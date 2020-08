En ce qui concerne les formats de football fantastique, l’idée d’échanger un brouillon de serpent contre un brouillon d’enchère peut sembler intimidant aux rédacteurs de serpents de longue date. Mais cela peut aussi être rafraîchissant et plus gratifiant. Lorsque vous avez la chance de choisir le n ° 1 du classement général dans un repêchage de serpent, vous êtes ravi d’avoir Christian McCaffrey au sommet, mais vous êtes également ennuyé de devoir attendre 23 autres choix avant de rédiger un deuxième joueur. . Avec les projets d’enchères, l’attrait vient du fait que vous pouvez amener les deux meilleurs joueurs du classement, McCaffrey et Saquon Barkley, à diriger votre champ arrière. C’est assez pour faire sauter la feuille de triche de n’importe qui.

Semblable au budget d’acquisition d’agent libre (FAAB) que de nombreuses ligues utilisent après le brouillon de serpent pour le fil de renonciation, les brouillons d’enchères ajoutent l’élément de tenir compte d’un budget et de la valeur réelle des chiffres projetés d’un joueur particulier pour une saison.

Vous envisagez de faire votre première ébauche de vente aux enchères en 2020? Vous avez une certaine expérience des enchères, mais vous avez besoin de conseils sur la façon de naviguer dans les prix pour constituer une liste gagnante? Voici quelques conseils de base et une stratégie avancée pour vous aider à démarrer:

Connaissez votre budget et la valeur des joueurs

Pour nos besoins, considérons un projet d’enchères PPR à 12 équipes et demi-point. Vous avez 200 $ à dépenser pour 20 joueurs pour votre liste. Voyons ensuite la valeur de McCaffrey par rapport à cela. Selon les valeurs des enchères en cours d’exécution de Fantasy Pros, il vaut 65 $. Cela signifie que pour le joueur n ° 1 du consensus dans le football Fantasy, investir 32,5% de votre budget n’est pas considéré comme déraisonnable.

Mais préférez-vous McCaffrey, ou sur la base de la valeur correspondante de 65 $, une combinaison d’Austin Ekeler et de Chris Carson? En regardant en arrière sur 2019, McCaffrey a en moyenne 25,8 points par match, tandis qu’Ekeler et Carson ont combiné pour 30,7 points par match. Si vous pensez que vous pouvez décrocher un surpassant bon marché pour le compléter bien plus tard, McCaffrey pourrait valoir la peine de diriger votre arrière-plan, surtout si vous pensez qu’Ekeler et Carson vont tous les deux glisser dans la production plus qu’il ne le fera. Dans cet esprit, vous saurez si vous souhaitez même enchérir plus de 65 $ pour obtenir McCaffrey.

En gros, vous devriez allouer environ 40% de votre budget, ou 80 $, aux running backs. Le nombre recommandé de dos à rédiger est de six, soit 30% de votre liste, soit une moyenne de 13 $ par dos. L’essentiel est de déterminer quelle composition de départ et de banc vous rapportera le plus de points au cours de la saison. Cette partie n’est pas différente des ébauches de serpent. Vous gérez simplement un budget par rapport au projet de capital.

Sachez où vous voulez dépenser votre argent

Si vous allez avec six running backs, avec deux démarreurs et quatre sauvegardes, il s’ensuit que vous devriez avoir huit récepteurs larges, avec trois démarreurs et cinq sauvegardes. C’est 40% de plus, ou 80 $, à répartir, cette fois sur 40% de plus de votre liste. Cela devrait laisser environ 10%, soit 20 $ chacun, à la fois sur les positions de quart-arrière et de côté serré, à deux joueurs où vous commencerez un et un banc.

Dans ce cadre, vous pouvez vous adapter. Comme vous le feriez dans les drafts de serpent, utilisez une feuille de triche de classement général, cette fois avec 240 joueurs. À travers les positions, recherchez les niveaux et les points de dépôt. Ajustez en fonction de l’endroit où vous pensez qu’il y a pénurie ou surplus de crampons ou de vols.

L’action de la vente aux enchères peut être rapide et furieuse. Avoir un plan à la fois positionnel et spécifique au joueur avec votre budget vous met dans une position privilégiée pour attaquer les meilleures valeurs et éviter les joueurs trop chers.

Sachez pourquoi vous nommez un joueur

Il y a un sentiment général que lorsque vous avez la possibilité d’ouvrir les enchères, vous le faites pour commencer à faire grimper le prix d’un joueur dont vous ne voulez pas. C’est une bonne stratégie au début pour inciter un autre dessinateur à épuiser son budget tout en gardant plus pour vous un joueur que vous voulez vraiment.

Mais à un moment donné, lorsque les budgets sont plus limités pour tous les rédacteurs, vous pouvez inverser le script pour désigner le joueur que vous voulez. Vous constaterez peut-être que vos collègues participants aux enchères sont obligés d’être plus serrés avec leur budget pour le running back ou le receveur large, et vous pouvez prendre en charge en sachant que vous pouvez raisonnablement dépenser plus à la fin.

Soit vous nommez un joueur que vous n’avez pas l’intention de rédiger pour gonfler son prix, soit un joueur que vous souhaitez contrôler son prix. Jeter au hasard un joueur pour que quelqu’un d’autre puisse l’avoir pour ce qu’il vaut exactement gaspille cette opportunité.

Sachez que vous devriez toujours attendre un quart-arrière

Lamar Jackson (28 $) et Patrick Mahomes (24 $) sont les produits QB les plus chers dans les projets d’enchères de 2020. Compte tenu de notre allocation de 10% pour deux quarts – 20 $ au total sur la position – ni l’un ni l’autre n’est une bonne valeur à ces prix. Même avec une sauvegarde bas de gamme, vous vous dirigez déjà vers l’augmentation de cette allocation QB à 15%. Ces cinq pour cent supplémentaires de 200 $, ou 10 $, peuvent ne pas sembler beaucoup, mais vous pouvez obtenir un TE1 fort ou voler RB2 ou WR3 avec cela.

Alors considérez le prix de Kyler Murray (12 $). Sa valeur est inférieure de plus de 57% à celle de Jackson. Même avant de penser que la production de Murray obtiendra une belle bosse avec DeAndre Hopkins cette saison, la moyenne hebdomadaire de Murray (18,6) n’était que de 34% inférieure à celle de Jackson (28,1) la saison dernière.

Le fait que des QB tels que Tom Brady (8 $), Drew Brees (7 $) et Carson Wentz (6 $) aient des valeurs inférieures à 10 $ signifie que vous devriez être plus à l’aise d’allouer aussi peu que 7,5% de votre budget sur deux QB. Il est préférable d’avoir ces 2,5 pour cent supplémentaires, ou 5 $, pour vous aider à obtenir un joueur que vous voulez en tant que porteur de ballon ou receveur large dans une autre offre.

Sachez quand être agressif et faire des folies

Cette partie du modèle de vente aux enchères est plus du football fantastique quotidien que de la rédaction de serpents. Dans DFS, la construction de la liste des tournois fait appel à quelques «stars» qui peuvent exploser pour de gros points à la hauteur de leurs gros prix, complétées par plusieurs «scrubs» qui auront toujours un bon retour sur leurs investissements moindres. Dans les jeux d’argent, vous vous penchez vers plus d’équilibre où vos listes ont plus de joueurs avec des étages supérieurs et moins de joueurs avec des plafonds plus élevés.

Dans les deux cas, vous ne trouverez pas beaucoup de formations gagnantes qui ne comportent pas deux ou trois joueurs d’élite au porteur de ballon et au receveur large. Dans un repêchage de serpent, après avoir obtenu McCafffrey, vous n’obtiendrez pas un autre top 20 des joueurs lorsque vous choisissez au n ° 24. La raison pour laquelle le pivot d’enchères élimine cette limitation. Bien que vous ne vouliez pas devenir fou et finir par dépenser 145 $ combinés sur McCaffrey, Derrick Henry et Chris Godwin, utiliser 99 $ sur Miles Sanders, Josh Jacobs et DJ Moore pour avoir trois des 25 meilleurs jeunes joueurs avec un avantage énorme pourrait être ça vaut le coup pour un tiers de votre alignement de départ.

Sachez garder vos émotions sous contrôle

Ne soyez pas frustré si vous n’obtenez pas les joueurs qui vous intéressent et que tout ne se passe pas comme prévu. Gardez la tête haute et réfléchissez à la meilleure façon d’utiliser votre budget restant. La vitesse des projets d’enchères ne permet pas de devenir trop faible ou trop élevé dans le processus.

Sachez que ce n’est pas une mauvaise chose d’être surenchéri

Vous pourriez être éliminé pour plusieurs joueurs convoités lors de votre enchère et avoir l’impression de ne pas avoir de chance aux crampons. Mais plus les autres propriétaires à votre enchère dépenseront tôt, moins ils en auront plus tard. Tenez-vous en à vos prix maximaux et ne dépassez pas soudainement votre budget uniquement pour la satisfaction d’une enchère gagnante. Il s’agit toujours d’un football fantastique qui dure toute la saison, où le début du long match, indépendamment de la vente aux enchères ou du repêchage, reste critique. Soyez patient en sachant que vous obtiendrez plusieurs bonnes valeurs à un moment donné.

Connaître les tendances et les dépenses des autres

Gardez une trace des postes qui commencent à être pourvus sur d’autres listes et continuez à surveiller combien tout le monde reste avec leur budget. Faites également attention à l’approche de vos concurrents en matière d’enchères, qu’ils soient des dépensiers imprudents, des enchérisseurs prudents ou des circuits carrément. Après un certain temps, cela peut jouer à votre énorme avantage en sachant quels joueurs nommer et combien enchérir.

Sachez que vous ne devriez dépenser presque rien en défense et en kicker

Il n’y a aucune raison d’abandonner plus que l’enchère minimale de 1 $ sur chaque position. Les deux positions ne représentent que cinq pour cent de votre liste et vous pouvez jouer au jeu de streaming facile avec les deux. Vous ne trouverez aucune source de valeur de score sournoise à l’une ou l’autre position, et chaque dollar supplémentaire compte pour le porteur de ballon et le receveur large.

Sachez que vous devriez essayer de dépenser tout votre argent

Ce n’est pas comme FAAB, où vous espérez avoir un peu d’argent à la fin de la saison quand il y a attrition des blessures et qu’il y a des joueurs très demandés sur le fil de renonciation. Dans les projets d’enchères, comme le dit le vieil adage, «vous ne pouvez pas l’emporter avec vous». Vous le regretterez s’il vous reste même un dollar qui aurait pu vous faire gagner une offre tardive.