Ancien joueur de tennis italien Adriano Panatta Il a donné quelques mots à Il Foglio, où il a parlé de toute l’actualité du monde du tennis et plus précisément de l’US Open, un tournoi qui débutera dans deux semaines et où de nombreux joueurs ont décidé de ne pas jouer le tournoi en raison du risque d’être infecté par le coronavirus. Panatta lui-même a montré son opinion sur la question.

-L’Italien dit clairement que s’il jouait au tennis en ce moment, il ne se rendrait pas aux États-Unis pour jouer les tournois de Cincinnati et de l’US Open:

« Si je jouais au tennis aujourd’hui, je ne serais pas allé à New York pour jouer les deux tournois nord-américains. Mon opinion est que jouer à l’US Open cette année est vraiment fou. Évidemment, tout le monde est libre de faire ce qu’il veut, mais De mon point de vue, il n’y a pas de conditions minimales pour aller sur le terrain avec la sérénité appropriée pour affronter un tournoi de ces caractéristiques ».

-Comprendre la décision de Rafael Nadal de ne pas voyager pour éviter de prendre des risques et de se blesser:

« Je comprends Rafa. Je suppose qu’il y a beaucoup de joueurs de tennis qui ne se sentent pas à leur meilleur pour jouer un tournoi aussi exigeant que l’US Open après une trop longue pause. Dans certains cas, une grande prudence est nécessaire pour ne pas tomber dans le risque de se blesser et rater des tournois dans les prochains mois. «

-Panatta parle des limites du tournoi par rapport aux éditions précédentes:

« Les limites de ce tournoi rendent cette édition moins fascinante et probablement moins significative. L’US Open a toujours été un tournoi très important sur le calendrier, mais avec autant d’absences, il est normal que les joueurs de deuxième rangée voient une opportunité unique. pour gagner son premier Grand Chelem. Nous n’avons pas vu un Grand Chelem comme celui-ci depuis longtemps. Je me souviens qu’en 1973, avec 80 autres des meilleurs joueurs de l’époque, nous avons décidé de boycotter le tournoi de Wimbledon en raison de la suspension de Nikola Pilic par le Fédération yougoslave « .

-Options pour les Italiens à l’US Open:

« Berrettini est un excellent joueur avec de grandes compétences techniques et athlétiques. Vous ne pouvez pas être parmi les dix meilleurs joueurs du monde si vous ne le méritez pas. Avec lui, nous avons Sonego, Sinner, Mager, Travaglia, Seppi, Caruso, Cecchinato à New York. et Lorenzi. Dommage que nous ne puissions pas avoir Fognini qui continue de se remettre de ces problèmes de cheville. Notre représentation est valable et j’espère qu’elle est respectée », a conclu l’ancien numéro quatre mondial.