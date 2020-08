N ° mondial 3 Dominic Thiem se prépare pour la reprise de la saison à New York, entrant à Cincinnati et à l’US Open. L’Autrichien a participé à de nombreux matchs d’exhibition au cours des deux derniers mois, remportant la majorité de ceux-ci et façonnant sa forme avant les premières rencontres officielles ce mois-ci.

Thiem devrait être parmi les favoris à New York, sans Rafael Nadal et Roger Federer dans le tirage au sort, cherchant le premier titre majeur après avoir perdu les trois finales. Parlant de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Thiem a évoqué sa première finale majeure à Roland Garros 2018, face au roi d’argile Rafael Nadal dans ce qui a été son plus grand défi en carrière.

Le jeune Autrichien avait battu Novak Djokovic en demi-finale, établissant le choc ultime avec le dix fois champion à Paris. Cela s’est avéré être une mission impossible pour Dominic, Nadal marquant un triomphe 6-4, 6-3, 6-3 en deux heures et 43 minutes pour défendre le titre et rester numéro un mondial.

1. Il s’agissait de la 11e couronne de Roland Garros pour Rafa en 14 apparitions, et de sa 17e couronne majeure au général, à trois derrière Roger Federer. Thiem était le seul joueur à avoir battu Rafa sur terre battue en 2017 et 2018, mais il n’a pas réussi à créer un autre bouleversement sur la scène la plus importante, incapable de suivre le rythme de Nadal et de remporter le premier titre majeur.

Rafa avait remporté 86 des 88 matchs disputés à Paris depuis 2005, marquant le 111e triomphe dans le meilleur des cinq rencontres sur terre battue sur 113 essais! C’était la 14e saison avec au moins un titre majeur pour Rafa, devenant le troisième plus vieux champion de Paris à l’ère Open derrière Andres Gimeno et Ken Rosewall, qui était là pour lui remettre le trophée.

De plus, Rafa est devenu le seul joueur de l’ère Open avec 11 titres dans trois tournois différents après avoir conquis Monte Carlo, Barcelone et Roland Garros ce printemps pour étendre sa domination sur terre battue qui durait depuis 13 ans.

Lors de sa première finale majeure, Dominic Thiem s’est incliné face à Rafael Nadal à Paris 2018.

L’Espagnol a servi à 68% et a été solide comme un roc dans ses matchs, dominant sur le premier service et gardant le deuxième suffisamment en sécurité pour faire face à seulement trois points de rupture dans tout le choc, se brisant une fois.

L’Espagnol avait plus de gagnants que d’erreurs directes, contrôlant le rythme et obligeant Thiem à opter pour des tirs et des lignes risqués, ce qui a attiré plus de 40 erreurs directes. Dominic a servi en dessous de 60% et a dû jouer contre 17 occasions de pause, mettant une pression encore plus importante sur ses épaules dans le match le plus important de sa carrière.

Nadal en a converti cinq, plus que suffisant pour sceller l’accord en deux sets, ayant le dessus sur la ligne de fond et trouvant un espace ouvert pour décrocher ses coups de fond fiables et apprivoisés qui ont laissé Thiem sans réponse.

Les mêmes rivaux se rencontreraient également en finale à Paris un an plus tard, Nadal remportant un autre titre pour étendre sa domination. « Eh bien, je dois être clair, lors de ma première finale à Roland Garros, contre Rafael Nadal, je n’avais aucune chance de le battre, nous savons tous ce qu’il peut faire dans ce tournoi. Ce match est probablement le plus grand défi que j’aie jamais vu. eu dans ma carrière sportive », a déclaré Dominic Thiem.