Deux erreurs coûteuses consécutives de Raheem Sterling et Ederson ont coûté à Manchester City sa place en demi-finale de la Ligue des champions, et les fans des médias sociaux n’ont pas tardé à souligner leurs contributions à la défaite surprise.

Les hommes de Pep Guardiola ont participé à l’affrontement de samedi contre Lyon en tant que grands favoris pour progresser, avec un match des quatre derniers contre le Bayern Munich proposé aux vainqueurs. Mais cela s’est avéré être une soirée torride pour l’équipe de Premier League, qui a trouvé Lyon un client extrêmement difficile tout au long des 90 minutes.

Maxwel Cornet a limogé les Français à la 23e minute, une avance qu’ils ont conservée jusque dans la seconde période lorsque Kevin De Bruyne a égalisé le score.

À ce moment-là, City était l’équipe dominante, mais ses espoirs ont finalement été anéantis dans une fin frénétique du match.

Moussa Dembele a rétabli l’avantage de Lyon à 11 minutes de la fin, avant que City n’ait une chance en or d’égaliser à nouveau.

D’une manière ou d’une autre, cependant, Sterling a flambé haut et large avec le but béant, une erreur aggravée quelques secondes plus tard par Ederson, généralement solide comme le roc.

Le gardien de City a renversé un tir apprivoisé et Dembele a volé pour marquer son deuxième et troisième de Lyon, scellant pour les outsiders une victoire mémorable 3-1 et une place en demi-finale.

Les deux joueurs se sentiront responsables d’avoir expulsé leur équipe de la compétition, bien que Harry Kane de Tottenham, à en juger par la réaction immédiate des utilisateurs de Twitter, pourrait se sentir justifié pour sa décision d’ignorer Sterling lors du match de la Coupe du monde 2018 de l’Angleterre contre la Croatie.

