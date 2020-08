Si 2020 avait été une année habituelle, le 8 août aurait marqué la clôture des Jeux olympiques de Tokyo. Et si cela avait été une année ordinaire, Roger Federer aurait lui aussi joué aux Jeux après avoir raté l’édition précédente à Rio de Janeiro, en 2016.

Mais comme rien de 2020 n’est habituel, non seulement les Jeux olympiques ont été repoussés jusqu’en 2021, mais les problèmes de genou de Federer l’ont également contraint à quitter jusqu’en 2021. Ce léger parallèle entre les deux dernières années olympiques de la Suisse est un peu plus nuancé vu du point de vue de ses années olympiques de 2008 et 2012.

Ce sont les deux années qui ont marqué les efforts de médaille de Federer lors de l’événement quadriennal. Rétrospectivement, les lauriers de Federer au cours de chacune de ces deux années sont venus dans des circonstances différentes vis-à-vis du positionnement de sa carrière.

Et pourtant, ceux-ci l’ont redéfini en tant que joueur qui avait obtenu une première en son genre, malgré ses autres résultats réussis.

Retour sur le parcours olympique de Roger Federer en 2008 et 2012

Dans le cas de 2008, le succès a été un échec autant qu’un succès pour le natif de Bâle.

La domination qu’il avait exercée sur le match était perçue comme étant en déclin. Parmi ses autres défaites, ses défaites à Roland-Garros et à la finale de Wimbledon contre Rafael Nadal ont ajouté un poids substantiel à cette croyance. Où, aujourd’hui, ces matchs sont considérés comme les jalons de l’âge adulte de l’Espagnol; ces deux finales reflétaient également le relâchement de la prise de pied de Federer au sommet du tennis.

Ce relâchement de l’emprise a surmonté son symbolisme et est devenu une réalité lorsque Federer a dû concéder son monde non. 1 classement à Nadal après 237 semaines consécutives. Federer a remporté sa médaille d’or en double masculin – en partenariat avec Stan Wawrinka – aux Jeux de 2008 à Pékin alors qu’il était secoué par cette vague d’incertitude.

Il y avait aussi quelques précédents olympiques qui l’avaient amené à ses troisièmes Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004, lors de ses deux premières apparitions olympiques, le 20 fois champion de Chelem a dû se passer d’un podium.

En 2008, pour ces raisons et aussi parce qu’il était le porte-drapeau de la Suisse lors de la cérémonie d’ouverture – qui était le jour de son anniversaire, le 8 août – la volonté de Federer de remporter une médaille dans le tournoi quadriennal était au premier plan.

Rétrospectivement, sa défaite en simple lui a également servi d’élan pour remporter sa première médaille aux Jeux. En quart de finale en simple, James Blake a remporté son premier – et unique – match contre les Suisses en deux sets.

Sachant qu’il n’avait plus d’occasions en simple, la concentration déterminée de Federer et Wawrinka en double leur a permis de contrarier les Bryans en demi-finale – en sets consécutifs – et de remporter un match à quatre contre l’équipe suédoise de Thomas Johansson et Simon Aspelin en finale. .

Le duo suisse a atteint la première place du podium et ce faisant, Federer avait retrouvé son moral. Quelques semaines plus tard, le Suisse a poursuivi cet élan de confiance – malgré quelques tracas – jusqu’à son cinquième titre à l’US Open.

Quatre ans plus tard, en 2012, la carte professionnelle de Federer avait suivi différents parcours avant de se diriger vers Londres pour les Jeux cette année-là. Contrairement à 2008, Federer n’a pas eu beaucoup de pression sur lui concernant une médaille olympique.

Bien qu’il ait conscience de ne pas avoir réussi à remporter une médaille en simple, pour une fois il ne l’a pas laissé devenir une distraction. Son jeu à Wimbledon, où il avait atteint certains des sommets de sa carrière, l’a également aidé à entrer dans le tournoi.

L’un d’eux était arrivé cette même année au même endroit, quelques jours plus tôt, quand il a égalé le record de Pete Sampras en sept championnats. Cette victoire avait contribué à atténuer les autres résultats décevants de Federer sur la tournée jusqu’à ce moment.

En ce qui concerne uniquement les Jeux olympiques, il semblait également que c’était le talisman qui ne le laisserait pas rester longtemps les mains vides. Son bégaiement contre le Colombien Alejandro Falla lors de son premier tour en simple a presque fait des succès de Federer Wimbledon une ironie avec la construction des Jeux olympiques.

Mais tous ses tours suivants jusqu’aux demi-finales étaient des joueurs francs, menant à la démonstration qui devait être la finale avant la finale pour déterminer le lauréat de la médaille d’or. La dernière fois que Federer avait atteint les demi-finales des Jeux olympiques – en 2000 – il avait terminé du côté des perdants du filet, face à l’Allemand Tommy Haas.

Plus tard, lors du barrage pour la médaille de bronze, Federer a terminé quatrième contre le Français Arnaud di Pascuale, qui a remporté la médaille de bronze après un trio durement joué. Il n’avait fallu qu’une douzaine d’années à Federer pour se rendre à une autre demi-finale aux Jeux olympiques.

Et cette fois, Federer a joué comme s’il avait tout à perdre contre l’Argentin Juan Martin del Potro lors de cet avant-dernier tour. Ne voulant rien laisser d’illimité cette fois, Federer a canalisé tous les échecs et frustrations de ses années précédentes et a laissé le gazon les absorber à chaque coup de balle.

Le jeu intraitable de Del Potro signifiait que dans les dernières étapes du match, Federer fonctionnait à la vapeur, mais c’était l’un de ces matches où la volonté de ce dernier se substituait à son corps. La volonté de Federer l’a également conduit jusqu’à la finale, où il remporterait assurément une médaille, vainqueur ou autre.

L’éventualité de lui gagner la médaille d’argent, alors, a complété le cercle olympique de Federer, à juste titre au All England Club. Huit ans plus tard, repenser à ces matchs de Roger Federer semble assez inhabituel.

Mais dans une année mouvementée, il y a quelque chose de tellement habituel à revivre ses coups d’État comme s’il vivait librement dans une bulle impénétrable. Crédit photo: Open d’Australie

