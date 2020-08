L’Indianapolis 500 dans une année typique est la finale de ce que l’on appelle communément le mois de mai dans les courses IndyCar. Le slogan de l’Indy 500 2020 devrait être «mieux vaut tard que jamais».

La chaîne de télévision de l’Indy 500 fait partie des rares aspects du plus grand spectacle de course qui n’ont pas changé après qu’IndyCar et Indianapolis Motor Speedway aient été contraints de reporter la course au milieu de la pandémie COVID-19. Désormais dans l’année 2 de son accord pour diffuser les courses IndyCar aux États-Unis, NBC diffusera dimanche la 104e édition de l’Indy 500.

L’heure de départ de l’Indy 500 2020 est indiquée à 13 h HE, mais la course ne prendra le drapeau vert qu’à 14 h 30 HE. Plus que tout autre événement dans le sport automobile, l’Indy 500 propose une gamme bourrée de cérémonies d’avant-course, qui peuvent toutes être vues sur NBC pendant le spectacle d’avant-course du réseau.

Marco Andretti s’est qualifié en pole pour l’Indy 500 2020, marquant la première fois qu’un Andretti a commencé cette course à l’avant depuis que son grand-père Mario l’a fait il y a 33 ans.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder la 104e exécution de l’Indy 500, y compris la chaîne de télévision et les options de diffusion en direct.

Sur quelle chaîne est diffusée l’Indy 500 aujourd’hui?

Course: 104e Indianapolis 500 à Indianapolis Motor SpeedwayDate: Dimanche 23 aoûtHeure de début: 13 h HE (14 h 30 HE drapeau vert)chaîne TV: NBCDirect: NBC Sports Gold | fuboTV

NBC Sports est le siège exclusif de la série IndyCar aux États-Unis pour la deuxième année consécutive, ce qui signifie que l’Indy 500 2020 sera diffusé sur le réseau câblé de diffusion NBC. L’Indy 500 avait été diffusé sur ABC pendant 54 années consécutives avant que NBC n’obtienne les droits exclusifs de la série avec un contrat de trois ans en 2019.

Vous trouverez ci-dessous les 40 principaux marchés de la télévision aux États-Unis et la filiale locale de NBC pour chacun.

Marché

Chaîne de télévision NBC (numérique)

New York 4 (36) Los Angeles 4 (36) Chicago 5 (29) Philadelphie 10 (34) Dallas-Ft. Vaut 5 (24) San Francisco / Bay area 11 (12) Washington DC 4 (48) Houston 2 (35) Boston 15 (43) Atlanta 11 (10) Phoenix 12 (12) Tampa / St. Pétersbourg 8 (7) Seattle 5 (48) Détroit 4 (45) Minneapolis-St. Paul 11 ​​(11) Miami 6 (31) Denver 9 (9) Orlando 2 (11) Cleveland 3 (17) Sacramento 3 (35) Charlotte 36 (22) Portland 8 (8) Saint-Louis 5 (35) Pittsburgh 11 ( 23) Baltimore 11 (11) Raleigh-Durham 5 (48) Nashville 4 (10) San Diego 39 (40) Salt Lake City 5 (38) San Antonio 3 (16) Kansas City 41 (36) Columbus 4 (14) Milwaukee 4 (28) Cincinnati 5 (35) Las Vegas 3 (22) Jacksonville 12 (13) Oklahoma City 4 (27) La Nouvelle-Orléans 6 (43) Memphis 5 (5) Buffalo 2 (33)

L’équipe principale de diffusion IndyCar de NBC Sports, composée de Leigh Diffey (play-by-play), Townsend Bell (analyste) et Paul Tracy (analyste), convoquera la 104e Indy 500 annuelle.

Mike Tirico dirigera la couverture pré-course de NBC depuis l’Indianapolis Motor Speedway, et pour la deuxième année consécutive, il obtiendra l’aide de la pilote IndyCar à la retraite Danica Patrick.

« Mon premier Indy 500 l’an dernier a dépassé mes attentes très élevées à tous égards », a déclaré Tirico dans un communiqué. «Bien que la course de cette année se déroulera dans des circonstances sans précédent, j’ai hâte de revenir à Indy. Je suis convaincu que notre équipe du Brickyard offrira aux téléspectateurs une expérience visuelle aussi excitante que possible.

« Je suis également ravie que Danica Patrick soit de nouveau avec nous cette année. Nous avons passé un très bon moment en mai dernier et nous avons hâte de ramener Indy à la maison pour les téléspectateurs. »

NBC montrera toutes les célèbres festivités d’avant-course de l’Indy 500 à partir de 13 h HE avant que le drapeau vert ne tombe peu après 14 h 30 HE.

Calendrier Indianapolis 500 2020

Le programme complet de l’Indy 500 comprend techniquement sept séances d’essais et deux jours de qualification, qui ont tous été terminés avant l’événement principal de dimanche.

Les six premières séances d’essais ont eu lieu du mercredi 12 août au dimanche 16 août. Ces qualifications ont été intégrées à cet horaire les 15 et 16 août. La dernière séance d’essais avant l’Indy 500, également connue sous le nom de Carb Day, a eu lieu le vendredi 23 août.

Ce qui met en place une longue matinée et un début d’après-midi d’attente le dimanche 23 août avant que le 104e Indianapolis 500 ne prenne le drapeau vert à 14h30 HE sur NBC. Vous trouverez ci-dessous le programme complet du jour de la course.

Temps

un événement

chaîne TV

7 h HE Ouverture du garage IMS – 8 h HE Les équipes aux stands – 10 h 45 HE Inspection avant la course – 12 h 40 HE Voitures poussées sur la grille – 13 h HE Les cérémonies d’avant-course commencent NBC 13 h 47 HE Présentation des pilotes NBC 14 h 06 HE Formation de la grille NBC 14 h 09 HE Invocation et hymne national NBC 14 h 23 HE Commande de démarrage des moteurs NBC 14 h 30 HE Drapeau vert pour l’Indy 500 (200 tours) NBC 17 h 30 HE ( est.) Drapeau à damier NBC

Comment regarder l’Indy 500 en direct en ligne

Toutes les courses IndyCar en 2020, y compris l’Indy 500, peuvent être diffusées en direct via des téléphones, des tablettes et d’autres appareils sur NBCSports.com et sur l’application NBC Sports avec authentification. Cela devrait être la méthode préférée pour ceux qui ont un abonnement au câble ou au satellite mais qui ne sont pas devant un téléviseur.

Toutes les courses IndyCar 2020 et les séances d’entraînement / de qualification peuvent également être diffusées en direct sur IndyCar Pass de NBC Sports Gold pour 54,99 $ par an.

Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement au câble ou au satellite, il existe cinq principales options de streaming OTT TV qui proposent NBC – Sling, Hulu, YouTubeTV, fuboTV et AT&T Now. Sur les cinq, Hulu, YouTubeTV et fuboTV offrent des options d’essai gratuites.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chacun d’eux.

Diffusions radio Indy 500

Il y a quatre façons d’écouter la couverture radio nationale de l’Indy 500 2020. Toutes les stations commenceront la couverture de la course à 13 h HE dimanche.

Voici les options:

Pennzoil IndyCar Radio NetworkSirius canal 211XM canal 205Canal Internet 205

Le public local d’Indianapolis aura quatre options supplémentaires pour écouter la course sur les stations de radio – 93,5 FM, 107,5 FM, 93,1 FM et 1070 AM. Les 93,5 et 107,5 offriront une couverture avant la course (à partir de 8 h HE) et après la course (se terminant à 21 h HE).