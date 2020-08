Quand il s’agit de rédiger une équipe de football fantastique, vous voulez être bien préparé pour tuer le serpent … draft. Entre le choix que vous obtenez à la loterie, qui joue tous dans votre ligue et la profondeur des talents offensifs dans la NFL, beaucoup de choses sont différentes d’une année à l’autre, et tous les conseils et conseils que vous avez reçus concernant la stratégie de draft dans le passé doivent être réévalués.

Bien sûr, rien ne devrait changer le fait que vous devriez être en mesure de dominer le repêchage du premier au dernier tour. Si vous faites la bonne quantité d’études et de pratique, vous devriez sortir avec une équipe gagnante, quoi qu’il arrive.

Vous devriez également vous appuyer sur toute l’aide et les ressources dont vous disposez, du classement des joueurs aux analyses plus approfondies en passant par le simulateur de projet entièrement personnalisable de Fantasy Pros. En voici une de plus: Un guide complet, étape par étape, sur la façon dont vous pouvez atteindre cette domination souhaitée:

Stratégie, astuces et conseils du draft Fantasy Football 2020

Commencez par un plan d’attaque en cinq rounds

La seule chose que vous savez en entrant dans un repêchage de football fantastique à 12 équipes, c’est que vous vous retrouverez avec cinq des 60 meilleurs choix. Une fois que vous avez dessiné une sélection entre le n ° 1 et le n ° 12, il est facile de trop penser à ce premier choix et non aux quatre autres choix de base qui suivent dans vos brouillons de serpent. Dans la plupart des ligues, ce sont les joueurs qui devraient systématiquement représenter au moins la moitié de vos partants hebdomadaires.

Un choix de première ronde simple d’un RB1 ou WR1 signifie peu si vous ne le soutenez pas avec une foule de soutien. Participez à des simulations de brouillons avec votre choix et les spécificités de votre ligue pour savoir quelles combinaisons de talents vous pouvez obtenir.Ainsi, lorsque vous êtes réellement à l’horloge, vous connaissez vos meilleures options et comment entendre si un choix ne tombe pas comme prévu.

C’est la version de football fantastique de votre premier disque, et celui qui scénarise le mieux sa première série finit généralement par avoir le plus de succès tout au long de la saison.

Allez-y tôt et souvent avec des demis de course

Les running backs sont de retour dans le football fantastique, nous l’avons donc entendu. La vérité est qu’ils ne sont jamais allés nulle part.

Comme attraper le ballon hors du champ arrière est devenu plus vital dans la vraie vie, il y a plus d’équipes qui reviennent à des bêtes de somme polyvalentes. À commencer par Christian McCaffrey des Panthers et Saquon Barkley des Giants, il y a un groupe spécial d’arrières très tactiles à suivre en premier. Ensuite, c’est un mélange de gars puissants, qui dépendent des passes et des touchés, et des types de changement de rythme adaptés au jeu de passes.

Dans votre combinaison RB1-RB2, vous devriez avoir un dos fiable, souvent explosif et un toujours complémentaire. Si vous ne devez en commencer que deux, vous devez en choisir cinq ou six parmi vos 17 joueurs au total. Si vous avez une position FLEX, avoir jusqu’à sept dos est acceptable.

La clé de vos sauvegardes est de diversifier votre portefeuille: rédigez ceux qui ont des rôles bien définis pour le début de la saison et ceux qui ont un avantage considérable pour la seconde moitié. Plus tard, assurez-vous d’essayer de souscrire à l’assurance que vous pouvez, en menottant le haut du dos ou même celui de quelqu’un d’autre, en fonction de l’historique des blessures desdits dos.

Il y a quelques joncs durables au sommet, mais il y a généralement beaucoup d’attrition liée à la fois aux vétérans qui disparaissent et aux blessures. Assurez-vous d’avoir suffisamment de paris couverts et de billets de loterie au moment de les gratter.

Obtenez au moins un récepteur large élite

Avons-nous mentionné que c’est une ligue de passage? Les éliminatoires de haut niveau, tels que Michael Thomas, Davante Adams et Tyreek Hill, sont si bonnes passes attrapantes de la part des quarts de haut niveau qu’ils servent de choses plus sûres que la plupart des demis de course. Ils portent plus de poids parmi les 24 premiers dans les ligues PPR, mais ce sont aussi des crampons standard.

La clé ici est de connaître vos niveaux à travers les positions. Le porteur de ballon restant un peu plus profond cette année, vous devriez prendre un récepteur quelque part avant le milieu du troisième tour. Si vous commencez par choisir le n ° 8 ou le n ° 9 général, puis le n ° 16 ou le n ° 17, il est également possible d’ouvrir WR-WR ou même WR-TE avec une combinaison commençant par, par exemple, Adams ou HIll parce un meilleur jeu de valeur par rapport au fait de forcer un médiator sur un dos.

Si vous commencez avec une bonne ligne de base d’un ou deux briseurs de jeu éprouvés au receveur, cela soulage la pression de frapper plus tard tous les bons dormeurs en hauteur. Il y a également moins d’attrition au poste, la plupart des meilleurs joueurs étant durables, vous voulez donc profiter du large avant le quatrième tour.

Sachez que c’est OK de faire des folies à bout serré

Il y a trois bouts serrés dans une classe à eux seuls à l’approche de la saison 2020: Travis Kelce, George Kittle et maintenant, Mark Andrews. Ils vont tous dans les 30 premiers choix dans la plupart des projets de fantasy, environ un tour et demi devant le Zach Ertz, Darren Waller et tous les autres à la position.

Kelce va souvent aussi haut qu’au début du deuxième tour, tandis que Kittle et Andrews vont à la fin du deuxième ou au début du troisième tour. Dans les ligues standard, Kelce était le receveur large ou le bout serré n ° 12 avec le meilleur score la saison dernière, tandis que Kittle était n ° 28, Waller n ° 31 et Andrews n ° 32. En PPR, Kelce était le n ° 18 non -quarterback alors que Kittle était n ° 35, Waller n ° 37, Ertz n ° 42 et n ° 48.

Les facteurs environnants indiquent que Kelce, Kittle et Andrews devraient maintenir leur production en 20, tandis qu’Ertz et Waller pourraient voir une baisse. Les chiffres indiquent alors qu’ils valent tous leurs ADP. Parce que Kelce, Kittle et Andrews peuvent produire comme des WR1, ce sont des luxes qui valent la peine d’être débarqués si votre choix tombe bien.

Si vous n’obtenez pas l’un des trois premiers tôt, le vieil adage d’attendre tard s’applique également bien cette année. La position est plus profonde avec des extrémités serrées, telles que Hayden Hurst des Falcons, Rob Gronkowski des Buccaneers et MIke Gesicki des Dolphins, prouvant la valeur TE1 tardive.

Trouvez les meilleures valeurs chez quarterback

Lamar Jackson et Dak Prescott étaient les deux meilleurs quarts du football fantastique la saison dernière. Avant les ébauches de 2019, ils étaient classés parmi les QB1 limites, entre le 11e et le 15e dans la plupart des endroits. Avant 2020, Jackson et Prescott sont maintenant classés n ° 2 et n ° 3, respectivement, derrière Patrick Mahomes.

Attendez-vous à ce que quelqu’un dans votre ligue saute sur Mahomes et Jackson à la fin du deuxième tour. Les quarts juste derrière lui dans le classement – Prescott, Russell Wilson, Kyler Murray et Deshaun Watson – se disputeront tous les derniers quatrième et cinquième tours. L’objectif est de cibler le quart-arrière qui surclassera le mieux son ADP, point final. C’est vraiment l’objectif à chaque poste, mais c’est plus facilement accompli ici.

Lorsque vous prenez un QB tôt, cela se fait au coût d’opportunité de passer un joueur à une autre position qui a une plus grande valeur par rapport aux autres à sa position. Il n’y a aucune garantie que Mahomes et Jackson seront bien meilleurs que les quatre prochains, ou Prescott, Wilson, Murray et Watson surclasseront Josh Allen, Matt Ryan, Carson Wentz et tous ceux qui sont derrière eux.

La production du quart-arrière a tendance à être très différente des projections de pré-saison. Il y a beaucoup de QB classés plus près ou en tant que QB2 qui se portent à la hausse en tant que QB1 solides. Cette année, les meilleurs buteurs du passé, tels que Tom Brady, Aaron Rodgers et Ben Roethlisberger, sont d’excellentes valeurs en dehors du top 10.

Sachez pourquoi vous prenez un joueur

Cela semble simple, non? Assurez-vous d’avoir entendu parler du type que vous prenez à chaque tour. Ayez une idée générale de son niveau de talent et de son rôle potentiel – à la fois dans sa vraie équipe et dans votre équipe fantastique. N’allez pas pour un vétéran fragile WR5 quand vous pouvez prendre un jeune RB4 plus précieux qui est une blessure loin de gros touchers. Vous ne prenez pas un joueur parce que vous aimez son nom ou l’endroit où il est allé à l’université. Vous faites en sorte que chaque choix compte avec l’intention qu’il puisse vous aider à remporter un championnat.

Ne soyez pas esclave du classement

Bien que vous souhaitiez suivre un peu un script au début, soyez prêt à pivoter et à travailler un peu à la pige une fois que vous verrez vos premiers résultats de brouillon se développer. Êtes-vous plus satisfait de certains postes que d’autres? Si un joueur ne vous excite pas ou ne peut vous donner qu’une aide limitée, ne le prenez pas. Utilisez votre aide-mémoire comme une ébauche plutôt qu’une tablette de pierre. Assurez-vous que vous utilisez votre instinct et personnalisez votre brouillon. La seule chose prévisible à propos d’un projet de fantaisie est son imprévisibilité.

Ne soyez pas influencé par d’autres choix

Ceci est un addendum au conseil précédent. Pendant votre brouillon, il y aura forcément des courses de position ou des rédacteurs qui descendront directement dans la liste, remplissant leurs files d’attente de départ avant d’obtenir des sauvegardes. Chaque choix doit être le vôtre. Ne vous basez pas sur ce que tout le monde fait parce que vous pensez que c’est ce que vous devriez faire.

Évitez d’être trop pris au piège au bout de quelques semaines

À l’exception de faire en sorte de ne pas prendre deux quarts absents la même semaine – Wentz, Jared Goff, Baker Mayfield et Joe Burrow ne jouent pas tous dans la semaine 9 – vous n’avez pas besoin de faire très attention ici. .

Est-ce important que Nick Chubb, Joe Mixon et Miles Sanders soient tous partis à la semaine 9? Si vous pouvez obtenir deux sur trois tôt pour avoir un backfield chargé, vous le feriez. Bien sûr, vous aurez du mal cette semaine-là, mais vous serez en pleine forme le reste de la saison.

Tout d’abord, l’objectif est d’avoir autant de talents productifs que possible, puis de se soucier de minimiser les conflits de disponibilité. Les choses peuvent aussi tellement changer aux postes non-QB qu’une semaine de remplacement apparemment solide le jour du repêchage est une dérogation après coup après la semaine 6. Sachez vos adieux pour être prêt pendant et après le repêchage, mais obsédant sur eux est un gaspillage d’énergie.

Embrassez le courant avec des défenses

Il y a toujours une défense qui a une saison monstre. La saison dernière, c’était les Patriots. L’année précédente, c’était les ours. En 2018, c’était les Jaguars. Mais il est difficile pour une défense de maintenir un niveau élevé de mise en jeu (sacs, interceptions, touchés) dans une ligue à l’esprit offensif, surtout si elle fait face à une série de confrontations plus difficiles. Dans le cas de la Nouvelle-Angleterre, il a perdu beaucoup de pop pendant l’intersaison, ne jouera pas avec autant de leads sans Brady et a un calendrier plus difficile.

Ne passez pas un choix pré-10e à essayer de déjouer tout le monde à D / ST. Vous pouvez avoir de la chance avec les prochains Patriots, Bears ou Jaguars, mais attendez que tout le monde essaie d’obtenir cette unité.

Regardez la première partie du calendrier pour voir qui a les meilleurs matchs et pensez à prendre une deuxième défense qui peut être d’un grand service dans les semaines suivantes. Cela vous donne une longueur d’avance sur la course folle pour obtenir le D / ST que tout le monde recommande sur le fil de renonciation. Plus important encore, à moins qu’il ne soit évident que vous avez raison dans une équipe comme la Nouvelle-Angleterre qui peut être un jeu hebdomadaire, traitez le poste comme jetable et interchangeable.

Prenez des kickers au dernier tour (si votre ligue les utilise toujours)

Cette position devrait vraiment tirer parti des ligues de football Fantasy pour de bon. D’ailleurs, 2020 semble être une année idéale pour ce genre d’annulation. Il est chanceux de gagner avec votre kicker et frustrant de perdre à cause du kicker de votre adversaire. Nous savons tous que les meilleurs kickers proviennent des meilleures équipes offensives, ce qui rend les résultats hebdomadaires aléatoires à partir de ce moment. Lorsque vous faites votre dernier choix, optez pour quelqu’un de précis qui peut en faire quelques longs.