La finale de la Ligue des champions 2020, comme elle le fait si souvent, amènera certains des meilleurs jeunes talents du football au premier plan mondial lorsque le Bayern Munich rencontrera le PSG dimanche.

Les fans occasionnels du sport qui se familiarisent toujours avec les meilleurs meneurs de jeu européens seront traités avec l’excellence de l’arrière gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, âgé de 19 ans, et de l’attaquant du PSG Kylian Mbappe, âgé de 21 ans. Il y aura également beaucoup de grands vétérans de la scène, dont Robert Lewandowski, Neymar et Thiago Silva.

Il s’agit de la toute première apparition du PSG en finale de la Ligue des champions; Le Bayern Munich a atteint le match pour le titre européen à 11 reprises.

Le Bayern Munich est arrivé à la finale en battant Chelsea, Barcelone et Lyon en huitièmes de finale. Le PSG, quant à lui, a dépassé Dortmund, Atalanta et RB Leipzig.

Voici un guide complet pour regarder la finale de la Ligue des champions aux États-Unis, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision pour PSG vs Bayern Munich.

PLUS: Regardez certains matchs de la Ligue des champions sur fuboTV (essai de 7 jours)

Sur quelle chaîne se déroule la finale de la Ligue des champions aux États-Unis?

Chaîne TV: Univision (langue espagnole)

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich ne sera pas retransmise en direct sur le câble aux États-Unis. Au lieu de cela, la seule façon de regarder le match en direct est de le diffuser sur CBS All Access ou si vous avez Univision, une chaîne en espagnol qui n’est disponible que sur certains marchés américains.

Pour ceux qui ne craignent pas d’attendre, le CBS Sports Network diffusera une rediffusion à 21 h HE.

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

PSG vs Bayern Munich 15 h HE Univision CBS All Access / fuboTV

À quelle heure commence le PSG vs Bayern?

La finale de la Ligue des champions 2020 entre le PSG et le Bayern Munich débutera à 15 h HE depuis l’Estadio do Sport de Lisbonne, au Portugal.

Diffusion en direct de la Ligue des champions pour PSG contre Bayern

CBS diffusera la finale de la Ligue des champions exclusivement sur son site de streaming, CBS All Access. Les abonnements commencent à 5,99 $ et les utilisateurs peuvent annuler à tout moment. Ou vous pouvez opter pour fuboTV, qui offre un essai gratuit de 7 jours aux nouveaux utilisateurs.

Vous trouverez ci-dessous les appareils sur lesquels CBS All Access peut être diffusé:

AndroidiPhoneiPadApple TVGoogle ChromecastAmazon FireTVLGPlayStation 4Xbox OneRokuSamsungVisioXfinity