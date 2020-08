Les Rangers du Texas et les Padres de San Diego reprennent leur série de quatre matchs à domicile et à domicile mercredi soir avec un match de leurs partants n ° 1 respectifs au Petco Park de San Diego.

Chris Paddack (2-2, 4,91 ERA) partira pour les Padres contre Lance Lynn des Rangers (3-0, 1,11).

Mais la paire de droitiers lanceurs durs et les deux victoires consécutives des Padres au Globe Life Field à Arlington, au Texas, prennent jusqu’à présent une place arrière dans la série.

Tout le monde parlait encore des «règles non écrites» du baseball mardi après que l’arrêt-court des Padres, Fernando Tatis Jr., ait frappé un circuit du Grand Chelem sur un terrain de 3-0 lundi soir, les Padres menaient déjà 10-3.

Presque tout le monde dans le baseball avait exprimé une opinion mercredi matin, y compris les membres du Temple de la renommée Johnny Bench et Reggie Jackson, qui se sont fermement prononcés en faveur de Tatis, le joueur de 21 ans qui mène les ligues majeures des circuits (11). et RBI (28).

Et les conséquences du débat ont entraîné des suspensions pour le manager des Rangers Chris Woodward et le lanceur de relève Ian Gibaut, qui a jeté derrière Manny Machado avec le premier lancer après le grand chelem de Tatis et le retour en arrière qui a suivi.

La question sur la table: Tatis aurait-il dû basculer sur l’offre 3-0 de Juan Nicasio?

« Je ne frappe pas mon poing sur la table en disant que c’était absolument horrible », a déclaré Woodward lors de sa séance médiatique d’avant-match mardi. « Je pensais juste que ça allait juste au-delà de la ligne. Mais je ne sais pas exactement quelles sont les lignes. Je trouve juste drôle qu’ils viennent à moi comme de la vieille école. »

Woodward parlait avant d’apprendre la suspension d’un match qu’il a reçue et purgée par la suite mardi. Gibaut fait appel de la suspension de trois matchs qu’il a tirée pour avoir jeté derrière Machado, et il a lancé une manche sans but mardi.

« Nous ne voulons pas prendre les choses en main comme ça », a déclaré Woodward à propos de la réaction de Gibaut. « De toute évidence, je comprends cela. C’est un jour et un âge différents. À l’époque, c’était acceptable, mais la MLB a clairement indiqué que ce n’est pas le cas. Faisons le meilleur en éliminant (le frappeur). C’est le message le plus important. Je vais envoyer aujourd’hui. Au lieu de riposter, essayons de faire sortir l’enfant ou de faire sortir cette équipe. «

Le manager des Padres Jayce Tingler, qui faisait partie du staff de Woodward l’année dernière, n’était pas en faveur du swing de Tatis – et il a même mis un signe indiquant que l’arrêt-court avait manqué. Tinger a également été déçu de la réaction de Gibaut.

« Certainement pas OK », a déclaré Tingler lors de sa séance médiatique mardi matin. « Je ne m’y attendais pas. Tout ce truc est fatigué, lancer sur les joueurs et jeter derrière eux. C’est juste fatigué. La MLB a été très catégorique dès le départ que cela ne sera pas toléré. »

Il n’y a pas eu d’autres incidents mardi, bien que les Padres aient montré pourquoi Tatis s’éloignait avec une avance de sept points. Ils ont mené 6-0 tôt mardi et ont gagné 6-4, obtenant la finale avec le point égalisateur.

Paddack devait initialement affronter les Rangers au Texas mardi, mais il a été repoussé pour avoir une journée de repos supplémentaire. Il a abandonné six points (tous sauf un sur trois circuits), six coups sûrs et une marche en trois manches au Dodger Stadium jeudi. Paddack a abandonné 12 points et six circuits au cours de ses trois derniers départs couvrant 14 2/3 manches. Il affrontera les Rangers pour la première fois de sa carrière.

Pendant ce temps, Lynn est partie à l’un des meilleurs départs dans les ligues majeures. En cinq départs, le vétéran de 6 pieds 5 pouces et 250 livres a abandonné cinq points (quatre mérités) sur 12 coups sûrs et 12 marches avec 36 retraits au bâton en 32 manches 1/3. Il vient de terminer une saison de 16 victoires au cours de laquelle il a eu une MPM de 3,67 et 246 retraits au bâton en 33 départs et 208 1/3 de manches.

Lynn a fait sept départs en carrière contre les Padres, produisant un record de 3-3, une MPM de 3,00 et un WHIP de 1,33 en 42 manches.

– Médias au niveau du champ