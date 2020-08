Les propriétaires de football Fantasy espèrent ne jamais avoir à s’inquiéter des menottes de retour. Idéalement, vos sélections de premier tour de Christian McCaffrey ou Dalvin Cook ou Saquon Barkley restent en bonne santé toute la saison, mais il y aura toujours des blessures RB, et dans ce cas, une stratégie de repêchage solide consiste à sélectionner la sauvegarde de vos meilleurs porteurs de ballon. Vous avez entendu parler de certains d’entre eux, comme Latavius ​​Murray, Alexander Mattison et Kareem Hunt. D’autres, comme Reggie Bonnafon et Ryquell Armstead, pourraient être nouveaux pour vous (et pourraient être des micros et des traverses incontournables plus tard dans l’année). Quoi qu’il en soit, si vous avez investi une grande partie de votre capital de draft fantastique dans des RB, il y a du mérite à les menotter.

Dans une saison qui pourrait également être gâchée par des absences inattendues dues au COVID-19, les demi-offensifs pourraient s’avérer plus importants que jamais. Tout RB qui est contraint de prendre ses fonctions est une priorité de dérogation, donc si vous les avez inscrits à l’avance, cela peut faire toute la différence entre une apparition en séries éliminatoires et le support de consolation.

Cette saison, nous avons effectué deux sauvegardes en profondeur (et parfois trois) sur notre tableau des menottes, en nous attendant à ce qu’il y ait parfois plus de remaniement des cartes de profondeur à court préavis que par le passé. Comme toujours, nous mettrons à jour cette page tout au long de la saison, elle devrait donc rester une ressource pour vous du jour du repêchage jusqu’à votre championnat de football fantastique.

Menottes RB Fantaisie 2020

Équipe

Entrée

Passer les menottes

Deux profonds

Arizona Cardinals Kenyan Drake Chase Edmonds Eno Benjamin Atlanta Falcons Todd Gurley Ito Smith B. Hill / Q. Ollison Baltimore Ravens Mark Ingram JK Dobbins J. Hill / G. Edwards Buffalo Bills Devin Singletary Zack Moss TJ Yeldon Panthers de la Caroline Christian McCaffrey Reggie Bonnafon Jordan Scarlett Ours de Chicago David Montgomery Tarik Cohen Cordarrelle Patterson Cincinnati Bengals Joe Mixon Giovani Bernard T. Williams / S. Perine Cleveland Browns Nick Chubb Kareem Hunt Dontrell Hilliard Dallas Cowboys Ezekiel Elliott Tony Pollard R. Dowdle / D. Anderson Denver Broncos Melvin Gordon Phillip Lindsay Royce Freeman Detroit Lions K. Johnson / D. Swift Bo Scarbrough Ty Johnson Packers de Green Bay Aaron Jones Jamaal Williams AJ Dillon Houston Texans David Johnson Duke Johnson Buddy Howell Colts d’Indianapolis Marlon Mack Jonathan Taylor N. Hines / J. Wilkins Jacksonville Jaguars Leonard Fournette Ryquell Armstead Chris Thompson Kansas City Chiefs Clyde Edwards-Helaire Darrel Williams Darwin Thompson Las Vegas Raiders Josh Jacobs Jalen Richard Lynn Bowden Jr. Los Angeles Chargers Austin Ekeler Justin Jackson Joshua Kelley Los Angeles Rams Cam Akers Darrell Henderson Malcolm Brown Miami Dauphins Jordan Howard Matt Breida P. Laird / M. Gaskin Minnesota Vikings Dalvin Cook Alexander Mattison Mike Boone Patriots de la Nouvelle-Angleterre S. Michel / J. White Lamar Miller Damien Harris Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara Latavius ​​Murray T. Montgomery / D. Washington New York Giants Saquon Barkley Dion Lewis Wayne Gallman New York Jets Le’Veon Bell Frank Gore La’Mical Perine Philadelphia Eagles Miles Sanders Boston Scott Corey Clement Pittsburgh Steelers James Conner A. McFarland / B. Snell Jr. UNE. Gibson Peyton Barber