Kevin Plank, que Trump était un atout pour le pays: « Je suis d’accord avec cette description », a déclaré Curry, « si vous supprimez l’ET ».

Cela dit, Ayesha Curry a déclaré que l’élection de 2020 était « particulièrement importante » en raison des problèmes d’injustices sociales, d’inégalité raciale – et à cause de leurs propres enfants. Les États-Unis ont non seulement été durement touchés par la pandémie de coronavirus en 2020, mais ont également fait face à des manifestations nationales contre l’injustice raciale, résultant de la mort d’individus noirs tels que Breonna Taylor et George Floyd aux mains de la police.

PLUS: Trump moche pour Tommy Tuberville, le gars qui a eu l’Alabama ‘Lou’ Saban

Les Currys ont également exprimé leur soutien à Biden en raison de son candidat à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris de Californie. Si Biden remportait la présidence en novembre, elle serait la première vice-présidente féminine, noire ou sud-asiatique-américaine de l’histoire des États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait d’une femme devenant vice-présidente, Riley Curry a déclaré qu’elle serait surprise et heureuse, ajoutant que « il n’y a pas beaucoup de femmes président et aidant aux côtés du président. »

Ayesha Curry conclut son segment du DNC avec cette déclaration:

«Nous voulons simplement vous encourager à vraiment faire vos recherches, à penser à vos propres maisons et à ce que vous aimeriez voir projeté dans le monde. Dans la bonne direction, il faut s’assurer que vous votez cette élection – pour Biden. «

Vous pouvez regarder l’ensemble du segment de la famille Curry ci-dessous: