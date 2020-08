Tammy Abraham a évalué sa saison et celle de Chelsea (Photo: .)

Tammy Abraham insiste sur le fait que Chelsea a connu une saison «phénoménale» malgré ses récentes défaites en finale de la FA Cup et en Ligue des champions et a salué Robert Lewandowski comme le «meilleur attaquant du monde».

Chelsea a largement impressionné lors de la première saison de Frank Lampard, terminant quatrième de la Premier League, atteignant la finale de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mais cela aurait pu être beaucoup mieux pour les Bleus, qui ont perdu 2-1 contre Arsenal lors de la finale de Wembley et ont ensuite subi une humble défaite 7-1 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Malgré cela, Abraham a été encouragé par sa campagne et celle de Chelsea. Le joueur de 22 ans a terminé la saison 2019-20 avec 19 buts.

«Ce fut une saison phénoménale pour moi et les gars», a déclaré Abraham au site Web de Chelsea. «Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure saison.

«J’ai eu quelques problèmes ici et là, mais je suis sorti plus fort et maintenant je dois me préparer pour la saison prochaine et bien commencer et bien finir. C’est mon objectif. Je dois relever la barre et repartir.

Abraham a salué l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski (Photo: .)

«C’est le Chelsea Football Club. Il y aura toujours des normes élevées et de la concurrence. Je dois me battre pour ma place, ça ne sera jamais facile.

«Cela n’a jamais été facile au début de cette saison, mais j’ai intégré l’équipe et c’est ce que je dois continuer à faire.»

La légende polonaise Lewandowski a marqué ses 52e et 53e buts de la saison alors que le Bayern a battu Chelsea 4-1 samedi pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Et Abraham pense que le joueur de 31 ans est le «meilleur attaquant du monde» et dit qu’il est un joueur qu’il admire.

«Pour moi, il est le meilleur attaquant du monde en ce moment, et c’est le niveau que je dois atteindre et m’améliorer. C’est ce à quoi j’aspire », a ajouté Abraham.

«Venir ici et jouer contre lui est une excellente courbe d’apprentissage, une expérience formidable pour moi.

«Pour la saison prochaine et au-delà, je dois me construire pour atteindre ces niveaux élevés.»

