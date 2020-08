L’une des trilogies les plus palpitantes de l’histoire de l’Ultimate Fighting Championship arrivera à sa conclusion samedi.

Le champion en titre des poids lourds Stipe Miocic (19-3, 15 KOs) et l’ancien champion Daniel Cormier (22-1-2, 10 KOs) détermineront une fois pour toutes à l’UFC 252 qui est le meilleur combattant entre eux. Si leur match de trilogie ressemble à leurs combats précédents, qui se sont tous deux terminés par des KO, alors les fans de combat sont prêts à tout un spectacle samedi.

Miocic va-t-il enfin défendre son titre contre Cormier après avoir regagné sa ceinture à l’UFC 241, ou le challenger va-t-il à nouveau prendre le contrôle de la ceinture des poids lourds?

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour le savoir: chaîne de télévision, options de diffusion en direct, heure de début et plus encore pour l’UFC 252.

PLUS: Bundle UFC 252 avec un plan annuel ESPN + pour économiser plus de 25%

Sur quelle chaîne est UFC 252 ce soir?

Chaîne TV: ESPN, ESPN déporteDirect: Passe de combat UFC, ESPN +

Les téléspectateurs ont plusieurs options pour regarder l’UFC 252, du moins dans les premiers combats préliminaires et préliminaires. ESPN et ESPN Deportes couvriront les premiers combats préliminaires à partir de 19 heures; les téléspectateurs peuvent également diffuser ces combats avec UFC Fight Pass et ESPN +. Une fois que l’événement passe aux préliminaires, les téléspectateurs peuvent regarder via ESPN, ESPN Deportes et ESPN +. La carte principale sera diffusée exclusivement sur ESPN +.

À quelle heure commence le combat Miocic contre Cormier 3?

Premiers préliminaires: 19 h HEPréliminaires: 20 h HECarte principale: 22 h HE

La carte principale de l’UFC 252 devrait commencer à 22 h HE, bien que Miocic et Cormier ne se battront probablement que beaucoup plus tard; la carte principale se compose de cinq événements, dont le dernier sera Miocic-Cormier.

Combien coûte l’UFC 252 en PPV?

Prix ​​(pour les abonnés actuels): 64,99 $Prix ​​(avec forfait d’abonnement annuel): 84,98 $

Le montant du pay-per-view UFC 252 est de 64,99 $ pour les abonnés actuels à ESPN +, ce qui nécessite un abonnement préexistant. Quiconque souhaite regarder Miocic vs Cormier doit également payer pour un abonnement à ESPN +, qui propose plusieurs options de regroupement, dont 84,98 $ pour voir le combat et un accès d’un an à ESPN + – une diminution de 25% pour les abonnements ESPN + normaux.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les différentes options de tarification et de regroupement avec la plateforme ESPN +.

Les prix dans le monde varient selon la région et la plate-forme.

Carte de combat UFC 252

Préliminaires

Undercard Kai Kamaka contre Tony Kelley Undercard Chris Daukaus contre Parker Porter Undercard Ashley Yoder contre Livinha Souza Undercard TJ Brown contre Danny Chavez Undercard Felice Herrig contre Virna Jandiroba Feature Jim Miller contre Vinc Pichel

Carte principale

Undercard John Dodson contre Merab Dvalishvili (poids coq) Undercard Herbert Burns contre Daniel Pineda (poids plume) Undercard Junior Dos Santos contre Jairzinho Rozenstruik (poids lourd) Co-Main Sean O’Malley contre Marlon Vera (poids coq) Main event Stipe Miocic ( C) contre Daniel Cormier