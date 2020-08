La NBA a ajouté un nouvel élément aux éliminatoires de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui a raccourci la saison.

La règle à l’approche des matchs de classement était que si une équipe dans une conférence terminait quatre matchs ou moins en dehors de la tête de série n ° 8, elle aurait l’occasion d’atteindre les séries éliminatoires via un tournoi de play-in. Aucun scénario de ce genre ne s’est produit dans la Conférence Est, mais dans la Conférence Ouest, nous avons une (brève) série entre les Trail Blazers et les Grizzlies.

Cette série pourrait durer un seul match si les Trail Blazers sont capables de gagner samedi après-midi. Mais si les Grizzlies gagnent, la série passe à un deuxième et dernier match dans lequel le gagnant peut gagner une place en séries éliminatoires. Cela le couvre essentiellement, mais nous expliquons la situation dans son ensemble plus en détail ici.

Les fans de la NBA pourront profiter de cette courte série entre les Trail Blazers et les Grizzlies avant le début officiel des éliminatoires de la NBA le lundi 17 août.

Sur quelle chaîne Trail Blazers vs Grizzlies est-il disponible?

Date: Samedi 15 aoûtChaîne TV: abcDirect: Visionner ESPN | NBA League Pass | fuboTV

Le premier match entre les Trail Blazers et les Grizzlies sera diffusé à la télévision sur ABC. Cependant, si vous préférez diffuser, ce jeu sera également disponible sur l’application WatchESPN d’ESPN. Si cette série passe à un deuxième match, le match 2 sera diffusé sur ESPN.

Mike Breen, Mark Jackson et Lisa Salters seront à l’appel.

Heure de début des Trail Blazers vs Grizzlies

Date: Samedi 15 aoûtHeure de début: 14 h 30 HE

Le match de play-in entre les Trail Blazers et les Grizzlies a un début d’après-midi intéressant à 14h30 HE ou 11h30 PT. Si cette série va à un match 2, le deuxième match commencera à 16h30 HE dimanche.

Trail Blazers contre Grizzlies en direct

Si vous avez un abonnement ESPN Plus ou un identifiant de fournisseur de câble, vous pourrez regarder l’un ou l’autre des matchs via l’application WatchESPN. L’application WatchESPN est accessible via la plupart des appareils TV ainsi que des appareils mobiles, tels que votre smartphone ou votre tablette.

Cependant, si vous n’avez pas accès à ESPN, vous pourrez peut-être regarder d’une autre manière. Il existe quatre principales options de streaming OTT TV qui proposent ESPN: fuboTV, Sling, Hulu et YouTubeTV. Des quatre, fuboTV, Hulu et YouTubeTV offrent des options d’essai gratuites.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chacun d’eux.

Calendrier des tournois de play-in NBA

Le programme des séries Trail Blazers et Grizzlies va être court. Il n’y a qu’un seul match prévu pour le moment, avec un deuxième match à venir uniquement si Memphis est capable de gagner samedi. Le deuxième match, si nécessaire, aurait lieu le lendemain dimanche.

Le vainqueur de cette série accédera au premier tour et jouera mardi contre les Lakers.

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

Match 1 Samedi 15 août 14 h 30 HE ABC Game 2 * Dimanche 16 août 16 h 30 HE ESPN

*si nécessaire