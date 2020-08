De là, vous pouvez accéder au spectacle en direct des 500 miles d’Indianapolis, dans le mythique ovale américain de l’Indiana, où se trouve ce qui est considéré comme l’un des trois grands de l’automobile internationale.

Fernando Alonso, pour la triple couronne

Le pilote asturien sera le grand centre d’attention des fans espagnols et des curieux de la Formule 1. Ce sera la deuxième tentative pour le double champion du Mans et de Formule 1 après avoir abandonné en 2017 alors qu’il était très bien placé pour la victoire en raison d’une panne mécanique, et après avoir échoué à se qualifier en 2019.

Alonso répète l’expérience avec McLaren, mais une McLaren très différente du fiasco de 2019. L’union avec Carlin a été rompue et Zak Brown a absorbé Schmidt Peterson pour former une équipe capable de répondre aux attentes.

Fernando, obligé de revenir dans une course qui, si quelque chose nous a appris au cours de l’histoire, c’est que tout est possible.

Les 500 Miles d'Indianapolis auront lieu ce dimanche. Voici six choses à savoir avant le départ de la course où Simon Pagenaud défendra son titre à partir de 20h30 https://t.co/6XdQszM1HO pic.twitter.com/NAdDawwJfX — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 23, 2020

Alex Palou, la surprise

Il est venu à l’Indycar comme un grand inconnu. Un Espagnol venu du Japon, sans sponsors et avec une équipe modeste. Quelques courses plus tard, les fans américains connaissent déjà le nom de Palou, qui n’a pas hésité à se battre avec les plus âgés et même à monter sur le podium.

À Indianapolis, sa performance a été exceptionnelle, allant même jusqu’à l’obtention du Fast Nine. Maintenant, son objectif est de finir comme la meilleure recrue, mais en rêvant toujours de la victoire.

500 Miles d’Indianapolis. Simon Pagenaud : « Mon but est de gagner à nouveau » https://t.co/BCJKuSptoO pic.twitter.com/kOqy3aTFHr — Ouest-France Sports (@sports_ouest) August 18, 2020

Grille de départ

La grande tradition américaine revient pour une autre année. Il le fait dans un mois différent, à une autre époque et dans une atmosphère totalement différente de celle des cent éditions précédentes, mais tout le reste persiste. Même sans public, l’Indianapolis 500 conserve une aura particulière qui le rend différent de toutes les autres courses organisées sur cet ovale. Aujourd’hui, à partir de 20h30 heure espagnole (Movistar F1), 33 pilotes verront le drapeau vert à la recherche du même rêve que beaucoup d’autres avant eux, et que beaucoup d’autres poursuivront après eux.

Parmi les 33 participants, on compte huit anciens vainqueurs de la course (pour la première fois depuis le record de 10 en 1992), cinq débutants, 15 pilotes américains (record depuis 2007, et record dans un Indy 500 « unifié » depuis 1994) et 18 étrangers, dont neuf européens, avec une moyenne d’âge de 31 ans et 6 mois, presque identique à celle des deux pilotes espagnols. C’est la grille de départ de la 104e édition des 500 d’Indianapolis.

1 1º Marco Andretti

(Andretti – Honda) 2º Scott Dixon

(Ganassi – Honda) 3º Takuma Sato

(Rahal – Honda) 2 4º Rinus VeeKay

(Carpenter – Chevy) (R) 5º Ryan Hunter-Reay

(Andretti – Honda) 6º James Hinchcliffe

(Andretti – Honda) 3 7º ÁLEX PALOU

(Coyne – Honda) (R) 8º Graham Rahal

(Rahal – Honda) 9º Alexander Rossi

(Andretti – Honda) 4 10º Colton Herta

(Andretti – Honda) 11º Marcus Ericsson

(Ganassi – Honda) 12º Spencer Pigot

(Rahal – Honda) 5 13º Josef Newgarden

(Penske – Chevy) 14º Felix Rosenqvist

(Ganassi – Honda) 15º Pato O’Ward

(McLaren SP – Chevy) (R) 6 16º Ed Carpenter

(Carpenter – Chevy) 17º Zach Veach

(Andretti – Honda) 18º Conor Daly

(Carpenter – Chevy) 7 19º Santino Ferrucci

(Coyne – Honda) 20º Jack Harvey

(Shank – Honda) 21º Oliver Askew

(McLaren SP – Chevy) (R) 8 22º Will Power

(Penske – Chevy) 23º Tony Kanaan

(Foyt – Chevy) 24º Dalton Kellett

(Foyt – Chevy) (R) 9 25º Simon Pagenaud

(Penske – Chevy) 26º FERNANDO ALONSO

(McLaren SP – Chevy) 27º James Davison

(Coyne – Honda) 10 28º Hélio Castroneves

(Penske – Chevy) 29º Charlie Kimball

(Foyt – Chevy) 30º Max Chilton

(Carlin – Chevy) 11 31º Sage Karam

(Dreyer & Reinbold – Chevy) 32º J. R. Hildebrand

(Dreyer & Reinbold – Chevy) 33º Ben Hanley

(DragonSpeed – Chevy)

LIGNE 1 : Un nom historique, un pilote historique et le seul vainqueur asiatique de l’histoire constituent la plus ancienne première ligne de l’Indy 500 depuis 1993. Marco a redonné la pole position au nom des Andretti 33 ans plus tard, la deuxième pour Andretti Autosport (Tony Kanaan – 2005), mais son principal objectif sera de surmonter la malédiction qui hante sa famille depuis la victoire de Mario en 1969, avec 69 tentatives ratées parmi les cinq membres de la famille qui ont couru ici. Scott Dixon, vainqueur de 2008, est à la recherche d’une deuxième victoire qui le placerait parmi les légendes et le mettrait sur la voie de son sixième titre en IndyCar, tandis que Takuma Sato, le premier Japonais en première ligne à Indianapolis, confiera son « No Attack, No Chance » pour donner à Bobby Rahal sa deuxième victoire en tant que propriétaire d’équipe, 16 ans après celle de Buddy Rice.

LIGNE 2 : Avec la meilleure position de départ pour un débutant en 7 ans (et un débutant européen depuis 1997), Rinus VeeKay, 19 ans, porte les espoirs des Pays-Bas de trouver le nouveau Arie Luyendyk, le seul pilote Chevrolet dans les quatre premières rangées. Il sera accompagné de deux vétérans qui savent déjà tout ce qu’Indianapolis a à offrir : Ryan Hunter-Reay, le vainqueur de 2014, Captain America, qui cherche à contrer le début de sa descente, et James Hinchcliffe, qui à Indianapolis a pris la pole position, a failli mourir et a été éliminé le jour du Bump. Tout, sauf l’insaisissable victoire.

LIGNE 3 : Avec un enthousiasme inhabituel et un rythme également hors du commun pour un rookie, Alex Palou affronte son premier Indy 500 en tant que pilote espagnol le plus rapide de l’histoire d’Indianapolis, et l’objectif de laisser une trace pour consolider sa position dans la catégorie pour l’avenir. Il sera rejoint par Graham Rahal, avec sa meilleure grille de départ en dix ans et sa meilleure chance d’imiter la victoire de Bobby en 1986, et par un Alexander Rossi qui, au cours de ses quatre 500 mètres en Indy, n’est jamais descendu en dessous de la septième place, assoiffé de la deuxième victoire qu’il a balayée l’année dernière.

LIGNE 4 : Ses débuts à Indianapolis ont été injustement courts. Colton Herta fera donc ses « débuts » dans la catégorie 500 avec une excellente voiture et après un solide début de saison. Gagner à 20 ans serait vraiment spécial… mais ce serait tout aussi spécial pour Marcus Ericsson, qui disposera d’une voiture avec un excellent rythme de course en tant que troisième membre de la puissante équipe Ganassi, et pour Spencer Pigot, qui participe cette année en tant que pilote supplémentaire pour le Team Rahal après avoir perdu sa place en IndyCar cet hiver.

LIGNE 5 : Il faut remonter à 2002 pour trouver le meilleur conducteur de Penske à ce point, et il n’y a personne d’autre dans les environs. Si « le Capitaine » a une chance de gagner dès sa première année en tant que meilleur chien dans l’ovale et dans la catégorie, c’est surtout grâce au champion en titre Josef Newgarden, deuxième meilleur Chevrolet de la grille, qui semble tenir ses cartes dans la circulation et cherche à atteindre le dernier cran de son record. Felix Rosenqvist tentera d’éliminer une fois pour toutes sa performance dangereuse dans l’ovale, et Pato O’Ward, qui ramène le Mexique sur la grille 15 ans plus tard après son élimination en 2019, dirigera les efforts de McLaren SP pour faire sa marque.

LIGNE 6 : Bien que cela se soit déjà produit à quelques reprises, il est rare de voir Ed Carpenter, le spécialiste de l’ovale du grill, qui a accumulé trois pôles et cinq lignes de front au cours des huit dernières années. Peut-être que le retour en arrière est la clé pour le natif de l’Indiana… Il est en tête de la première ligne 100% américaine depuis 2009, avec Zach Veach, le plus lent des six pilotes d’Andretti Autosport pour sa dernière année de contrat (bien qu’il ait été son meilleur départ en quatre participations), et Conor Daly, le « couteau suisse » de la grille, qui a pris la pole position dans l’Iowa il y a un mois avec une voiture Carlin, et qui aura aujourd’hui une voiture de l’équipe Carpenter pour voler dans le Brickyard.

LIGNE 7 : Santino Ferrucci éveille des passions, souvent retrouvées, même si son 2020 est passé jusqu’ici inaperçu, même dans l’ovale et à Indianapolis qui l’ont vu briller lors de sa première saison. Jack Harvey s’est encore plus distingué cette année, bien qu’il n’ait pas pu profiter de ses deux premières lignes, et qui a terminé pour la première fois dans le top 20 sur la grille de l’Indy 500 pour sa quatrième participation en tant que meilleur des trois pilotes britanniques. A l’extérieur, le seul rookie américain, Oliver Askew, tentera de profiter de l’inertie de son podium en Iowa et du bon rythme de course affiché pour des débuts fructueux.

LIGNE 8 : Deux grands champions partent de positions inconnues, la deuxième pire pour les deux. En fait, ce n’est qu’au cours de sa première année (2008) que Will Power ne s’est pas qualifié dans le top 9, bien qu’il n’ait jamais été en pole position ici. Il compense toute sa victoire de 2018, qui sera difficile à répéter, tout comme le vainqueur de 2013, un Tony Kanaan en pleine tournée de semi-retraite, qui est un vétéran de 45 ans avec une seule position

LIGNE 9 : Il est rare de trouver le vainqueur en titre de l’Indy 500 aussi loin sur la grille de départ (Arie Luyendyk a défendu sa victoire de 1998 en partant de la 28e place), mais c’est là qu’intervient un Simon Pagenaud que seules les prouesses de course de Penske peuvent faire monter en flèche. Il devrait être rejoint par Fernando Alonso, après un mois frustrant au cours duquel les premiers espoirs se sont transformés en déception. Aujourd’hui est le premier jour de sa carrière où il peut compléter la Triple Couronne, et qui sait si ce sera la seule, bien qu’en 84 ans un seul pilote ait gagné en partant de derrière la 20e place. À l’extérieur, l’Australien polyvalent James Davison passera de la course en stock-car sur le circuit, à la conduite d’une voiture ovale, avec la troisième voiture de Coyne.

LIGNE 10 : Un autre pilote qui pourrait également faire face à sa dernière danse est Hélio Castroneves, qui a l’occasion pour la onzième fois de rejoindre le club sélect des pilotes qui ont gagné 4 fois à Indianapolis (A. J. Foyt, Al Unser et Rick Mears) depuis sa pire position sur la longue grille. En leur faveur, le deuxième meilleur rythme de course parmi les Penske. Il sera rejoint par Charlie Kimball, beaucoup plus lent que son rythme actuel dans la voiture de l’équipe Foyt, et Max Chilton, qui revient après avoir été éliminé en 2019, mais pas beaucoup plus vite qu’à l’époque étant donné son refus de courir un autre ovale.

LIGNE 11 : Les deux pilotes Dreyer & Reinbold s’élancent de la dernière ligne, avec Sage Karam et J. R. Hildebrand, tous deux éternels promesses dues à des circonstances différentes. Le second fait suite à son accident dans le dernier virage de 2011 alors qu’il était en tête, qui l’accompagnera probablement tout au long de sa carrière. Une autre équipe à temps partiel, DragonSpeed, complète la grille de départ avec un Ben Hanley très décisif, mais avec une voiture pas du tout compétitive, et le seul objectif de terminer la course dans cette année difficile.